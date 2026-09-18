Die SpaceX-Aktie steht nach ihrer kräftigen Erholung unmittelbar vor einer charttechnischen Entscheidung. Seit dem Tief bei rund 105,00 US$ hat die Raumfahrtaktie etwa +50% zugelegt und notiert inzwischen bei 155,14 US$. Gleichzeitig verbessern sich RSI und MACD. Gelingt nun der nachhaltige Ausbruch, könnten deutlich höhere Kursziele in den Fokus der Anleger rücken. Chartanalyse zur SpaceX-Aktie Der Kurs der SpaceX-Aktie hatte seinen mehrwöchigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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