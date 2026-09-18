BERLIN (dpa-AFX) - Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Karin Prien erwartet, dass das Parteipräsidium Kanzler Friedrich Merz nach den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern den Rücken stärken wird. "Ich gehe davon aus, dass wir im CDU-Präsidium im Konrad-Adenauer-Haus die Wahlen gemeinsam verfolgen und analysieren. Und dann am Sonntagabend zu keinem anderen Ergebnis kommen werden als heute. Wir stehen zum Kanzler", sagte die Bundesbildungsministerin den Zeitungen der Mediengruppe Bayern.

Prien rief ihre Partei auf, Personaldebatten über Merz, der auch CDU-Vorsitzender ist, zu beenden. "Es ist eine Illusion zu glauben, dass die strukturellen Probleme, die wir haben, durch einen Personalwechsel wie weggepustet wären. Ich appelliere an meine Partei, nun geschlossen den Bundeskanzler zu stärken und zu stützen", sagte die Ministerin.

"Wundgescheuert, nervös, erschöpft"



Merz war zuletzt wegen seiner geringen Beliebtheit und dem schwachen Abschneiden der CDU bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt auch in seiner eigenen Partei in die Kritik geraten. Der CDU-Vorsitzende hat das Parteipräsidium für Sonntagabend zu einer formellen Sitzung nach Berlin eingeladen, um über die Ergebnisse der Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin und ihre Folgen zu beraten. Merz selbst hatte sich entschlossen gezeigt, um sein Amt zu kämpfen. "Aufgeben ist für mich keine Option", hatte er nach dem Wahldebakel der CDU in Sachsen-Anhalt gesagt.

Prien räumte Verunsicherungen in ihrer Partei ein. "Unsere CDU-Mitglieder, unsere Abgeordneten und Anhänger sind ähnlich wie die Gesellschaft insgesamt wundgescheuert, nervös, erschöpft. Das Gefühl mangelnder Selbstwirksamkeit ist groß", sagte die CDU-Vizechefin. "Wir sind im Moment als Partei ziemlich aufgewühlt", fügte sie hinzu./shy/DP/zb