Osnabrück (ots) -Schlager-Sänger Dieter Thomas Kuhn sieht musikalisch fundamentale Unterschiede zwischen seinen Shows und der Musik von Helene Fischer. "Musik, wie sie Helene Fischer macht - mit diesen Rhythmen und diesem Schlagzeug -, das trifft eigentlich nicht den Schlager, wie wir ihn empfinden", sagte Kuhn der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz).Den Unterschied zur Schlager-Königin spüre er vor allem beim Sound: "Roland Kaiser hat einen richtigen Schlager-Sound. Da schwingt was mit, und wenn er das live spielt, hat das manchmal fast schon eine Rockattitüde. Das gibt's bei Helene nicht. Die macht einfach diesen durchgängigen Schlagerbeat, würde ich sagen. Einen Song wie 'Atemlos' könnte ich im Kuhn-Stil gar nicht hinbekommen. Die Fans würden sich verarscht vorkommen."Dass er als Cover-Interpret fremder Hits auf den großen Bühnen steht, bringt für den Musiker finanziell einen wesentlichen Nachteil mit sich: "Bei uns bleibt natürlich gar nichts. Wir spielen die Songs von anderen Künstlern. Die GEMA-Einnahmen sind in den letzten 35 Jahren alle an die Urheber gegangen. Wenn wir spielen, müssen wir abdrücken." Seine Band habe das Projekt allerdings "nie wegen des Geldes gemacht, sondern für den Spaß". Das Geld sei nie aus Tonträgerverkäufen gekommen, sagte er noz, sondern "immer nur aus den Live-Konzerten".Sorgen bereitet dem Musiker derzeit die Gesundheit seines Gitarristen Philipp Feldtkeller, der an Knochenmarkkrebs erkrankt ist. Nach der für das kommende Jahr geplanten Abschiedstour will Kuhn ohne den Kollegen nicht mehr auftreten: "Im Augenblick würde ich das immer noch so sagen: Ohne Philipp spiele ich nicht. Noch ist es gut. Die Werte sind stabil. Das ist gerade unsere Denkweise: Heute ist noch alles gut. Und nächstes Jahr machen wir dann drei große Abschiedsshows und geben konzertant nochmal richtig Gas."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6354332