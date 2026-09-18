DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 18. September 2026

=== *** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit August Verbraucherpreise ex Nahrung PROGNOSE: k.A. zuvor: +1,8% gg Vj *** 08:00 DE/Erzeugerpreise August PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+4,3% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vm/+3,0% gg Vj *** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz August PROGNOSE: k.A. zuvor: -0,5% gg Vm/+1,6% gg Vj *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Juni *** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsumentenumfrage August 12:30 EI/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Pk nach informellen Treffen von Eurogruppe und Ecofin *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung August Industrieproduktion PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 76,4% zuvor: 76,3% *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren August PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats - BE/Treffen der Eurogruppe - EU/Eurex: Großer Verfalltermin ===

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September 18, 2026 00:06 ET (04:06 GMT)

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