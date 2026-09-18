JINHUA, China, Sept. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SALI Tools hat bekannt gegeben, dass die Einreichungsfrist für die "Tools for Good" Global Partner Story Awards am 27. September endet. Globale Vertriebspartner, Vertriebsteams und Nutzer von SALI Tools sind aufgerufen, ihre Geschichten noch vor Ablauf der Frist einzureichen.

Mit den Awards werden herausragendes berufliches Engagement und Beiträge zur Gemeinschaft gewürdigt. Insgesamt werden Preisgelder in Höhe von 21.000 US-Dollar vergeben.



21.000 US-Dollar Preisgeld für inspirierende Geschichten



Preiskategorien

Der Champion of Community Award richtet sich an SALI-Vertriebspartner, Händler, Teams und einzelne Mitarbeiter. Im Mittelpunkt stehen Projekte, die benachteiligte Bevölkerungsgruppen unterstützen oder einen konkreten Beitrag zur Verbesserung lokaler Einrichtungen wie Schulen, Waisenhäusern oder Pflegeeinrichtungen leisten.

Der Spirit of Craftsmanship Award zeichnet Nutzer von SALI-Produkten aus, darunter Handwerker, Bauunternehmer und Heimwerker, die von lokalen Vertriebspartnern nominiert werden. Die eingereichten Geschichten sollten berufliche Herausforderungen, technische Leistungen oder die Unterstützung anderer mithilfe von SALI-Tools schildern.

Preise

Annual Warm Story Grand Prize: Ein Gewinner erhält 5.000 US-Dollar, eine individuell angefertigte Trophäe sowie weltweite Markenpromotion.

Outstanding Story Award: Drei Gewinner erhalten jeweils 2.000 US-Dollar, eine Urkunde sowie Markenpromotion.

Excellent Story Award: Zehn Gewinner erhalten jeweils 1.000 US-Dollar, eine Urkunde, SALI-Werkzeugsets sowie Medienberichterstattung.



Das Preisgeld kann für Teamaktivitäten, das eingereichte Gemeinschaftsprojekt, lokale Markenveranstaltungen oder ausgewählte gemeinnützige Organisationen eingesetzt werden.

So können Sie teilnehmen

Jeder Beitrag muss Folgendes enthalten:

Eine 500 bis 1.000 Wörter umfassende Geschichte auf Englisch oder in einer lokalen Sprache

Drei bis fünf hochauflösende Fotos oder ein ein- bis dreiminütiges Video, das das Projekt und den Einsatz der SALI-Produkte zeigt

Ein unterzeichnetes Anmeldeformular sowie das Formular zur Freigabe und Einwilligung der Teilnehmer

Ein Nominierungsformular des Vertriebspartners, wenn dieser einen Endnutzer nominiert

Die vollständigen Unterlagen müssen bis zum 27. September 2026 an salimarketing@pcsali.com gesendet werden. Als Betreff der E-Mail ist Award-Kategorie + Land anzugeben.

Formulare und weitere Informationen: https://www.salitools.com/support/forum/list/230.html

Über SALI

SALI Tools ist eine Marke der ZHEJIANG SALI ABRASIVE TECHNOLOGY CO., LTD. Das 2010 gegründete Unternehmen bietet mehr als 5.000 Produkte aus den Bereichen Elektrowerkzeugzubehör, Elektrowerkzeuge, akkubetriebene Werkzeuge, Handwerkzeuge, Druckluftwerkzeuge und elektromechanische Geräte. SALI-Produkte werden in mehr als 160 Ländern und Regionen verkauft. Mit Stand Dezember 2025 verfügte die Marke in mehr als 190 Ländern und Regionen über Markenschutz.

Pressekontakt

Lightman Yu

Website: www.salitools.com

E-Mail: salimarketing@pcsali.com

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