Steigende globale Zentralbankzinsen, operative Fortschritte und eine harte Sanierung verändern derzeit die Perspektiven von Unternehmen und ganzen Branchen. Genau in solchen Phasen trennt sich an der Börse echte Substanz mit Chance von Hoffnung mit zu hohem Risiko. Der folgende Kommentar zeigt, wie geldpolitischer Druck, strategische Weichenstellungen und bilanzieller Sanierungszwang die Bewertung einzelner Titel neu anpassen. Wer verstehen will, wo jetzt noch mehr Belastung droht und wo Neubewertungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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