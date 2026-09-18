The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.09.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.09.2026
ISIN Name
USQ57085HXXX MACQUARIE G. 21/27 FLR
FI4000399XXX HIAB 19/26
XS2319954XXX STD.CHARTER 21/31 FLR MTN
XS1490623XXX FOXCONN(FAR EAST)16/26MTN
XS1490735XXX INTL FIN. CORP. 16/26 ZO
XS2047619XXX POSTNL 19/26
US55336VAXXX MPLX 17/27
US82481LAXXX SHIRE ACQUIST.I.IE 16/26
US565788AXXX MARA HLDGS 24/30 ZO CV
US565788AXXX MARA HLDGS 24/31 ZO CV
NO0013075XXX OMDA 23/28 FLR
DE000LB2BXXX LBBW FZA 22/26
USU09513LXXX BMW US CAP 26/29 FLR REGS
XS2384202XXX JINAN URBAN CON.INT.21/26
XS2387357XXX SIN.OFF.CA.C 21/26 MTN
XS2389353XXX GOLDM.S.GRP 21/27 FLR MTN
DE000LB2BXXX LBBW FESTZINS 21/26
DE000NLB3XXX NORDLB HPF.MTN21/26
CH1196217XXX PRIMEO HLDG 22/26
LU0045164XXX JSS I.-J.SU.BD EUR COR.PD INVESTMENT
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.09.2026
ISIN Name
USQ57085HXXX MACQUARIE G. 21/27 FLR
FI4000399XXX HIAB 19/26
XS2319954XXX STD.CHARTER 21/31 FLR MTN
XS1490623XXX FOXCONN(FAR EAST)16/26MTN
XS1490735XXX INTL FIN. CORP. 16/26 ZO
XS2047619XXX POSTNL 19/26
US55336VAXXX MPLX 17/27
US82481LAXXX SHIRE ACQUIST.I.IE 16/26
US565788AXXX MARA HLDGS 24/30 ZO CV
US565788AXXX MARA HLDGS 24/31 ZO CV
NO0013075XXX OMDA 23/28 FLR
DE000LB2BXXX LBBW FZA 22/26
USU09513LXXX BMW US CAP 26/29 FLR REGS
XS2384202XXX JINAN URBAN CON.INT.21/26
XS2387357XXX SIN.OFF.CA.C 21/26 MTN
XS2389353XXX GOLDM.S.GRP 21/27 FLR MTN
DE000LB2BXXX LBBW FESTZINS 21/26
DE000NLB3XXX NORDLB HPF.MTN21/26
CH1196217XXX PRIMEO HLDG 22/26
LU0045164XXX JSS I.-J.SU.BD EUR COR.PD INVESTMENT
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