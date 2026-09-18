DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SPRITSTEUER - Der Chef des Münchener Ifo-Instituts, Clemens Fuest, hat sich gegen die Pläne der schwarz-roten Koalition zur pauschalen Absenkung der hohen Spritpreise ausgesprochen. "Senkungen der Mehrwertsteuer oder der Energiesteuer sind nicht die richtigen Instrumente", sagte Fuest der Welt. Die Regierung könne die gesamtwirtschaftlichen Kosten der höheren Ölpreise nicht aus der Welt schaffen. "Sie kann diese Kosten nur umverteilen." Dazu solle sie möglichst zielgenaue Instrumente wählen, forderte Fuest. "Außerdem sollte man das wichtige Preissignal, dass Benzin und Diesel knapp sind, nicht beeinträchtigen. Steuersenkungen entlasten alle Autofahrer, auch viele, bei denen das nicht sinnvoll ist." (Welt)

STARTUPS - Die Bundesregierung will in Kürze mit der geplanten Verdopplung ihrer Hilfen für Start-ups auf 25 Milliarden Euro beginnen. Das erfuhr das Handelsblatt von drei mit den Plänen vertrauten Personen. Demnach soll in den nächsten Wochen der Startschuss für die zweite Auflage der WIN-Initiative zur Unterstützung von Jungfirmen fallen. Erstmals soll gezielt auch Geld von Pensionskassen, Stiftungen und Versorgungseinrichtungen für die Initiative eingeworben werden, die bisher in Deutschland kaum Kapital in den Start-up-Sektor stecken. WIN steht für "Wachstums- und Innovationskapital für Deutschland" - ein Programm, mit dem die steuerlichen, rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen für junge Firmen verbessert werden sollen. (Handelsblatt)

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September 18, 2026 00:49 ET (04:49 GMT)

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