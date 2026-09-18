Berlin (ots) -Wenn der Sommer geht, bleiben manchmal Souvenirs zurück. In diesem Fall heißt das Souvenir "Nasze Lato", auf Deutsch "Unser Sommer": eine polnische Sonderedition der L&M Blue Label. Für den Negativpreis "Schmuggelzigarette der Woche" hat der Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE) diesmal diese limitierte Sommeredition ausgewählt. Anders als bei vielen zuvor vorgestellten Beispielen handelt es sich dabei nicht um eine Fälschung, sondern um eine für den polnischen Markt bestimmte Originalpackung.Die Sommeredition "Nasze Lato" mit Sonnenschirm und Liegestühlen sollte eigentlich Urlaubsstimmung vermitteln. Tatsächlich erinnert die Packung aber auch an ein anderes Phänomen, das insbesondere in Ferienzeiten eine Rolle spielt: den Kauf günstigerer Zigaretten im Ausland. Erhebliche Preisunterschiede zwischen den europäischen Tabakmärkten führen dazu, dass regelmäßig im Ausland versteuerte Zigaretten nach Deutschland gebracht werden. Polen zählt dabei seit Jahren zu den wichtigsten Herkunftsländern von Zigaretten, die legal im Ausland versteuert und anschließend hierzulande konsumiert werden.L&M gehört zu den beliebtesten Zigarettenmarken in Deutschland und zählt hinter Marlboro zu den bekanntesten internationalen Marken. Nach den Ergebnissen der Ipsos-Entsorgungsstudie zählt L&M zu den fünf wichtigsten aus Polen stammenden Zigarettenmarken, die in Deutschland gefunden werden. Die hohe Bekanntheit der Marke und die starke Nachfrage machen L&M sowohl für grenzüberschreitende Einkäufe als auch für organisierte Schmuggel attraktiv.Die Echtheit der vorgestellten Packung lässt sich einfach überprüfen. Neben den vorgeschriebenen Warnhinweisen trägt sie eine polnische Steuerbanderole mit individueller Nummerierung und einen scanbaren Code, deren Angaben über ein polnisches Online-Portal kontrolliert werden können. Zusätzlich ist auf der Packung der EU-weit verpflichtende Track-&-Trace-Code angebracht. Beide Systeme sollen dazu beitragen, den Weg von Tabakwaren nachvollziehbar zu machen und Fälschungen sowie den illegalen Handel einzudämmen.Die Packung ist damit zwar eindeutig als Originalware erkennbar. Wer solche Zigaretten über die Grenze nach Deutschland bringt, sollte jedoch die geltenden Vorschriften zu Eigenbedarf und Richtmengen beachten. Als Eigenbedarf gelten Tabakwaren nur dann, wenn sie ausschließlich für den persönlichen Verbrauch der reisenden Person vorgesehen sind. Die kostenlose Weitergabe an Freunde oder Familienangehörige zählt nicht dazu."Eine kluge Tabaksteuerpolitik muss die Realität an den Grenzen berücksichtigen. Die aktuell diskutierten massiven Steuererhöhungen würden den Preisabstand zu wichtigen Einkaufsmärkten wie Polen weiter vergrößern. Damit steigt der Anreiz, Zigaretten im Ausland zu kaufen. Weniger Verkäufe im Inland bedeuten zugleich geringere Steuereinnahmen und schaffen zusätzliche Anreize für den illegalen Handel mit Tabakwaren", erklärt BVTE-Hauptgeschäftsführer Jan Mücke.Mit der Serie "Schmuggelzigarette der Woche" macht der BVTE auf die unterschiedlichen Erscheinungsformen des illegalen Tabakhandels aufmerksam. Nach aktuellen Schätzungen wird bereits jede fünfte in Deutschland konsumierte Zigarettenpackung nicht hier versteuert.Schwarzmarkt-Fakten:- Jede fünfte Zigarettenpackung in Deutschland wurde nicht hier versteuert (Ipsos- Entsorgungsstudie 2025 (https://www.pmi.com/content/dam/pmicom/global/docs/itp/kpmg-illicit-cigarette-consumption-europe-2025-results.pdf)).- BVTE-Themenseite (https://www.bvte.de/de/themen/daten-zum-tabakmarkt) Zigarettenschmuggel- DZV Deutscher Zigarettenverband (https://www.zigarettenverband.de/themen/zahlen-und-fakten)- Der Schwarzmarkt-Tracker (https://reemtsma-politik.de/thema/illegale-produkte/) des BVTE-Mitgliedsunternehmens Reemtsma dokumentiert fortlaufend Sicherstellungen des Zolls und macht aktuelle Entwicklungen im illegalen Zigarettenhandel sichtbar. Die dort erfassten Fälle bilden nicht den gesamten Schwarzmarkt ab, zeigen aber dessen Dynamik.Ansprechpartner für Rückfragen:Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE)Jan MückeHauptgeschäftsführerGeorgenstraße 2510117 BerlinTel. +49 30 88 66 36 - 123presse@bvte.debvte.de | linkedin.de/company/bvteOriginal-Content von: Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141532/6354343