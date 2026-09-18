Volkswagens Konzernbetriebsratschefin Daniela Cavallo fordert von den deutschen Autoherstellern verbindliche Beschäftigungsgarantien. Die Unternehmen könnten nicht bessere politische Rahmenbedingungen verlangen und gleichzeitig offenlassen, ob Arbeitsplätze anschließend tatsächlich in Deutschland erhalten bleiben. Für die VW-Aktie entsteht daraus ein schwieriger Zielkonflikt: Der Konzern braucht Planungssicherheit, darf seine ohnehin niedrige Profitabilität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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