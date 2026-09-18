Die Deutsche Bank will noch 2026 mit der Verwahrung von Kryptowährungen für institutionelle und gewerbliche Kunden beginnen. Zum Start sollen Bitcoin, Ether sowie ausgewählte Stablecoins unterstützt werden. Für die Aktie ist allerdings entscheidend, ob daraus ein profitables Geschäft entsteht oder die Bank lediglich verhindert, dass wichtige Kunden zu spezialisierten Kryptodienstleistern abwandern. Die Bank übernimmt die digitalen Schlüssel Das Angebot ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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