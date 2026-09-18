Die Rocket-Lab-Aktie meldet sich nach einer monatelangen Korrektur eindrucksvoll zurück. In der laufenden Woche gewinnt die Raumfahrtaktie +7,74% und notiert bei 67,82 US$. Gegenüber dem Rekordhoch beträgt der Rückgang dennoch rund -54%. Nun trifft der Kurs auf eine entscheidende Unterstützungszone, während RSI, MACD und Elliott-Wellen noch ein gemischtes Bild liefern. Chartanalyse zur Rocket-Lab-Aktie Der Kurs der Rocket-Lab-Aktie hatte seinen langfristigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de