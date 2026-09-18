Hermès erlebt den stärksten Börsenrückgang seiner Geschichte. Die Aktie hat massiv an Wert verloren, doch die Geschäfte laufen weiter glänzend. Ist der Luxuskonzern nur aus der Mode oder bietet sich Anlegern eine seltene Chance? Es ist ein historischer Einbruch für einen der erfolgreichsten Luxuskonzerne der Welt: Die Hermès-Aktie hat seit ihrem Rekordhoch massiv an Wert verloren. Die Marktkapitalisierung des französischen Traditionshauses wurde deutlich reduziert - eine Entwicklung, die es in dieser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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