Dr. KI hat 24/7 Sprechstunde und immer eine Idee, was hinter unseren Beschwerden stecken könnte. Wie man Chatbots bei Gesundheitsfragen clever nutzt - und welche (eher unbekannte) Alternative es gibt. Haarausfall, Hautausschlag oder Herzstolpern: Macht unser Körper seltsame Sachen, machen wir uns schnell Sorgen. Ist Abwarten okay oder sollte zeitnah ein Arzt draufschauen? Gar nicht so wenige Menschen reichen diese Fragen prompt an einen KI-Chatbot ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n