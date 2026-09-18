1,28 Millionen Unzen Gold in einer einzigen Grube: Warum Tesoro Gold bei El Zorro jetzt einen entscheidenden Schritt macht

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Für Goldentwickler entscheidet sich der Wert eines Projekts nicht allein an der Größe einer Mineralressource. Entscheidend ist, wie viel davon unter realistischen technischen und wirtschaftlichen Annahmen tatsächlich als abbaubare Erzreserve ausgewiesen werden kann. Genau an diesem Punkt hat das El-Zorro-Goldprojekt in Chile nun einen wichtigen Entwicklungsschritt erreicht: Für die Lagerstätte Ternera liegt erstmals eine Erzreserve vor - und sie befindet sich vollständig innerhalb eines einzigen geplanten Tagebaus.

Tesoro Gold Limited (ISIN: AU0000077208) weist für Ternera eine erste Erzreserve von 42,8 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 0,93 Gramm Gold je Tonne aus. Darin enthalten sind rund 1,28 Millionen Unzen Gold. Besonders relevant ist die Umwandlungsquote: Die Reserve entspricht rund 87 Prozent der 1,47 Millionen Unzen Gold in den gemessenen und angezeigten Ressourcen der Mineralressourcenschätzung vom August 2026.

87 Prozent Umwandlung schaffen eine neue Entwicklungsbasis

Eine hohe Umwandlung von Ressourcen in Reserven ist für Entwicklungsprojekte wichtig, weil Reserven strengere Anforderungen erfüllen müssen. Bei Ternera wurden ausschließlich gemessene und angezeigte Ressourcen berücksichtigt; abgeleitete Ressourcen flossen nicht in die Reserve ein.

Die 1,28 Millionen Unzen verteilen sich auf 93.000 Unzen nachgewiesene und 1,19 Millionen Unzen wahrscheinliche Reserven. Grundlage ist ein Cut-off-Gehalt von 0,3 Gramm Gold je Tonne. Der endgültige Reserve-Tagebau basiert auf einer Optimierung mit einem Goldpreis von 3.000 US-Dollar je Unze - laut Unternehmensmeldung rund 30 Prozent unter dem Spotpreis zum Zeitpunkt der Optimierung.

Damit erhält Tesoro eine konkrete Basis für die weitere Projektplanung. Der Minenplan sieht bei einer Verarbeitungskapazität von 3,0 Millionen Tonnen jährlich eine Produktionsdauer von mehr als 13 Jahren vor. In den ersten zehn Produktionsjahren soll der durchschnittliche verarbeitete Goldgehalt bei 1,16 Gramm je Tonne liegen.

Ein Tagebau und konventionelle Verarbeitung

Auch die technische Konfiguration ist für die Investmentthese relevant. Ternera ist als konventioneller einzelner Tagebau vorgesehen. Das Erz soll über eine 3,0-Millionen-Tonnen-Anlage mit Zerkleinerung, Mahlung, Schwerkraftabscheidung und Carbon-in-Pulp-Verarbeitung aufbereitet werden.

Metallurgische Tests über verschiedene Mahlgrößen ergaben Goldextraktionen zwischen 92,4 und 97,4 Prozent. Für das Prozessdesign wurde eine Mahlgröße von 125 Mikrometern gewählt. Bei dieser Größe erreichten vier getestete Verbundproben nach 48 Stunden Extraktionswerte von etwa 95,1 bis 96,0 Prozent. Für die Reservenberechnung wurde eine Goldgewinnung von 94,5 Prozent zugrunde gelegt.

Die Geografie könnte die weitere Entwicklung ebenfalls vereinfachen. El Zorro umfasst rund 570 Quadratkilometer in der chilenischen Atacama-Region. Ternera liegt nur 13 Kilometer von der Pazifikküste und rund 57 Straßenkilometer vom Hafen Caldera entfernt. Das Projekt befindet sich in niedriger Höhenlage und in der Nähe bestehender Straßen-, Strom- und Wasserinfrastruktur.

Die Wirtschaftlichkeit rückt stärker in den Mittelpunkt

Mit der Reserve wird El Zorro zunehmend von einer geologischen zu einer wirtschaftlichen Entwicklungsfrage. Die PFS-Kostenschätzungen haben eine Genauigkeit von ±25 Prozent. Die Vorproduktionsinvestitionen werden auf 276,5 Millionen US-Dollar geschätzt.

Für die wirtschaftliche Bewertung auf PFS-Niveau wurde ein Goldpreis von 3.500 US-Dollar je Unze verwendet. Die Studie weist bei diesen Annahmen einen AISC über die Lebensdauer der Mine von 1.572 US-Dollar je Unze aus. Der Nachsteuer-Kapitalwert beträgt bei einem realen Diskontsatz von fünf Prozent 994 Millionen US-Dollar, die Nachsteuer-IRR 57 Prozent und die errechnete Amortisationszeit 17 Monate. Diese Werte sind Studienergebnisse und keine Garantie für die spätere tatsächliche Wirtschaftlichkeit.

Der nächste technische Meilenstein ist bereits definiert: Die Definitive Feasibility Study soll noch im Kalenderjahr 2026 abgeschlossen werden. Sie soll Projektplanung, Wirtschaftlichkeit und Annahmen weiter verfeinern sowie zusätzliche Optimierungsmöglichkeiten untersuchen.

Genehmigungen, Finanzierung und weiteres Wachstum bleiben entscheidend

Bis zu einer möglichen Minenentwicklung sind allerdings noch wesentliche Schritte erforderlich. Die Umweltverträglichkeitsprüfung und sektoralen Genehmigungsunterlagen waren zum Zeitpunkt der Meldung nach Unternehmensangaben zu rund 75 Prozent fertiggestellt. Die vollständige Einreichung der EIA, der sektoralen Genehmigungen und des Schließungsplans ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen.

Auch die Finanzierung muss noch gesichert werden. Tesoro weist ausdrücklich darauf hin, dass keine Gewissheit besteht, die erforderlichen Mittel zum benötigten Zeitpunkt beschaffen zu können. Parallel dazu laufen weitere Bohrungen an Erweiterungen von Ternera und an prioritären Explorationszielen im größeren El-Zorro-Golddistrikt.

Fazit

Mit der ersten Erzreserve verändert sich die Ausgangslage bei El Zorro deutlich. Tesoro Gold kann nun 1,28 Millionen Unzen Gold innerhalb eines einzigen geplanten Tagebaus ausweisen und hat damit rund 87 Prozent der gemessenen und angezeigten Ressourcen in Reserven überführt. Zusammen mit der geplanten Verarbeitung von 3,0 Millionen Tonnen jährlich ergibt sich daraus eine Entwicklungsbasis von mehr als 13 Jahren.

Entscheidend ist jedoch, was als Nächstes folgt. Die Reserve und die PFS liefern eine technische und wirtschaftliche Grundlage, eine produzierende Mine existiert aber noch nicht. Tesoro muss die DFS abschließen, Genehmigungen erhalten, die Finanzierung sichern und schließlich die Projektentwicklung umsetzen. Gleichzeitig könnten weitere Bohrungen zeigen, ob Ternera und der größere El-Zorro-Distrikt zusätzliches Potenzial besitzen. Für Anleger verschiebt sich die zentrale Frage damit von der Größe der Goldentdeckung zunehmend zur Umsetzbarkeit: Aus einer Ressource ist nun eine substanzielle Reserve geworden - jetzt muss Tesoro beweisen, dass daraus auch ein finanzierbares und genehmigungsfähiges Minenprojekt werden kann.

Quellen:

https://tesorogold.com.au/



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Tesoro Gold

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