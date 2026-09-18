Hamburg (ots) -Kontrast Personalberatung unterstützt internationales Industrieunternehmen beim Ausbau des Enterprise-Direktgeschäfts in Deutschland - Top-Kandidat nach 92 Tagen unter VertragBusiness Development für den deutschen MarktDie Kontrast Personalberatung GmbH meldet einen weiteren erfolgreichen Abschluss im Geschäftsfeld Market Access Support Germany. Für ein international tätiges Industrieunternehmen haben die Headhunter aus Hamburg eine Schlüsselposition zum Aufbau und zur Entwicklung des Enterprise-Direktgeschäfts in Norddeutschland besetzt.Nach 92 Tagen Projektlaufzeit konnte der ausgewählte Top-Kandidat aus der Shortlist unter Vertrag genommen werden. Damit erreichte die Personalberatung ihr ambitioniertes Qualitätsziel, anspruchsvolle Fach- und Managementpositionen möglichst innerhalb von rund 90 Tagen bis zum Vertragsabschluss zu führen.389 Zielkandidaten systematisch geprüftDie Zahlen des Executive-Search-Projekts zeigen zugleich die Herausforderung des Kandidatenmarktes. Im Active Sourcing identifizierten die Personalberater zunächst 389 potenzielle Zielpersonen.61 Kandidatinnen und Kandidaten verfügten nach der ersten Direktansprache über hinreichendes Potenzial für eine vertiefte Prüfung. Nach CV-Analyse, Interviews und Kompetenzprüfung verblieben 11 qualifizierte Kandidaten in der finalen Shortlist.Der schließlich eingestellte Kandidat verbindet langjährige Berufserfahrung im B2B-Vertrieb mit der erforderlichen regionalen Marktkenntnis und Erfahrung für den Aufbau des Enterprise-Geschäfts.Market Access braucht mehr als VertriebserfahrungDas Mandat bestätigt aus Sicht der Personalberater einen wichtigen Befund: Ein großer Kandidatenmarkt bedeutet nicht automatisch eine große Auswahl geeigneter Fachkräfte. Gerade für Business Development, Growth und den Aufbau neuer Vertriebsstrukturen müssen nachweisbare Fach- und Managementkompetenzen von überzeugender Selbstdarstellung unterschieden werden.Als Headhunter und Personalberatung aus Hamburg unterstützt Kontrast internationale Unternehmen beim Markteintritt und Geschäftsausbau in Deutschland - mit Direct Search, Active Sourcing, Personalmarketing und strukturierter Kandidatenauswahl für Business Development, Vertrieb und Management.Pressekontakt:Kontrast Personalberatung GmbHDipl.-Kfm. Ingo ScheiderBanksstraße 620097 HamburgFon +49 (0)40 76 79 305 - 0E-Mail ingo.scheider@kontrast-gmbh.dehttps://www.kontrast-gmbh.de/de/headhunter/Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83091/6354379