Frankfurt am Main (ots) -Die KI übernimmt immer mehr Routineaufgaben, beschleunigt Analysen und hilft Mitarbeitern, in kürzerer Zeit mehr zu erledigen. 65 Prozent der Beschäftigten in Unternehmen mit implementierter KI berichten bereits von höherer Produktivität und Effizienz. Doch die Technologie allein reicht nicht: Nur zwölf Prozent geben an, dass KI die Arbeitsweise in ihrem Unternehmen grundlegend verändert hat.Je mehr Aufgaben die KI übernimmt, desto wichtiger werden andere Fähigkeiten, die sich nicht einfach automatisieren lassen. Urteilsvermögen, Empathie, Kreativität und die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, entscheiden künftig darüber, ob aus technischer Effizienz tatsächlich bessere Arbeit entsteht. Nachfolgend wird erklärt, warum Unternehmen neben KI-Kompetenz gezielt menschliche Fähigkeiten entwickeln müssen, welche Rolle Führung und Unternehmenskultur dabei spielen und weshalb ausgerechnet im KI-Zeitalter Empathie, Urteilsvermögen und Leadership an Wert gewinnenProduktivität ist mehr als ZeitersparnisDer Einsatz von ChatGPT, Copilot und ähnlichen Lösungen bringt in vielen Arbeitsbereichen Entlastung. Was die individuelle Geschwindigkeit zunächst erhöht, sagt allerdings wenig darüber aus, ob sich dadurch die Leistung des Unternehmens tatsächlich verbessert. Dauert eine Aufgabe statt zwei Stunden nur noch die Hälfte der Zeit, kann der Gesamtprozess dennoch unverändert bleiben: etwa weil Ergebnisse anschließend zwei Tage auf Freigaben warten. Genau deshalb sollte KI nicht von der Technologie, sondern vom Problem her gedacht werden. Die wichtigen Fragen sind: "Wo verliert das Unternehmen Zeit?", "Wo leidet die Qualität?", "Wo warten Kunden unnötig lange?", "Wo erledigen Mitarbeiter Tätigkeiten, die eigentlich gar nicht ihren Stärken entsprechen?" oder "Was sind blinde Flecken"? Erst wenn diese Schwachstellen sichtbar sind, lässt sich beurteilen, ob KI dort ein sinnvoller Hebel sein kann.Auch eine hohe Nutzungsquote ist im Übrigen noch kein Beleg für eine erfolgreiche Einführung. Selbst wenn ein Großteil der Belegschaft die KI regelmäßig verwendet, ist dies keine Garantie für höhere Produktivität. Relevanter als die bloße Nutzung ist unter anderem, ob Prozesse schneller geworden sind, die Qualität gestiegen ist oder Fehlerraten gesunken sind. Deshalb steht vor allem die Messbarkeit im Fokus. Gibt es einen messbaren Mehrwert, entfaltet die KI ihr Potenzial.Warum der Faktor Mensch an Bedeutung gewinntObwohl die künstliche Intelligenz mittlerweile einen so hohen Stellenwert einnimmt, sind die menschlichen Mitarbeiter jedoch lange nicht überflüssig. Vielmehr verschieben sich die Aufgaben. Standardisierte Tätigkeiten lassen sich zunehmend automatisieren, während Urteilsvermögen, Verantwortungsübernahme und die Fähigkeit, Ergebnisse im richtigen Kontext zu bewerten, deutlich wichtiger werden. Eine KI kann Handlungsoptionen liefern, die Entscheidung und ihre Konsequenzen trägt sie jedoch nicht.Hinzu kommt eine neue Form von Führungskompetenz im Umgang mit KI-Agenten - also Systemen, die eigenständig Aufgaben übernehmen und koordinieren. Wie bei einem neuen Mitarbeiter geht es auch bei KI-Agenten um die richtige Einarbeitung und Führung. Menschen müssen für die KI Ziele definieren und immer wieder die Qualitätsmaßstäbe kontrollieren - im Sinne eines "Human in the Loop", also der menschlichen Aufsicht über automatisierte Prozesse. Arbeit verschiebt sich damit von der eigenen Ausführung stärker hin zur Organisation, Steuerung und Beurteilung von Ergebnissen.Transformation gelingt nur mit Kultur und EmpathieNeben Urteilsvermögen und Führungskompetenz wird auch Empathie zur Schlüsselressource. In jeder KI-Transformation gibt es Begeisterung, Skepsis und mitunter die Sorge, durch Technologie ersetzbar zu werden. Werden diese Reaktionen ignoriert und neue Werkzeuge lediglich "verordnet", bleibt der Wandel oberflächlich. Unternehmen brauchen deshalb eine Kultur, in der offen über funktionierende und nicht funktionierende Ansätze gesprochen werden kann.Gerade dann, wenn Automatisierung Zeit freisetzt, braucht es eine glaubwürdige Perspektive. Wer Mitarbeitern signalisiert, ihren Job maximal automatisieren zu sollen, ohne eine Vorstellung davon zu vermitteln, wie ihre künftige Rolle aussieht, erzeugt Widerstand statt Fortschritt. Richtig eingesetzt hilft KI nicht dabei, aus allen Beschäftigten pauschal mehr herauszuholen - sondern ihre individuellen Stärken besser zu nutzen. Wer gut im Kundenkontakt ist, kann von administrativen Aufgaben entlastet werden. Wer analytisch stark ist, aber Mühe mit Texten oder Präsentationen hat, bekommt gezielte Unterstützung. So wird KI weniger zu einem reinen Technologiethema als zu einer Führungs- und Kulturaufgabe.Über Julian Fuchs:Julian Fuchs ist Head of AI bei der Agile Heroes GmbH. Er begleitet Unternehmen bei der strategischen Einführung von Künstlicher Intelligenz und unterstützt sie dabei, KI wirtschaftlich sinnvoll, praxisnah und unter Berücksichtigung von Compliance-Anforderungen zu integrieren. Darüber hinaus wirkt er an der Entwicklung von KI-Weiterbildungsprogrammen sowie der Umsetzung von KI- und Automatisierungsprojekten mit. Weitere Informationen: www.agile-heroes.com/dePressekontakt:Agile Heroes GmbHE-Mail: kontakt@agile-heroes.deWeb: https://www.agile-heroes.com/de/Original-Content von: Agile Heroes GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183023/6354381