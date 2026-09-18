Für die t3n PRO Use Cases zeigen uns Unternehmen bis ins Detail, was sie mit KI bauen, von der Architektur bis zum Rollout. Der Engpass liegt dabei öfter bei Vertrauen, Akzeptanz und den letzten Prozent als beim Sprachmodell selbst. Ein Logistikdienstleister mit 11.000 Reklamationen im Monat. Ein E-Commerce-Startup mit 8.000 Produkten und keinem einzigen Kategorietext. Eine Finanzgruppe, die für jedes neue Tool über 100 Compliance-Fragen beantworten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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