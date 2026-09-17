ABO-Group: ABO-Group Environment Half Year results 2026

ABO-Group Environment

Halfjaarcijfers 2026

Gent, 17 september 2026 - 19u30 Persbericht / gereglementeerde informatie

Hoogtepunten eerste halfjaar 2026

Omzet : 54,6 miljoen euro, een volledig organische groei van 1,8%, ondanks een terugval van 1,2 miljoen euro op de inframarkt.

: 54,6 miljoen euro, een volledig organische groei van 1,8%, ondanks een terugval van 1,2 miljoen euro op de inframarkt. Geotechniek: groei van 2,5% (+0,6 miljoen euro), waarbij in Frankrijk opdrachten voor defensie, SNCF en de nucleaire sector de verzwakking van de bouwsector in België en Frankrijk helpen opvangen.

groei van 2,5% (+0,6 miljoen euro), waarbij in Frankrijk opdrachten voor defensie, SNCF en de nucleaire sector de verzwakking van de bouwsector in België en Frankrijk helpen opvangen. Milieu: sterke groei van 8,7% (+2,1 miljoen euro), onder meer dankzij de activiteiten rond ecologie.

sterke groei van 8,7% (+2,1 miljoen euro), onder meer dankzij de activiteiten rond ecologie. Sterke groei in Nederland (+9,5%) en goede prestaties in Frankrijk (+2,4%). In België bevestigt de beperkte omzetdaling van 2,9% de weerbaarheid van de activiteiten buiten infrastructuur.

(+9,5%) en goede prestaties in Frankrijk (+2,4%). In België bevestigt de beperkte omzetdaling van 2,9% de weerbaarheid van de activiteiten buiten infrastructuur. EBITDA nagenoeg stabiel op 5,6 miljoen euro. Het adjusted operationeel resultaat bedraagt 0,7 miljoen euro tegenover 1,6 miljoen euro in het eerste semester van 2025, onder invloed van hogere afschrijvingen door de activering van een belangrijk aantal vernieuwde huurcontracten (IFRS 16).

op 5,6 miljoen euro. Het adjusted operationeel resultaat bedraagt 0,7 miljoen euro tegenover 1,6 miljoen euro in het eerste semester van 2025, onder invloed van hogere afschrijvingen door de activering van een belangrijk aantal vernieuwde huurcontracten (IFRS 16). Strategische heroriëntatie naar veldwerk voor eigen opdrachten om de toekomstige prestaties van de groep te versterken leidt tot de stopzetting van één entiteit in Nederland en de rationalisering van deze activiteit in België, met een éénmalige impact van 3,6 miljoen euro.

om de toekomstige prestaties van de groep te versterken leidt tot de stopzetting van één entiteit in Nederland en de rationalisering van deze activiteit in België, met een éénmalige impact van 3,6 miljoen euro. Solide financiële structuur: solvabiliteitsratio van 26,3% en geannualiseerde schuldgraad van 2,4.

Vooruitzichten

We verwachten dat ABO-Group zich in de tweede jaarhelft sterker zal profileren dankzij de genomen maatregelen en een beter gevuld orderboek, de groep vertrouwt erop haar geprojecteerde omzetdoelstelling van om en bij de 110 miljoen euro te realiseren.





Frank De Palmenaer, CEO ABO-Group Environment

"ABO-Group bevindt zich nog steeds op het omslagpunt dat we in 2025, bij onze 30ste verjaardag, hebben ingezet. De eerste resultaten van deze koerswijziging, met een focus om grote, recurrente opdrachten en nieuwe sectoren zoals bv. defensie aan te boren, zijn evenwel niet zichtbaar in de cijfers omdat ze overschaduwd worden door de verdere vertraging van de bouwsector in België en Frankrijk en de nagenoeg volledige stilstand van de inframarkt in België. Evenwel slagen we erin om de omzet ten opzichte van het eerste semester van 2025 met 1,8% organisch te laten groeien.

We stellen vast dat de opdrachtgevers van publieke tenders vertraging hebben wegens logistieke redenen, financiële beperkingen of politieke beslissingen. Niettemin groeit de bewustwording, nu we ook de klimaatwijziging aan den lijve ondervinden, van het belang van ecologie en natuurherstel. Dit zien we op vandaag in Nederland en Frankrijk en deze groeit ook in België.

Daarnaast zijn de resultaten eveneens geïmpacteerd door de aanpassing van onze teams, welke nu voor grote projecten worden ingezet. In veldwerk en boringen willen we ons nog meer focussen op eigen opdrachten waar we zowel het veldwerk als de engineering consultancy multidisciplinair uitvoeren als totaalservice naar onze klanten toe. Om deze redenen hebben we in Nederland afscheid genomen van een zwak presterende veldwerkafdeling. Deze ingreep heeft een eenmalige impact op ons resultaat, maar versterkt op termijn de rentabiliteit en de veerkracht van de groep.

Tot slot kondig ik ook graag aan, dat Luc Bossaert, medeoprichter van ABO, ons na 25 terug vervoegt als Business Development Manager en zo mee zijn schouders te zetten onder de volgende groeifase van ABO-Group. "

in 000€ 1H26 1H25 % verandering Omzet 54 575 53 602 1,8% Totaal bedrijfsopbrengsten 57 981 56 718 2,2% EBITDA 5 607 5 690 -1,5% EBITDA marge % 10,3% 10,6% -3,2% Afschrijvingen -4 947 -4 122 20,0% Adjusted Operationeel Resultaat 660 1 568 -57,9% Operationele marge % 1,2% 2,9% -58,6% Niet-recurrente waardeverminderingen -3 650 0 - Operationeel resultaat -2 990 1 568 -290,7% Financieel resultaat - 925 - 757 22,1% Resultaat voor belastingen -3 915 810 -583,0% Netto resultaat -3 548 226 -1667,2% Netto kasstroom van de operationele activiteiten 3 263 5 150 -36,6% in 000€ 1H26 FY2025 % verandering Totaal eigen vermogen 25 338 28 907 -12,3% Netto financiële schuld 27 907 22 218 25,6% Schuldgraad 2,4x 1,9x -

Hoogtepunten HY 2026

Ondanks de vertraging van de bouwmarkt in België en Frankrijk alsook de stilstand van de inframarkt en de overheidsaanbestedingen in België, slaagt de groep erin een organische groei van 1 miljoen euro of 1,8% te realiseren.

OMZET PER ACTIVITEIT EN PER LAND

Activiteit - in €000 1H26 1H25 verandering % verandering Geotechniek 24 570 23 962 608 2,5% % total 45,0% 44,7% - - Milieu 26 758 24 624 2 134 8,7% % total 49,0% 45,9% - - Monitoring & Infrastructuur 3 247 5 016 -1 769 -35,3% % total 5,9% 9,4% - - Total 54 575 53 602 973 1,8%

Geografisch - in €000 1H26 1H25 verandering % verandering België 18 315 18 867 - 552 -2,9% % totaal 33,6% 35,2% - - Nederland 10 782 9 848 934 9,5% % totaal 19,8% 18,4% - - Frankrijk 25 478 24 888 590 2,4% % totaal 46,7% 46,4% - - Totaal 54 575 53 602 973 1,8%

De groei in de divisie Geotechniek, voornamelijk in Nederland en in beperktere mate in België, bevestigde zich na een jaar van projectvertragingen en onvoorzien machineonderhoud. In Nederland is er bovendien een gestegen vraag naar Geotechnische engineering.

De grootste groei wordt gerealiseerd in de Milieudivisie waar we een toegenomen activiteit vaststellen in onze drie kernlanden. Onze grootste milieubedrijven zoals ABO NV in België en ERG Environnement in Frankrijk hebben de wind in de zeilen met gestegen omzet en marges. De ecologiebedrijven in Frankrijk (Seged) en Nederland (Eco Reest) vertonen een nog grotere groei met een pipeline voor meer dan 1 jaar.

De divisie Monitoring en Infrastructuur heeft, zoals hiervoor vermeld, zwaar weer gekend door de stilstand in de lokale en regionale overheidsinvesteringen in België sinds 2025. Deze situatie kent een kentering in het derde kwartaal met tekenen van een heropleving.

Evolutie van marge en nettoresultaat

Ondanks de omzetgroei van 1,8% kwam de EBITDA-marge, in een uitzonderlijk uitdagende conjunctuur, licht lager uit op 10,3% tegenover 10,6% (-0,1 miljoen). Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de moeilijke marktomstandigheden, waardoor de omzet niet in dezelfde mate kon meegroeien met de gestegen operationele kosten.

De afschrijvingen namen toe, vooral als gevolg van bewuste keuzes met het oog op de toekomst. Door de toepassing van IFRS16 worden huurcontracten geactiveerd en afgeschreven; begin 2026 werd een groot aantal contracten vernieuwd die voorheen, wegens stilzwijgende verlenging, niet onder IFRS16 vielen, goed voor 0,2 miljoen aan bijkomende afschrijvingen. Daarnaast investeerde de groep verder in installaties en rollend materieel, goed voor 0,4 miljoen aan afschrijvingen. Deze combinatie van factoren bracht het adjusted operationeel resultaat op 0,7 miljoen, tegenover 1,6 miljoen vorig jaar.

Zoals eerder aangehaald, kiest ABO-Group er bewust voor om haar focus op milieuboringen te verminderen, gelet op de structureel moeilijke marktomstandigheden voor deze activiteit. We blijven overtuigd van de waarde van deze activiteit, maar dan enkel in een lean & mean lokale context, voor eigen, gecombineerde opdrachten. Daarom werd resoluut besloten de activiteit in Nederland te beëindigen en in België te rationaliseren. Deze ingreep, die tot doel heeft de globale rentabiliteit van de groep structureel te verhogen, ging gepaard met éénmalige, waardeverminderingen op vaste activa, voorraden, contract activa en handelsvorderingen ten bedrage van 3,6 miljoen, verspreid over de betrokken vennootschappen in België en Nederland.

De stijging van de leaseschuld is de voornaamste contributor voor het gestegen financieel verlies (+0,2 miljoen).

Na belastingen, en als rechtstreeks gevolg van bovenvermelde eenmalige strategische ingreep, kwam het nettoresultaat uit op -3,5 miljoen per 1H26, tegenover 0,2 miljoen per 1H25.



Kernpunten met betrekking tot de balans en kasstroom

ABO-Group realiseerde in 1H26 een solide kasstroom uit operationele activiteiten van 3,3 miljoen, een afname van 1,9 miljoen euro ten opzichte van 1H25 voornamelijk door 1,5 miljoen negatieve invloed op werkkapitaal.

De netto financiële schuld steeg van 22,2 miljoen euro per eind 2025 naar 27,9 miljoen per 1H26. De voornaamste reden ligt in de activering van nieuwe huurcontracten als leases waartegenover een lease schuld wordt uitgedrukt. Los daarvan bouwde de groep haar niet-lease schulden verder gestaag af, wat de onderliggende financiële discipline van de groep bevestigt. De geannualiseerde schuldgraad bedraagt 2,4 en blijft gezond.

Het balanstotaal bedraagt 96,3 miljoen euro per 1H26, een lichte daling met 3,7 miljoen euro tegenover eind 2025. Deze evolutie is het resultaat van drie duidelijk te duiden elementen uit de eerste jaarhelft, die elk een bewuste keuze of een sluitstuk van een dossier weerspiegelen.

Ten eerste vernieuwde de groep een belangrijk aantal huurcontracten voor kantoorruimte, wat de recht-op-gebruik activa met 3,3 miljoen euro deed toenemen en gepaard ging met een stijging van de financiële schulden (de leaseschuld op lange termijn nam toe met 3,6 miljoen euro, op korte termijn met 1 miljoen euro) - een investering in de langetermijnwerking van de groep.

Ten tweede werd, in lijn met de eerder aangekondigde strategische heroriëntering, beslist om de manuele ondiepe booractiviteit te reorganiseren: één vestiging in Nederland wordt na balansdatum gesloten en de activiteit in België werd verder gerationaliseerd. Deze doortastende stap resulteerde in 3,6 miljoen euro aan eenmalige waardeverminderingen - hoofdzakelijk op immateriële en materiële vaste activa (-2,6 miljoen euro) en op voorraden en contract activa (-0,7 miljoen euro) - die via het resultaat van de periode het eigen vermogen beïnvloeden. Niettegenstaande deze eenmalige impact blijft de solvabiliteit van de groep solide, met een sterke solvabiliteitsratio van 26,3%.

Ten derde werd het ABN Amro-dossier afgewikkeld (zie ook hoofdstuk 2, onderdeel 'Overige risico's' van de IFRS Financials van de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële staten). Hierdoor werden zowel de kortlopende schuld, opgenomen onder 'overige kortlopende schulden' en de kortlopende vordering, opgenomen onder 'overige kortlopende activa', ten belope van 2,7 miljoen euro teruggedraaid. Zo wordt dit dossier zonder enige impact op het resultaat afgesloten.

De volledige geconsolideerde resultatenrekening en balans, het mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht zijn hieronder opgenomen.

Financiële kalender

Publicatie financiële resultaten 2H26 en FY 2026: 25 maart 2027

Publicatie Jaarverslag 2026: 23 april 2027

Algemene Aandeelhoudersvergadering: 26 mei 2027

Verklaring met betrekking tot het getrouw beeld van de tussentijdse verkorte geconsolideerde informatie en het getrouw overzicht van het tussentijds verslag

Frank De Palmenaer, gedelegeerd bestuurder, verklaart dat, voor zover gekend, de tussentijdse verkorte geconsolideerde informatie over de periode van 6 maanden, eindigend op 30 juni 2026, die werd opgemaakt in overeenstemming met IAS 34 "Tussentijdse verslaggeving" zoals goedgekeurd door de Europese Unie, een getrouw beeld geeft van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de vennootschap en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, en het tussentijds verslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijkste gebeurtenissen en de belangrijkste transacties met verbonden partijen die zich in de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de tussentijdse verkorte financiële informatie, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar.

Over ABO-Group Environment

ABO-Group, opgericht in 1995 als adviesbureau voor bodemonderzoek, is uitgegroeid tot een internationaal ingenieursbureau gespecialiseerd in alle aspecten van milieu en bodem: kwaliteit, hergebruik en sanering, geotechniek en monitoring, ecologie en cultuurhistorie.

Dit doet ABO-Group met haar verschillende semionafhankelijke dochterondernemingen in België, Frankrijk en Nederland. Met meer dan 800 experts beschikt de groep over technologie, expertise en schaalgrootte om een volledige oplossing te bieden bij de meest uitdagende projecten. Voor klanten

in bouw, infrastructuur, mijnbouw en grondstoffen, energie en water; van indicatief en ontwerp tot uitvoering en onderhoud van diverse assets.

ABO-Group Environment is genoteerd op EURONEXT Brussel en EURONEXT Parijs.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de activiteiten van ABO-Group Environment, zie www.abo-group.eu.

Voor meer informatie:

Els De Keukelaere

CFO ABO-Group Environment nv

els.dekeukelaere@abo-group.eu

T: +32 (0)475 327 766

Dit persbericht is beschikbaar op onze website: https://www.abo-group.eu/investeerders/persberichten/.

DISCLAIMER

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen weerspiegelen de huidige inzichten van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten, prestaties of realisaties die expliciet of impliciet in die verklaringen zijn opgenomen. ABO-Group verstrekt de informatie in dit persbericht zoals ze is op datum van vandaag en neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. ABO-Group wijst iedere aansprakelijkheid af voor uitspraken die door derden zijn gedaan of gepubliceerd en neemt geen enkele verplichting op zich om door derden gepubliceerde onjuiste gegevens, informatie, conclusies of meningen met betrekking tot dit of enig ander door ABO-Group uitgegeven persbericht te corrigeren.

Geconsolideerde tussentijdse resultatenrekening (niet-geauditeerd)

Voor de 6 maanden eindigend op 30 juni in 000€ Toelichting 2026 2025* Omzet 54 575 53 602 Overige bedrijfsopbrengsten 3 406 3 116 Totaal bedrijfsopbrengsten 57 981 56 718 Aankopen van goederen en diensten voor verkoop -8 005 -8 679 Diensten en diverse goederen -12 982 -13 577 Personeelsbeloningen -27 966 -25 705 Afschrijvingen klantenrelaties* 5 -603 -561 Overige afschrijvingen* 5-6 -4 070 -3 445 Waardeverminderingen en voorzieningen* 13 -3 924 -117 Overige bedrijfskosten -3 421 -3 066 Operationele winst/(verlies) -2 990 1 568 Financiële kosten -991 -997 Financiële opbrengsten 66 238 Winst/(verlies) voor belastingen -3 915 809 Belastingen 3 367 -583 Netto winst/(verlies) -3 548 226 Netto winst/ (verlies) toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moeder -3 343 149 minderheidsbelangen -205 77 Winst/(verlies) per aandeel voor de aandeelhouders Gewoon en verwaterd -0,34 0,02 Gewogen gemiddelde aandelen (gewone winst/(verlies) per aandeel) 10 569 10 569 Gewogen gemiddelde aandelen met impact van dilutie 10 569 10 569

*Herwerkte vergelijkende cijfers - zie IFRS Financials, toelichting 2.



Geconsolideerd tussentijds totaal resultaat (niet-geauditeerd)

Voor de 6 maanden eindigend op 30 juni in 000€ 2026 2025 Netto winst/ (verlies) -3 548 226 Totaal resultaat na belastingen -3 548 226 Totaal resultaat toewijsbaar aan de Aandeelhouders van de moeder -3 343 149 Minderheidsbelangen -205 77

Geconsolideerde tussentijdse balans (niet-geauditeerd)

30 juni 31 december in 000€ Toelichting 2026 2025 Vaste activa Goodwill 2 037 2 437 Immateriële vaste activa 5 7 031 7 994 Materiële vaste activa 6 33 214 31 480 Investeringen in geassocieerde ondernemingen 74 74 Uitgestelde belastingvorderingen 3 1 881 1 181 Overige financiële activa 789 803 Totaal vaste activa 45 026 43 969 Kortlopende activa Voorraad 1 264 1 555 Contract activa 7 16 059 13 889 Handelsvorderingen 18 140 21 084 Overige kortlopende activa 5 173 5 994 Liquide middelen en kasequivalenten 8 10 605 13 457 Totaal kortlopende activa 51 241 55 979 Totaal activa 96 267 99 948

30 juni 31 december in 000€ Toelichting 2026 2025 Totaal eigen vermogen Kapitaal 2 870 2 870 Geconsolideerde reserves 16 493 19 794 Niet-gerealiseerde resultaten 3 951 4 026 Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de groep 23 314 26 690 Minderheidsbelang 2 024 2 217 Totaal eigen vermogen 9 25 338 28 907 Langlopende schulden Financiële schulden 10 19 828 16 656 Uitgestelde belastingschulden 2 695 3 002 Voorzieningen 1 505 1 400 Overige langlopende schulden 167 519 Totaal langlopende schulden 24 195 21 577 Kortlopende schulden Financiële schulden 10 18 683 19 019 Handelsschulden 8 671 9 018 Contract schulden* 626 771 Belastingschulden 1 571 1 942 Schulden m.b.t. personeel 9 389 9 035 Btw schulden 5 982 4 920 Overige kortlopende schulden* 1 812 4 759 Totaal kortlopende schulden 46 734 49 464 Totaal schulden 70 929 71 041 Totaal eigen vermogen en schulden 96 267 99 948

Geconsolideerd overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen (niet-geauditeerd)

Toewijsbaar aan de aandeelhouders van de groep in 000€ Kapitaal Geconsolideer-de reserves Niet-gerealiseerde resultaten Totaal Minderheids-belang Totaal eigen vermogen Op 1 januari 2025 2 870 18 871 4 099 25 840 1 876 27 716 Netto winst - 149 - 149 77 226 Niet-gerealiseerde resultaten - - - - - - Totaal Resultaat , 149 , 149 77 226 Transfer afschrijvingen materiële vaste activa - 75 -75 - - - Niet uitoefenen put optie Geosonda BV - 133 - 133 228 361 Minderheidsbelang Délo Boringen BV - - - - 269 269 Put optie minderheidsbelang Délo Boringen BV - -24 - -24 -269 -293 Op 30 juni 2025** 2 870 19 204 4 024 26 098 2 181 28 279 Op 1 januari 2026 2 870 19 794 4 026 26 690 2 217 28 907 Netto resultaat - -3 343 - -3 343 -205 -3 548 Totaal Resultaat -3 343 , -3 343 -205 -3 548 Transfer afschrijvingen materiële vaste activa - 75 -75 - - - Dividend - -33 - -33 - -33 Verlies minderheidsbelang door liquidatie Van Der Poel BV - - - - 12 12 Op 30 juni 2026 2 870 16 493 3 951 23 314 2 024 25 338

Geconsolideerde kasstroomtabel (niet-geauditeerd)

Voor de 6 maanden eindigend op 30 juni in 000€ Toelichting 2026 2025** Operationele activiteiten Netto winst/ (verlies) -3 548 226 Niet kaskosten en operationele aanpassingen Afschrijvingen van materiële vaste activa 6 4 008 3 377 Afschrijvingen van immateriële vaste activa 5 665 629 Niet-recurrente waardeverminderingen 13 3 650 - Meerwaarde op verkoop van materiële vaste activa 6 -21 -17 Reële waardeaanpassingen -7 21 Beweging in de voorzieningen 105 59 Beweging in de waardeverminderingen op klanten 13 159 169 Financiële opbrengsten -66 -43 Financiële kosten 991 949 Uitgestelde belastingopbrengst -1 003 -116 Belastingkost 636 699 Overige 2 30 Aanpassingen van het werkkapitaal Afname / (toename) in de overige financiële vaste activa, handelsvorderingen en overige kortlopende activa 3 622 -2 804 Afname/ (toename) van de voorraad en contract activa -2 577 649 Toename/(afname) van de handelsschulden en overige schulden -2 027 2 653 Kasstroom uit operationele activiteiten voor interesten en belastingen 4 589 6 481 Ontvangen interesten 20 23 Betaalde belastingen -1 346 -1 354 Netto kasstroom uit operationele activiteiten 3 263 5 150

Voor de 6 maanden eindigend op 30 juni in 000€ Toelichting 2026 2025** Investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa 6 -1 220 -1 957 Investeringen in immateriële vaste activa 5 -56 -115 Verkoop van materiële vaste activa 19 31 Acquisitie van dochteronderneming, netto van verwerving geldmiddelen 4 - -688 Aankoop van minderheidsbelang 4 -100 - Betaling uitgestelde vergoeding 11 -250 -188 Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten -1 607 -2 917 Financieringsactiviteiten Ontvangsten uit leningen 10 2 020 3 595 Terugbetalingen van leningen 10 -3 785 -3 481 Terugbetalingen van leasingschulden 10 -1 815 -1 527 Betaalde interesten -784 -683 Kapitaalvermindering 9 - -994 Overige financiële kosten -144 -124 Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten -4 508 -3 214 Netto beweging van de geldmiddelen en kasequivalenten -2 852 -981 Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van het jaar 13 457 13 434 Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode 10 605 12 453

NON-GAAP Maatstaven

EBITDA en adjusted operationeel resultaat worden gebruikt als een van de grondslagen voor de prestatiemeting van de segmenten om een beter inzicht te krijgen in de recurrente prestaties.

We berekenen het adjusted operationeel resultaat als het operationeel resultaat min niet-recurrente waardeverminderingen. Niet-recurrente waarderverminderingen zijn posten die het bedrijf niet als onderdeel van de normale bedrijfsvoering beschouwt.

EBITDA in 000€ H1 2026 H1 2025 2025 Operationeel resultaat (a) -2 990 1 568 3 338 Afschrijvingen klantenrelaties (b) -603 -561 -1 247 Overige afschrijvingen (c) -4 070 -3 445 -7 213 Waardeverminderingen en voorzieningen (d) -3 924 -117 35 EBITDA (e) = a-b-c-d 5 607 5 690 11 763 Adjusted operationeel resultaat in 000€ H1 2026 H1 2025 Operationeel resultaat (f) -2 990 1 568 Niet-recurrente waardeverminderingen (g) -3 650 0 Adjusted Operationeel resultaat = f-g 660 1 568 Solvabiliteit in 000€ H1 2026 2025 Eigen vermogen (h) 25 338 28 907 Totaal activa (i) 96 267 99 948 Solvabiliteit (h/i) 26.32% 28.92% Netto financiële schuld (NFS) in 000€ H1 2026 2025 Financiële schulden op minder dan één jaar (j) 18 683 19 019 Financiële schulden op meer dan één jaar (k) 19 828 16 656 Liquide middelen en kasequivalenten (l) 10 605 13 457 Netto financiële schuld (NFS) (m) = j+k-l 27 906 22 218

Annualized EBITDA in 000€ H1 2026 EBITDA (e) 5 607 + EBITDA 2025 (e) 11 763 - EBITDA H1 2025 (e) -5 690 Annualized EBITDA (n) 11 680 Schuldgraad (financiële hefboom) in 000€ H1 2026 2025 Netto financiële schuld (m) 27 906 22 218 Annualized EBITDA (n) (e voor 2025) 11 680 11 763 Schuldgraad = m/n 2,4 1,9 *Annualized is enkel van toepassing op H1 2026

ABO-Group Environment NV



Niet-geauditeerde tussentijdse geconsolideerde financiële staten voor de periode van 6 maanden eindigend op 30 juni 2026

Geconsolideerde tussentijdse resultatenrekening (niet-geauditeerd)





Voor de 6 maanden eindigend op 30 juni in 000€ Toelichting 2026 2025* Omzet 54 575 53 602 Overige bedrijfsopbrengsten 3 406 3 116 Totaal bedrijfsopbrengsten 57 981 56 718 Aankopen van goederen en diensten voor verkoop -8 005 -8 679 Diensten en diverse goederen -12 982 -13 577 Personeelsbeloningen -27 966 -25 705 Afschrijvingen klantenrelaties* 5 -603 -561 Overige afschrijvingen* 5-6 -4 070 -3 445 Waardeverminderingen en voorzieningen* 13 -3 924 -117 Overige bedrijfskosten -3 421 -3 066 Operationele winst/(verlies) -2 990 1 568 Financiële kosten -991 -997 Financiële opbrengsten 66 238 Winst/(verlies) voor belastingen -3 915 809 Belastingen 3 367 -583 Netto winst/(verlies) -3 548 226 Netto winst/ (verlies) toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moeder -3 343 149 minderheidsbelangen -205 77 Winst/(verlies) per aandeel voor de aandeelhouders Gewoon en verwaterd -0,34 0,02 Gewogen gemiddelde aandelen (gewone winst/(verlies) per aandeel) 10 569 10 569 Gewogen gemiddelde aandelen met impact van dilutie 10 569 10 569

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van de tussentijdse geconsolideerde financiële staten.

*Herwerkte vergelijkende cijfers - zie toelichting 2.

Geconsolideerd tussentijds totaal resultaat (niet-geauditeerd)





Voor de 6 maanden eindigend op 30 juni in 000€ 2026 2025 Netto winst/ (verlies) -3 548 226 Totaal resultaat na belastingen -3 548 226 Totaal resultaat toewijsbaar aan de Aandeelhouders van de moeder -3 343 149 Minderheidsbelangen -205 77

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van de tussentijdse geconsolideerde financiële staten.

Geconsolideerde tussentijdse balans (niet-geauditeerd)





30 juni 31 december in 000€ Toelichting 2026 2025 Vaste activa Goodwill 2 037 2 437 Immateriële vaste activa 5 7 031 7 994 Materiële vaste activa 6 33 214 31 480 Investeringen in geassocieerde ondernemingen 74 74 Uitgestelde belastingvorderingen 3 1 881 1 181 Overige financiële activa 789 803 Totaal vaste activa 45 026 43 969 Kortlopende activa Voorraad 1 264 1 555 Contract activa 7 16 059 13 889 Handelsvorderingen 18 140 21 084 Overige kortlopende activa 5 173 5 994 Liquide middelen en kasequivalenten 8 10 605 13 457 Totaal kortlopende activa 51 241 55 979 Totaal activa 96 267 99 948

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van de tussentijdse geconsolideerde financiële staten.

30 juni 31 december in 000€ Toelichting 2026 2025 Totaal eigen vermogen Kapitaal 2 870 2 870 Geconsolideerde reserves 16 493 19 794 Niet-gerealiseerde resultaten 3 951 4 026 Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de groep 23 314 26 690 Minderheidsbelang 2 024 2 217 Totaal eigen vermogen 9 25 338 28 907 Langlopende schulden Financiële schulden 10 19 828 16 656 Uitgestelde belastingschulden 2 695 3 002 Voorzieningen 1 505 1 400 Overige langlopende schulden 167 519 Totaal langlopende schulden 24 195 21 577 Kortlopende schulden Financiële schulden 10 18 683 19 019 Handelsschulden 8 671 9 018 Contract schulden* 626 771 Belastingschulden 1 571 1 942 Schulden m.b.t. personeel 9 389 9 035 Btw schulden 5 982 4 920 Overige kortlopende schulden* 1 812 4 759 Totaal kortlopende schulden 46 734 49 464 Totaal schulden 70 929 71 041 Totaal eigen vermogen en schulden 96 267 99 948

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van de tussentijdse geconsolideerde financiële staten.

*Herwerkte vergelijkende cijfers - zie toelichting 2.

Geconsolideerd overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen (niet-geauditeerd)





Toewijsbaar aan de aandeelhouders van de groep in 000€ Kapitaal Geconsolideer-de reserves Niet-gerealiseerde resultaten Totaal Minderheids-belang Totaal eigen vermogen Op 1 januari 2025 2 870 18 871 4 099 25 840 1 876 27 716 Netto winst - 149 - 149 77 226 Niet-gerealiseerde resultaten - - - - - - Totaal Resultaat , 149 , 149 77 226 Transfer afschrijvingen materiële vaste activa - 75 -75 - - - Niet uitoefenen put optie Geosonda BV - 133 - 133 228 361 Minderheidsbelang Délo Boringen BV** - - - - 269 269 Put optie minderheidsbelang Délo Boringen BV** - -24 - -24 -269 -293 Op 30 juni 2025** 2 870 19 204 4 024 26 098 2 181 28 279 Op 1 januari 2026 2 870 19 794 4 026 26 690 2 217 28 907 Netto winst - -3 343 - -3 343 -205 -3 548 Totaal Resultaat -3 343 , -3 343 -205 -3 548 Transfer afschrijvingen materiële vaste activa - 75 -75 - - - Dividend - -33 - -33 - -33 Verlies minderheidsbelang door liquidatie Van Der Poel BV - - - - 12 12 Op 30 juni 2026 2 870 16 493 3 951 23 314 2 024 25 338

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van de tussentijdse geconsolideerde financiële staten.

** Herwerkte vergelijkende cijfers - zie toelichting 4.

Geconsolideerde kasstroomtabel (niet-geauditeerd)





Voor de 6 maanden eindigend op 30 juni in 000€ Toelichting 2026 2025** Operationele activiteiten Netto winst/ (verlies) -3 548 226 Niet kaskosten en operationele aanpassingen Afschrijvingen van materiële vaste activa 6 4 008 3 377 Afschrijvingen van immateriële vaste activa 5 665 629 Niet-recurrente waardeverminderingen 13 3 650 - Meerwaarde op verkoop van materiële vaste activa 6 -21 -17 Reële waardeaanpassingen -7 21 Beweging in de voorzieningen 105 59 Beweging in de waardeverminderingen op klanten 13 159 169 Financiële opbrengsten -66 -43 Financiële kosten 991 949 Uitgestelde belastingopbrengst -1 003 -116 Belastingkost 636 699 Overige 2 30 Aanpassingen van het werkkapitaal Afname / (toename) in de overige financiële vaste activa, handelsvorderingen en overige kortlopende activa 3 622 -2 804 Afname/ (toename) van de voorraad en contract activa -2 577 649 Toename/(afname) van de handelsschulden en overige schulden -2 027 2 653 Kasstroom uit operationele activiteiten voor interesten en belastingen 4 589 6 481 Ontvangen interesten 20 23 Betaalde belastingen -1 346 -1 354 Netto kasstroom uit operationele activiteiten 3 263 5 150

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van de tussentijdse geconsolideerde financiële staten.

** Herwerkte vergelijkende cijfers - zie toelichting 4.

Voor de 6 maanden eindigend op 30 juni in 000€ Toelichting 2026 2025** Investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa 6 -1 220 -1 957 Investeringen in immateriële vaste activa 5 -56 -115 Verkoop van materiële vaste activa 19 31 Acquisitie van dochteronderneming, netto van verwerving geldmiddelen** 4 - -688 Aankoop van minderheidsbelang 4 -100 - Betaling uitgestelde vergoeding 11 -250 -188 Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten -1 607 -2 917 Financieringsactiviteiten Ontvangsten uit leningen 10 2 020 3 595 Terugbetalingen van leningen 10 -3 785 -3 481 Terugbetalingen van leasingschulden 10 -1 815 -1 527 Betaalde interesten -784 -683 Kapitaalvermindering 9 - -994 Overige financiële kosten -144 -124 Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten -4 508 -3 214 Netto afname van de geldmiddelen en kasequivalenten -2 852 -981 Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van het jaar 13 457 13 434 Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode 10 605 12 453

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van de tussentijdse geconsolideerde financiële staten.

** Herwerkte vergelijkende cijfers - zie toelichting 4.

Toelichting bij de niet-geauditeerde tussentijdse geconsolideerde financiële staten

Bedrijfsinformatie

ABO-Group Environment NV (de Vennootschap) is een gespecialiseerd ingenieursbureau gericht op geotechniek, milieu en bodemsanering. ABO-Group biedt "consultancy" en "testing & monitoring"- diensten aan voor bouw (bodem en geotechniek), duurzaam advies voor milieu-, afval- en energievraagstukken alsook studies en advies inzake waterbeheer, stedelijke rivier- en regenwaterhydraulica en hydrologeologie. De activiteiten situeren zich voornamelijk in België, Frankrijk en Nederland. De Vennootschap is een naamloze vennootschap (NV) naar Belgisch recht met als maatschappelijke zetel: Derbystraat 255, 9051 Gent.

De geconsolideerde tussentijdse financiële staten van de Vennootschap voor de periode van 6 maanden dat werd afgesloten op 30 juni 2026 omvat ABO-Group Environment NV en de bijhorende dochterondernemingen (waarnaar samen wordt verwezen met 'ABO' of de 'Groep').

Op de Raad van Bestuur van 15 september 2026 werden de tussentijdse geconsolideerde financiële staten goedgekeurd voor vrijgave.

Presentatiebasis

De tussentijdse geconsolideerde financiële staten van de Groep voor de periode van 6 maanden eindigend op 30 juni 2026 en 2025 werden opgesteld in overeenstemming met IAS 34 "Tussentijdse financiële rapportering". De tussentijdse financiële staten werden opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS), zoals gepubliceerd door de "International Accounting Standards Board (IASB).

Deze tussentijdse geconsolideerde financiële staten bevatten niet alle informatie en toelichtingen welke vereist zijn bij de jaarlijkse jaarrekening, en moeten samen gelezen worden met de geconsolideerde jaarrekening van de Groep voor het jaar eindigend op 31 december 2025.

De tussentijdse geconsolideerde financiële staten worden weergegeven in euro en alle waarden zijn afgerond tot het dichtst bij zijnde duizendtal (€ 000), tenzij anders vermeld.

De tussentijdse geconsolideerde financiële staten werden niet onderworpen aan een review door de commissaris van de Groep.

Nieuwe van toepassing zijnde standaarden

De volgende wijzigingen zijn voor het eerst van toepassing in 2026, maar hebben geen impact op de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten van de Groep:

Aanpassingen aan IFRS 9 en IFRS 7 Classificatie en waardering van financiële instrumenten

Aanpassingen aan IFRS 9 en IFRS 7 Contracten die verwijzen naar van de natuur afhankelijk elektriciteit

Jaarlijkse Verbeteringen - Volume 11

Nieuwe standaarden welke nog niet van toepassing zijn.

De Groep heeft ervoor gekozen om de volgende nieuwe standaarden en wijzigingen van bestaande standaarden die zijn gepubliceerd, maar nog niet van toepassing voor het boekjaar beginnend op 1 januari 2026, niet vroegtijdig toe te passen:

IFRS 18 Presentatie en toelichting in de jaarrekening (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2027)





IFRS 18 is van toepassing op periodes die beginnen op of na 1 januari 2027 en is van toepassing op vergelijkende informatie. De impact van IFRS 18 op het financieel verslag moet nog onderzocht worden.

Boekhoudkundige beoordelingen, ramingen en veronderstellingen

Het opstellen van de tussentijdse geconsolideerde financiële staten in overeenstemming met IAS 34 vereist het gebruikt van bepaalde significante ramingen en veronderstellingen. Het vereist eveneens dat het management van de Groep bepaalde beoordelingen maakt bij het toepassen van de waarderingsregels van de Groep. Er zijn geen materiële wijzigingen in de aard en de veranderingen van de schattingen van de bedragen welke gerapporteerd werden in de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2025.

Overige risico's

Zoals vermeld in de halfjaarcijfers van 2025 (sectie 2 van de toelichtingen bij de halfjaarcijfers: Overige risico's) en in het jaarverslag van 2025 (sectie 2.26 van de toelichtingen bij de jaarrekening: Risico's), werd de vennootschap op 10 juni 2025 veroordeeld als medeschuldenaar voor een bedrag van EUR 2.583.515,91 in het kader van een derdenbeslag op een vordering van ABN Amro Bank N.V. Het totale bedrag, inclusief rechtsplegingsvergoeding, ten belope van EUR 2.685.862,04 werd op balansdatum 31 december 2025 opgenomen onder de rubriek 'Overige kortlopende schulden' (via de 'Overige bedrijfskosten'). De vennootschap betwistte deze vordering integraal en had hoger beroep aangetekend tegen haar veroordeling. Tevens werd een vordering van de vennootschap opgenomen onder de rubriek 'Overige kortlopende activa' (via de 'Overige bedrijfsopbrengsten').

Zoals reeds toegelicht in het jaarverslag van 2025 onder dezelfde rubriek alsook onder rubriek 2.29 'Gebeurtenissen na balansdatum', heeft de hoofdschuldenaar op 22 april 2026 een betaling aan ABN Amro Bank N.V. uitgevoerd tot voldoening van de schuld. Als gevolg hiervan zijn de partijen overeengekomen om de lopende procedure stop te zetten.

Gelet op deze ontwikkeling werden zowel de schuld onder 'Overige kortlopende schulden' als de daartegenover staande vordering onder 'Overige kortlopende activa' - die de vennootschap had opgenomen op basis van haar regresrecht op de hoofdschuldenaar - in de cijfers per 30 juni 2026 teruggedraaid (via 'Overige bedrijfsopbrengsten' en 'Overige bedrijfskosten'). De procedure is hiermee definitief afgesloten, zonder financiële gevolgen (op de rechtsplegingvergoeding na) of risico's voor ABO-Group-

Herwerkingen op de (half)jaarcijfers van 2025

De Groep heeft de cijfers van het (half)jaarverslag over 2025 aangepast in verband met de volgende gebeurtenissen:

(A) In het kader van de voorbereiding van de financiële rapportering werd vastgesteld dat bepaalde kosten in de resultatenrekening van de voorgaande periode niet in overeenstemming zijn met de binnen de Groep gehanteerde grondslagen voor classificatie en presentatie van kosten. Overeenkomstig IAS 8 werden de vergelijkende cijfers retrospectief aangepast om deze fout uit de voorgaande periode te corrigeren. De correctie betreft uitsluitend een herclassificatie tussen verschillende rubrieken van de resultatenrekening. Het resultaat van de periode, het eigen vermogen en de kasstromen worden hierdoor niet beïnvloed. De impact van de correctie op de presentatie van de bedrijfskosten bedraagt slechts k€ 147. De herwerking van de cijfers heeft tot doel de vergelijkende informatie correct te presenteren en de consistentie en vergelijkbaarheid van de financiële verslaggeving binnen de Groep te waarborgen.

(B) Om de presentatie in overeenstemming te brengen met die van het lopende jaar, is er een correctie aangebracht in bepaalde vergelijkende cijfers in de geconsolideerde tussentijdse resultatenrekening. De rubriek 'Afschrijvingen en waardeverminderingen' (k€ 4.220) werd gesplitst in een rubriek 'Afschrijvingen klantenrelaties' (k€ 561), een rubriek 'Overige afschrijvingen' (k€ 3 445) en een rubriek 'Waardeverminderingen en voorzieningen' (k€ 117). Voor de wijziging in de som van deze opsplitsing wordt verwezen naar punt (A).

(C) Om de presentatie in overeenstemming te brengen met die van het lopende jaar, is er een correctie aangebracht in bepaalde vergelijkende cijfers in de geconsolideerde tussentijdse balans. De rubriek 'Overige kortlopende schulden' (k€ 5 530) werd gesplitst in een rubriek 'Contract schulden' (k€ 771) en een rubriek 'Overige kortlopende schulden' (k€ 4 759).





De impact van de herwerkingen op de geconsolideerde tussentijdse resultatenrekening per 30 juni 2025 is als volgt:

Per 30 juni 2025 in 000€ Toelichting Zoals gepubliceerd Herwerkt Delta Omzet 53 669 53 602 -67 Overige bedrijfsopbrengsten 3 040 3 116 76 Totaal bedrijfsopbrengsten 56 709 56 718 9 Aankopen van goederen en diensten voor verkoop A -8 452 -8 679 -227 Diensten en diverse goederen A -14 497 -13 577 920 Personeelsbeloningen A -24 561 -25 705 -1 144 Afschrijvingen en waardeverminderingen A - B -4 220 - 4 220 Afschrijvingen klantenrelaties A - B - -561 -561 Overige afschrijvingen A - B - -3 445 -3 445 Waardeverminderingen en voorzieningen A - B - -117 -117 Overige bedrijfskosten A -3 264 -3 066 198 Operationele winst 1 715 1 568 -147 Financiële kosten A -949 -997 -48 Financiële opbrengsten A 43 238 195 Winst voor belastingen 809 809 - Belastingen -583 -583 - Netto winst 226 226 - Netto winst 226 226 -

De impact van de herwerkingen op de geconsolideerde tussentijdse balans per 31 december 2025 is als volgt:

Per 31 december 2025 in 000€ Toelichting Zoals gepubliceerd Herwerkt Delta Contract schulden C - 771 771 Overige kortlopende schulden C 5 530 4 759 -771

Belastingen

De voorzieningen voor belastingen voor de periode van 6 maanden worden geboekt op basis van de gemiddelde jaarlijkse effectieve belastingsvoet voor elke entiteit variërend van 0% tot 35% voor de 6 maanden eindigend op 30 juni 2026 (30 juni 2025: 0% tot 38%).

De Groep heeft een uitgestelde belastingvordering geboekt voor fiscaal overdraagbare verliezen en andere aftrekken per 30 juni 2026 van k€ 1 881 (31 december 2025: k€ 1 181) waarvan k€ 184 (31 december 2025: k€ 184) gerelateerd is aan de fiscaal overdraagbare verliezen van ABO-Group Environment NV.

Bedrijfscombinaties

ABO-Group heeft geen bedrijfscombinaties uitgevoerd in de periode eindigend op 30 juni 2026.

Op 28 mei 2025 nam ABO-Group een participatie van 70% in de Belgische entiteit Délo Boringen BV. Dit bedrijf biedt een uitgebreid dienstenpallet, waaronder handmatige en machinale boringen, ongeroerde monstername en waterstaalname voor milieukundig onderzoek alsook boringen voor sloopopvolging (Tracimat).

De identificatie en waardering van de reële waarde van de activa en schulden van Délo Boringen BV was nog niet gefinaliseerd in de geconsolideerde tussentijdse financiële staten van 30 juni 2025 en de betaalde meerwaarde was volledig erkend als goodwill per 30 juni 2025. Voor de finale verwerking van de bedrijfscombinatie verwijzen we naar de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2025. De belangrijkste aanpassingen hadden betrekking op de reële waarde van immateriële vaste activa, meer specifiek op de erkenning van klantenrelaties ter waarde van k€ 740. Bijgevolg daalde de goodwill bij de overname tot k€ 394. Overeenkomstig IFRS 3 werden deze aanpassingen tijdens de waarderingsperiode retrospectief verwerkt alsof de bedrijfscombinatie op de overnamedatum reeds was gefinaliseerd. We verwijzen naar toelichting 5 waar de vergelijkende cijfers voor de periode eindigend op 30 juni 2025 werden aangepast.

De herwerking van de bedrijfscombinatie tijdens de waarderingsperiode heeft eveneens een impact gehad op de kasstromen van de Groep, we verwijzen naar de herwerking van de vergelijkende cijfers in de geconsolideerde kasstroomtabel per 30 juni 2026. De netto kasuitstroom voor de bedrijfscombinatie tijdens de finale verwerking was k€ 688 ten opzichte van het gerapporteerde bedrag van k€ 749 in de geconsolideerde tussentijdse financiële staten van 30 juni 2025 als gevolg van een wijziging in de overgenomen kaspositie van Délo Boringen BV. Er waren k€ 24 transactiekosten verbonden aan de overname, die opgenomen werden in "Diensten en diverse goederen" in de geconsolideerde resultatenrekening.

De Groep heeft tijdens de reële waardebepaling van Délo Boringen BV rekening gehouden met een bedrag van k€ 132 die over een periode van 4 jaar aan de verkoper verschuldigd is. De uitgestelde betalingen zullen bepaald worden op basis van een overeengekomen formule en zijn afhankelijk van toekomstige resultaten (EBIT) van het overgenomen bedrijf. In de periode eindigend op 30 juni 2026 heeft de Groep een bedrag van k€ 61 betaald aan de verkoper. De resterende schuld voor uitgestelde betalingen is uitgeboekt per 30 juni 2026 rekening houdend met de waarschijnlijkheid van het behalen van de overeengekomen toekomstige resultaten.

Het minderheidsbelang van 30% is gewaardeerd aan reële waarde. De Groep is eveneens overeengekomen om het resterende minderheidsbelang in Délo Boringen over te nemen door het toekennen van een putoptie aan de minderheidsaandeelhouder en een calloptie aan de Groep. Deze opties zijn voor het eerst uitoefenbaar in 2026 en vervallen in 2029. De uitoefenprijs zal bepaald worden op basis van een overeengekomen formule. De waarde van het geschatte aflossingsbedrag van de putoptie bedroeg op overnamedatum k€ 293. Deze reële waarde van de putoptie is geboekt tegenover minderheidsbelangen voor k€ 269 en geconsolideerde reserves voor k€ 24. In de periode eindigend op 30 juni 2026 heeft de Groep een bedrag van k€ 100 betaald aan de verkoper voor de overname van een minderheidsbelang van 7,5%. Per 30 juni 2026 bedraagt de reële waarde van de putoptie k€ 237, waarvan k€ 147 opgenomen in de lijn "Overige langlopende schulden" en k€ 90 opgenomen in de lijn "Overige kortlopende schulden". De reële waarde van de calloptie op de verslagdatum is nul, aangezien de uitoefenprijs gelijk is aan een benadering van de reële waarde van het minderheidsbelang.

Naar aanleiding van indicatoren van bijzondere waardevermindering heeft de Groep per 30 juni 2026 een oefening voor bijzondere waardevermindering van de kasstroom genererende entiteit Délo Boringen uitgevoerd. De oefening is gebaseerd op een verdisconteerd kasstroommodel met de meest recente financiële prognoses door het management. De belangrijkste assumpties zijn de verdisconteringsvoet (WACC) van 16,71%, een gemiddelde omzetgroei van 2,8% voor het eerste tot en met het vijfde jaar en een perpetuele groeivoet van 2%. De realiseerbare waarde werd geschat op k€ 330 welke ongeveer k€ 797 lager is dan de boekwaarde van de kasstroom genererende eenheid. Bijgevolg werd per 30 juni 2026 een bijzondere waardevermindering van k€ 744 opgenomen in de lijn "Waardeverminderingen en voorzieningen" in de geconsolideerde tussentijdse resultatenrekening. De waardevermindering werd eerst toegewezen aan de goodwill voor een bedrag van k€ 394 en nadien aan de resterende boekwaarde van de klantenrelaties voor een bedrag van k€ 350. We verwijzen naar toelichtingen 5 en 13.

Immateriële vaste activa

De veranderingen in de boekwaarde van de immateriële vaste activa kunnen als volgt voorgesteld worden:

in 000€ Klantenportefeuille Software Totaal Aanschaffingswaarde Op 1 januari 2025 11 721 1 292 13 013 Investeringen - 115 115 Bedrijfscombinatie** 740 - 740 Verkopen en buitengebruikstellingen - 52 - - 52 Transfer - 4 4 Andere - 145 145 - Op 30 juni 2025 12 264 1 556 13 820 Op 1 januari 2026 12 461 1 215 13 676 Investeringen - 56 56 Transfer - 26 26 - Op 30 juni 2026 12 435 1 297 13 732 Afschrijvingen Op 1 januari 2025 -3 261 -1 052 -4 313 Afschrijvingen - 561 - 68 - 629 Verkopen en buitengebruikstellingen 52 - 52 Op 30 juni 2025 -3 770 -1 120 -4 890 Op 1 januari 2026 -4 819 - 863 -5 682 Afschrijvingen - 603 - 62 - 665 Waardevermindering - 350 - 32 - 382 Verkopen en buitengebruikstellingen - 28 28 Transfer 52 - 52 - Op 30 juni 2026 -5 720 - 981 -6 701 Netto boekwaarde Op 1 januari 2025 8 460 240 8 700 Op 30 juni 2025 8 494 436 8 930 Op 1 januari 2026 7 642 352 7 994 Op 30 juni 2026 6 715 316 7 031

** Herwerkte vergelijkende cijfers - zie toelichting 4.

Gedurende de periode van 6 maanden eindigend op 30 juni 2026 bedragen de investeringen in immateriële vaste activa k€ 56 (30 juni 2025: k€ 115) welke betrekking hebben op software.

De afschrijvingen zijn gepresenteerd in de geconsolideerde resultatenrekening onder de lijn 'overige afschrijvingen'.

De totale afschrijvingen op immaterieel vaste activa voor de periode van 6 maanden eindigend op 30 juni 2026 bedragen k€ 665 (30 juni 2025: k€ 629). Hiervan heeft k€ 603 (30 juni 2025: k€ 561) te maken met afschrijvingen op erkende klantenlijsten naar aanleiding van de M&A activiteiten van de voorbije jaren.

Er werden bijzondere waardeverminderingen geboekt op de immateriële vaste activa ten belope van k€ 382 gedurende de periode van 6 maanden eindigend op 30 juni 2026. Verdere details zijn opgenomen in toelichtingen 2 en 13.

Materiële vaste activa

De veranderingen in de boekwaarde van de materiële vaste activa kunnen als volgt gepresenteerd worden:

in 000€ Terreinen Gebouwen Installaties / machines Meubilair Rollend materieel Recht-op-gebruik activa Activa in

ontwikkeling Totaal Aanschaffingswaarde Op 1 januari 2025 1 691 8 367 24 773 4 066 8 773 23 073 53 70 796 Investeringen - 14 1 028 214 638 996 93 2 983 Bedrijfscombinatie - - 525 2 141 - - 668 Verkopen en buitengebruikstellingen - - 18 - 27 - 3 - 291 - 202 - - 541 Addities en wijzigingen in recht-op-gebruik activa - - - - - - - - Transfer - - - 8 - 82 12 - 8 - 70 Op 30 juni 2025 1 691 8 363 26 299 4 287 9 179 23 879 138 73 836 Op 1 januari 2026 1 691 8 334 25 300 4 278 9 672 21 715 123 71 113 Investeringen - 6 433 211 393 6 440 177 7 660 Verkopen en buitengebruikstellingen - - - - 1 - 223 - 212 - 10 - 446 Transfer - - -3 029 - 40 3 545 - 475 - 1 Op 30 juni 2026 1 691 8 340 22 704 4 448 13 387 27 468 290 78 328

Afschrijvingen Op 1 januari 2025 - 14 - 615 -16 685 -3 396 -6 042 -11 673 - -38 425 Afschrijvingen - - 205 -1 163 - 140 - 562 -1 307 - -3 377 Bedrijfscombinatie - - - 443 - - 121 - - - 564 Verkopen en buitengebruikstellingen - 14 27 2 280 186 - 509 Transfer - 1 - 1 6 - 78 - 12 - 70 Op 30 juni 2025 - 15 - 807 -18 258 -3 534 -6 367 -12 806 - -41 787 Op 1 januari 2026 - 15 - 978 -17 716 -3 508 -6 463 -10 953 - -39 633 Afschrijvingen - - 199 -1 309 - 162 - 788 -1 550 - -4 008 Verkopen en buitengebruikstellingen - - - - 209 188 - 397 Waardeverminderingen - 1 - 3 - 586 - 2 - 99 -1 178 - -1 869 Transfer - - 2 906 50 -2 823 - 134 - - 1 Op 30 juni 2026 - 16 -1 180 -16 705 -3 622 -9 964 -13 627 - -45 114 Netto boekwaarde Op 1 januari 2025 1 677 7 752 8 088 670 2 731 11 400 53 32 371 Op 30 juni 2025 1 676 7 556 8 041 753 2 812 11 073 138 32 049 Op 1 januari 2026 1 676 7 356 7 584 770 3 209 10 762 123 31 480 Op 30 juni 2026 1 675 7 160 5 999 826 3 423 13 841 290 33 214

De afschrijvingen zijn gepresenteerd in de geconsolideerde resultatenrekening onder de lijn 'overige afschrijvingen'.

Gedurende de periode van 6 maanden eindigend op 30 juni 2026 bedragen de investeringen in materiële vaste activa k€ 7 660 (30 juni 2025: k€ 2 983) welke voornamelijk betrekking hebben op installaties, machines en uitrusting en nieuwe recht-op-gebruik activa.

De groep heeft nieuwe recht-op-gebruik activa erkend ten belope van k€ 6 440 (30 juni 2025: k€ 996) in hoofdzaak door de hernieuwing van een belangrijk aantal huurcontracten.

De totale afschrijvingen voor de periode van 6 maanden eindigend op 30 juni 2026 bedragen k€ 4 008 (30 juni 2025: k€ 3 377).

De verkopen en buitengebruikstellingen van de materiële vaste activa van de Groep tijdens de eerste 6 maanden eindigend op 30 juni 2026 resulteerden in k€ 21 winst (30 juni 2025: k€ 17 winst).

Er werden bijzondere waardeverminderingen geboekt op de materiële vaste activa ten belope van k€ 1 869 gedurende de periode van 6 maanden eindigend op 30 juni 2026. Zie toelichting 13 voor verdere informatie.

Contract activa

Contract activa bestaan uit het onderhanden werk dat op basis van lopende contracten op bestelling werd uitgevoerd maar waarvoor nog geen oplevering en dus geen facturatie heeft plaatsgevonden. Deze activa maken deel uit van het werkkapitaal van de Groep, en de bewegingen in deze balanspost worden opgenomen in de kasstroom uit operationele activiteiten.

Per 30 juni 2026 bedroegen de contract activa k€ 16 059, ten opzichte van k€ 13 889 op 31 december 2025.

Geldmiddelen en kasequivalenten

De geldmiddelen en kasequivalenten bestaan uit:

30 juni 31 december in 000€ 2026 2025 Geldmiddelen 9 546 12 951 Kasequivalenten 1 059 506 Totaal 10 605 13 457

Er waren geen beperkingen op de geldmiddelen en kasequivalenten per 30 juni 2026 en 31 december 2025.

Eigen vermogen

Het maatschappelijk kapitaal van de moeder ABO-Group Environment NV bestaat uit 10 568 735 gewone aandelen voor een totaal bedrag van k€ 2 870 op 30 juni 2026 (31 december 2025: k€ 2 870).

Op 21 december 2024 keurde de Buitengewone Algemene Vergadering van de moeder ABO-Group Environment NV een vermindering van het kapitaal met k€ 994 goed, met als doel een uitkering aan de aandeelhouders te verwezenlijken, door terugbetaling op ieder aandeel van 1/10 568 735ste van het bedrag van de kapitaalvermindering. Dit komt neer op de betaling van een aandeelhoudersvergoeding van € 0,094 per aandeel, conform het positief advies van de Rulingcommissie verkregen door de Vennootschap. De betaling van de aandeelhoudersvergoeding gebeurde op 25 maart 2025 en is opgenomen in de geconsolideerde kasstroomtabel op de lijn kapitaalvermindering.

Voor de periode eindigend op 30 juni 2026 heeft de Groep een dividend van k€ 33 betaald aan een entiteit buiten de Groep.

De vennootschap Van Der Poel BV werd geliquideerd in de eerste helft van 2026. Het verlies van het minderheidsbelang van k€ 12 is opgenomen in het geconsolideerd overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen per 30 juni 2026.

Financiële schulden

De financiële schulden kunnen als volgt gedetailleerd worden:

in 000€ Interestvoet Vervaldag 30 juni 2026 31 december 2025 1. Leningen Straight loan Euribor + 1,15%-5,00% 2027 9 250 10 080 Investeringkrediet 0,30% - 5,20% 2027-2036 4 761 5 419 M&A financiering 1,50% - 4,56% 2030 6 416 6 774 Leningen eindejaarspremie 2,74% - 3,39% 2027 502 847 Leningen vakantiegeld 2,80% - 3,60% 2027 640 249 Leningen vennootschapsbelasting 2,11% - 4,40% 2027 447 84 Euroflex lening 3% 2027 364 390 Vendor loan 3% - 6% 2027 610 610 Factoring Euribor + 0,95%-2% 2027 1 954 2 256 Totaal 24 944 26 709 waarvan kortlopend 15 559 16 875 waarvan langlopend 9 385 9 834 2. Lease verplichtingen Lease verplichtingen 0,00% - 10,80% 2027-2031 13 567 8 966 Totaal 13 567 8 966 waarvan kortlopend 3 124 2 144 waarvan langlopend 10 443 6 822 Totaal Financiële schulden 38 511 35 675 waarvan kortlopend 18 683 19 019 waarvan langlopend 19 828 16 656

De Groep heeft voor k€ 2 020 nieuwe leningen aangegaan en heeft k€ 3 785 leningen terugbetaald gedurende de eerste 6 maanden eindigend op 30 juni 2026 (30 juni 2025: k€ 3 595 nieuwe leningen en k€ 3 481 terugbetalingen).

Daarnaast heeft de Groep nieuwe leasingschulden erkend ten belope van k€ 6 440 (30 juni 2025: k€ 996). De toename in leasingschulden is het gevolg van de hernieuwing van een belangrijk aantal huurcontracten van kantoorgebouwen in 2026. Er zijn voor k€ 1 815 lease betalingen gebeurd gedurende de eerste 6 maanden eindigend op 30 juni 2026 (30 juni 2025: k€ 1 527).

Reële waarde

Financiële vaste activa

Boekwaarde Reële waarde in 000€ 30 juni 2026 31 december 2025 30 juni 2026 31 december 2025 Financiële vaste activa Financiële vaste activa gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs 29 777 38 459 29 777 38 459 Overige financiële activa (langlopend) 789 803 789 803 Handelsvorderingen 18 140 21 084 18 140 21 084 Overige kortlopende activa 243 3 115 243 3 115 Geldmiddelen en kasequivalenten 10 605 13 457 10 605 13 457 Totaal financiële vaste activa 29 777 38 459 29 777 38 459

De reële waarde van de financiële activa werd bepaald op basis van de volgende methodes en assumpties:

De boekwaarde van de geldmiddelen en kasequivalenten en de handelsvorderingen benadert de reële waarde door hun korte termijn karakter.

De reële waarde van de overige financiële activa is niet significant verschillend met de boekwaarde op 30 juni 2026 en 31 december 2025.

Financiële verplichtingen

Boekwaarde Reële waarde in 000€ 30 juni 2026 31 december 2025 30 juni 2026 31 december 2025 Financiële verplichtingen Financiële verplichtingen gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs 34 230 39 288 34 097 39 139 Leningen 25 036 26 709 24 903 26 560 Handelsschulden 8 671 9 018 8 671 9 018 Overige schulden 523 3 561 523 3 561 Financiële verplichtingen gewaardeerd aan reële waarde via winst of verlies 592 912 592 912 Schuld geschreven putopties op minderheidsbelangen 237 318 237 318 Uitgestelde vergoeding 342 576 342 576 Renteswap 13 18 13 18 Totaal financiële verplichtingen 34 822 40 200 34 689 40 051 Waarvan langlopend 19 828 18 398 9 320 18 157 Waarvan kortlopend 14 994 41 554 25 369 41 607

De reële waarde van de financiële schulden wordt bepaald op basis van de volgende methodes en assumpties:

De boekwaarde van de kortlopende schulden benaderen hun reële waarde door het korte termijn karakter van deze instrumenten.

De financiële schulden werden geëvalueerd op basis van de interestvoet en de vervaldag. Sommige financiële schulden hebben vaste interestvoeten en de reële waarde is onderhevig aan veranderingen in de interestvoeten en de individuele kredietwaardigheid. Andere financiële schulden hebben variabele interestvoeten en de boekwaarde benadert de reële waarde van deze instrumenten. Deze reële waarde berekeningen worden geclassificeerd als niveau 2.

De reële waarde van de renteswap is gebaseerd op een 'mark-to-market' waardering uitgevoerd door de bank en wordt beschouwd als een niveau 2 beoordeling.

De schuld geschreven putopties op minderheidsbelangen ter waarde van k€ 237 per 30 juni 2026 (31 december 2025: k€ 318) betreft de impact van de financiële verplichting gerelateerd aan de putopties toegekend aan de minderheidsaandeelhouder van Délo Boringen BV betreffende het minderheidsbelang van 30%. We verwijzen hiervoor naar Toelichting 4. De uitoefenprijs zal bepaald worden op basis van een overeengekomen formule. Deze putopties zijn niveau 3 instrumenten.

De uitgestelde vergoedingen van k€ 342 (31 december 2025: k€ 576) hebben betrekking op de overname van de activiteiten van het Nederlandse studiebureau Colsen, Adviesburo voor Milieutechniek in 2022, de overnames van de vennootschappen MEET HET, Rimeco en SWBO in 2023, de overname van Demey Infra in 2024 en de overname van Délo Boringen in 2025. De jaarlijkse betalingen zullen bepaald worden op basis van een overeengekomen formule en zijn afhankelijk van toekomstige resultaten van de betreffende entiteiten. We verwijzen naar Toelichting 4. De Groep heeft in de periode van 6 maanden eindigend op 30 juni 2026 een bedrag van k€ 175 (2025: k€ 175) betaald aan de verkoper van Rimeco en k€ 14 (2025: k€ 13) aan de verkoper van het Nederlandse studiebureau Colsen, Adviesburo voor Milieutechniek, en k€ 61 aan de verkoper van Délo Boringen. Deze uitgestelde vergoedingen zijn een niveau 3 instrument.

Reële waarde hiërarchie

De Groep gebruikt de volgende hiërarchie voor het bepalen en toelichten van de reële waarde van de financiële instrumenten:

Niveau 1: genoteerde (niet aangepaste) prijzen in actieve markten voor identieke activa en verplichtingen.

Niveau 2: Waarderingstechnieken waarbij de significante parameters observeerbaar zijn, en dit ofwel direct of indirect.

Niveau 3: Waarderingstechnieken waarbij parameters gebruikt worden welke niet gebaseerd zijn op observeerbare marktdata.

Voor de 6 maanden eindigend op 30 juni 2026 in 000€ Totaal niveau 1 niveau 2 niveau 3 Financiële schulden: leningen 24 903 - 24 903 - Schuld geschreven put optie op minderheidsbelangen 237 - - 237 Uitgestelde vergoeding 342 - - 342 Renteswap 13 - 13 -

Voor het jaar eindigend op 31 december 2025 in 000€ Totaal niveau 1 niveau 2 niveau 3 Financiële schulden: leningen 26 560 - 26 560 - Schuld geschreven put optie op minderheidsbelangen 318 - - 318 Uitgestelde vergoeding 576 - - 576 Renteswap 18 - 18 -

Segmentinformatie

De Groep is georganiseerd volgens geografische regio's voor management doeleinden en heeft de volgende drie segmenten:

België

Frankrijk

Nederland

Alle activiteiten werden toegewezen aan één van de drie segmenten. De CEO van de Groep is de "chief operating decision maker". De CEO evalueert de prestaties van een segment op basis van omzet en netto resultaat voor voortgezette activiteiten. Transacties tussen de segmenten zijn op een 'at arm's length basis', op eenzelfde manier als transacties met derde partijen.

De volgende tabel geeft de segment rapportering weer voor elk operationeel segment voor de 6 maanden eindigend op 30 juni 2026 en 30 juni 2025:

in 000€ België Frankrijk Nederland Totaal segmenten Aanpassingen en eliminaties Totaal geconsoli-deerd Voor de 6 maanden eindigend op 30 juni 2026 Omzet (derden) 18 315 25 478 10 782 54 575 - 54 575 Omzet (intra-groep) 615 12 87 714 -714 - Adjusted operationeel resultaat - 443 806 290 653 7 660 Niet-recurrente waardeverminderingen - 999 - -2 651 -3 650 - -3 650 Operationeel resultaat -1 442 806 -2 361 -2 997 7 -2 990 Interestopbrengsten 143 13 - 156 -136 20 Interestlasten - 521 - 174 - 226 -921 137 -784 Netto resultaat (segment winst en verlies) -1 895 487 -2 147 -3 555 7 -3 548 Belangrijke niet-kas kosten: - afschrijvingen & waardeverminderingen -3 009 -1 913 -3 581 -8 503 - -8 503 Vaste activa op 30 juni 2026 47 835 20 576 7 583 75 994 -30 968 45 026 Totaal activa op 30 juni 2026 73 738 46 907 14 173 134 818 -38 551 96 267 Totaal schulden op 30 juni 2026 -36 281 -27 341 -14 705 -78 327 7 398 -70 929

in 000€ België Frankrijk Nederland Totaal segmenten Aanpassingen en eliminaties* Totaal geconsoli-deerd Voor de 6 maanden eindigend op 30 juni 2025 Omzet (derden) 18 881 24 888 9 900 53 669 -67 53 602 Omzet (intra-groep) 573 7 494 1 074 -1 074 - Operationeel resultaat 675 747 293 1 715 -147 1 568 Interestopbrengsten 7 17 -1 23 215 238 Interestlasten -498 -103 -88 -689 -308 -997 Netto resultaat (segment winst en verlies) -291 365 152 226 , 226 Belangrijke niet-kas kosten: - afschrijvingen & waardeverminderingen -1 737 -1 640 -797 -4 174 - -4 174 Vaste activa op 31 december 2025 48 143 17 956 8 870 74 969 -31 000 43 969 Totaal activa op 31 december 2025 79 179 43 428 15 897 138 504 -38 556 99 948 Totaal schulden op 31 december 2025 -40 098 -24 149 -14 261 -78 508 7 467 -71 041

* Herwerkte vergelijkende cijfers - zie toelichting 2.

Het segment netto resultaat kan gereconcilieerd worden zonder verder aanpassingen met de geconsolideerde resultatenrekening rekening houdend dat alle activiteiten van de Groep toegewezen werden aan de segmenten. De aanpassingen en reconciliaties betreffen voornamelijk eliminatieboekingen van handelsvorderingen, handelsschulden en overige schulden en consolidatieboekingen (uitboeking van de deelnemingen).

Overige toelichtingen

De omzet gerealiseerd per land is afleidbaar uit bovenstaande tabellen. De omzet is toegewezen aan de landen op basis van de locatie van de verkopende entiteit. De Groep heeft geen individuele klanten voor dewelke de Groep een omzet realiseert van meer dan 10% van de geconsolideerde omzet.

Waardeverminderingen en voorzieningen

De waardeverminderingen en voorzieningen per 30 juni 2026 en 2025 kunnen als volgt voorgesteld worden:





30 juni 30 juni in 000€ 2026 2025 Niet-recurrente waardeverminderingen 3 650 - Waardeverminderingen handelsvorderingen 180 168 Toevoeging/gebruik van voorzieningen 94 -51 Totaal 3 924 117

De niet-recurrente waardeverminderingen per 30 juni 2026 kunnen als volgt gedetailleerd worden:





in 000€ België Nederland Total Op 30 juni 2026 Goodwill -394 - -394 Immateriële vaste activa -350 -32 -382 Materiële vaste activa - -1 869 -1 869 Voorraad & contract activa -228 -470 -698 Handelsvorderingen -27 -250 -277 Overige 0 -30 -30 Totaal niet-recurrente waardeverminderingen -999 -2 651 -3 650

In het kader van de toepassing van het geïntegreerde programma voor de uitvoering van veldwerk voor eigen opdrachten, werd in Nederland overgegaan tot de stopzetting van één entiteit, actief in milieuboringen. Ook in België werd op vlak van milieukundige boringen gerationaliseerd. Deze operaties gingen gepaard met een waardevermindering en afschrijving van in totaal 3,6 miljoen euro. Zie detail in de tabel hierboven hieromtrent.

Relaties met verbonden partijen

De vergoedingen voor de CEO, bestuursleden en uitvoerend management zijn als volgt:

Voor de 6 maanden eindigend op 30 juni in 000€ 2026 2025 Korte-termijn beloningen 580 255 Totaal 580 255

De vergoeding betaald aan de bestuurders bedraagt k€ 57,5 voor de eerste 6 maanden eindigend op 30 juni 2026 (30 juni 2025: k€ 57,5). Zoals vermeld in het jaarverslag 2025 onder hoofdstuk 4.5.1 sectie 4 is het management comité met ingang van 1 januari 2026 uitgebreid met drie leden (komende van drie), zijnde met de CHRO, De COO België en COO Nederland, wat de stijging in de vergoedingen ten opzichte van 30 juni 2025 verklaart.

Voor de periode eindigend op 30 juni 2026:

Met uitzondering van het afsluiten van nieuwe huurovereenkomsten en terbeschikkingstellingsovereenkomsten tussen enerzijds de Vennootschap en haar dochtervennootschappen ABO NV en Geosonda Environment NV als huurders en anderzijds Studie-en Expertisebureau De Palmenaer NV en Ideplus NV als verhuurders en dienstverleners met toepassing van artikel 7:97 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), zijn er geen nieuwe belangrijke transacties met verbonden ondernemingen. Voor meer informatie rond deze contracten verwijzen wij naar het persbericht van 5 maart 2026 beschikbaar op onze website ' Persberichten - ABO Group '.

Voor de periode eindigend op 30 juni 2025:

Er zijn geen nieuwe belangrijke transacties met verbonden ondernemingen met uitzondering van de vordering op de hoofdaandeelhouder geboekt onder de "overige kortlopende activa" (zie sectie 2 onder 'overige risico's).

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen materiële feiten na balansdatum te melden.