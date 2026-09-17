ABO-Group: ABO-Group Environment Half Year results 2026

ABO-Group Environment
Halfjaarcijfers 2026
Gent, 17 september 2026 - 19u30 Persbericht / gereglementeerde informatie
Hoogtepunten eerste halfjaar 2026
- Omzet: 54,6 miljoen euro, een volledig organische groei van 1,8%, ondanks een terugval van 1,2 miljoen euro op de inframarkt.
- Geotechniek: groei van 2,5% (+0,6 miljoen euro), waarbij in Frankrijk opdrachten voor defensie, SNCF en de nucleaire sector de verzwakking van de bouwsector in België en Frankrijk helpen opvangen.
- Milieu: sterke groei van 8,7% (+2,1 miljoen euro), onder meer dankzij de activiteiten rond ecologie.
- Sterke groei in Nederland (+9,5%) en goede prestaties in Frankrijk (+2,4%). In België bevestigt de beperkte omzetdaling van 2,9% de weerbaarheid van de activiteiten buiten infrastructuur.
- EBITDA nagenoeg stabiel op 5,6 miljoen euro. Het adjusted operationeel resultaat bedraagt 0,7 miljoen euro tegenover 1,6 miljoen euro in het eerste semester van 2025, onder invloed van hogere afschrijvingen door de activering van een belangrijk aantal vernieuwde huurcontracten (IFRS 16).
- Strategische heroriëntatie naar veldwerk voor eigen opdrachten om de toekomstige prestaties van de groep te versterken leidt tot de stopzetting van één entiteit in Nederland en de rationalisering van deze activiteit in België, met een éénmalige impact van 3,6 miljoen euro.
- Solide financiële structuur: solvabiliteitsratio van 26,3% en geannualiseerde schuldgraad van 2,4.
Vooruitzichten
We verwachten dat ABO-Group zich in de tweede jaarhelft sterker zal profileren dankzij de genomen maatregelen en een beter gevuld orderboek, de groep vertrouwt erop haar geprojecteerde omzetdoelstelling van om en bij de 110 miljoen euro te realiseren.
Frank De Palmenaer, CEO ABO-Group Environment
"ABO-Group bevindt zich nog steeds op het omslagpunt dat we in 2025, bij onze 30ste verjaardag, hebben ingezet. De eerste resultaten van deze koerswijziging, met een focus om grote, recurrente opdrachten en nieuwe sectoren zoals bv. defensie aan te boren, zijn evenwel niet zichtbaar in de cijfers omdat ze overschaduwd worden door de verdere vertraging van de bouwsector in België en Frankrijk en de nagenoeg volledige stilstand van de inframarkt in België. Evenwel slagen we erin om de omzet ten opzichte van het eerste semester van 2025 met 1,8% organisch te laten groeien.
We stellen vast dat de opdrachtgevers van publieke tenders vertraging hebben wegens logistieke redenen, financiële beperkingen of politieke beslissingen. Niettemin groeit de bewustwording, nu we ook de klimaatwijziging aan den lijve ondervinden, van het belang van ecologie en natuurherstel. Dit zien we op vandaag in Nederland en Frankrijk en deze groeit ook in België.
Daarnaast zijn de resultaten eveneens geïmpacteerd door de aanpassing van onze teams, welke nu voor grote projecten worden ingezet. In veldwerk en boringen willen we ons nog meer focussen op eigen opdrachten waar we zowel het veldwerk als de engineering consultancy multidisciplinair uitvoeren als totaalservice naar onze klanten toe. Om deze redenen hebben we in Nederland afscheid genomen van een zwak presterende veldwerkafdeling. Deze ingreep heeft een eenmalige impact op ons resultaat, maar versterkt op termijn de rentabiliteit en de veerkracht van de groep.
Tot slot kondig ik ook graag aan, dat Luc Bossaert, medeoprichter van ABO, ons na 25 terug vervoegt als Business Development Manager en zo mee zijn schouders te zetten onder de volgende groeifase van ABO-Group. "
|in 000€
|1H26
|1H25
|% verandering
|Omzet
|54 575
|53 602
|1,8%
|Totaal bedrijfsopbrengsten
|57 981
|56 718
|2,2%
|EBITDA
|5 607
|5 690
|-1,5%
|EBITDA marge %
|10,3%
|10,6%
|-3,2%
|Afschrijvingen
|-4 947
|-4 122
|20,0%
|Adjusted Operationeel Resultaat
|660
|1 568
|-57,9%
|Operationele marge %
|1,2%
|2,9%
|-58,6%
|Niet-recurrente waardeverminderingen
|-3 650
|0
|-
|Operationeel resultaat
|-2 990
|1 568
|-290,7%
|Financieel resultaat
|- 925
|- 757
|22,1%
|Resultaat voor belastingen
|-3 915
|810
|-583,0%
|Netto resultaat
|-3 548
|226
|-1667,2%
|Netto kasstroom van de operationele activiteiten
|3 263
|5 150
|-36,6%
|in 000€
|1H26
|FY2025
|% verandering
|Totaal eigen vermogen
|25 338
|28 907
|-12,3%
|Netto financiële schuld
|27 907
|22 218
|25,6%
|Schuldgraad
|2,4x
|1,9x
|-
Hoogtepunten HY 2026
Ondanks de vertraging van de bouwmarkt in België en Frankrijk alsook de stilstand van de inframarkt en de overheidsaanbestedingen in België, slaagt de groep erin een organische groei van 1 miljoen euro of 1,8% te realiseren.
OMZET PER ACTIVITEIT EN PER LAND
|Activiteit - in €000
|1H26
|1H25
|verandering
|% verandering
|Geotechniek
|24 570
|23 962
|608
|2,5%
|% total
|45,0%
|44,7%
|-
|-
|Milieu
|26 758
|24 624
|2 134
|8,7%
|% total
|49,0%
|45,9%
|-
|-
|Monitoring & Infrastructuur
|3 247
|5 016
|-1 769
|-35,3%
|% total
|5,9%
|9,4%
|-
|-
|Total
|54 575
|53 602
|973
|1,8%
|Geografisch - in €000
|1H26
|1H25
|verandering
|% verandering
|België
|18 315
|18 867
|- 552
|-2,9%
|% totaal
|33,6%
|35,2%
|-
|-
|Nederland
|10 782
|9 848
|934
|9,5%
|% totaal
|19,8%
|18,4%
|-
|-
|Frankrijk
|25 478
|24 888
|590
|2,4%
|% totaal
|46,7%
|46,4%
|-
|-
|Totaal
|54 575
|53 602
|973
|1,8%
De groei in de divisie Geotechniek, voornamelijk in Nederland en in beperktere mate in België, bevestigde zich na een jaar van projectvertragingen en onvoorzien machineonderhoud. In Nederland is er bovendien een gestegen vraag naar Geotechnische engineering.
De grootste groei wordt gerealiseerd in de Milieudivisie waar we een toegenomen activiteit vaststellen in onze drie kernlanden. Onze grootste milieubedrijven zoals ABO NV in België en ERG Environnement in Frankrijk hebben de wind in de zeilen met gestegen omzet en marges. De ecologiebedrijven in Frankrijk (Seged) en Nederland (Eco Reest) vertonen een nog grotere groei met een pipeline voor meer dan 1 jaar.
De divisie Monitoring en Infrastructuur heeft, zoals hiervoor vermeld, zwaar weer gekend door de stilstand in de lokale en regionale overheidsinvesteringen in België sinds 2025. Deze situatie kent een kentering in het derde kwartaal met tekenen van een heropleving.
Evolutie van marge en nettoresultaat
Ondanks de omzetgroei van 1,8% kwam de EBITDA-marge, in een uitzonderlijk uitdagende conjunctuur, licht lager uit op 10,3% tegenover 10,6% (-0,1 miljoen). Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de moeilijke marktomstandigheden, waardoor de omzet niet in dezelfde mate kon meegroeien met de gestegen operationele kosten.
De afschrijvingen namen toe, vooral als gevolg van bewuste keuzes met het oog op de toekomst. Door de toepassing van IFRS16 worden huurcontracten geactiveerd en afgeschreven; begin 2026 werd een groot aantal contracten vernieuwd die voorheen, wegens stilzwijgende verlenging, niet onder IFRS16 vielen, goed voor 0,2 miljoen aan bijkomende afschrijvingen. Daarnaast investeerde de groep verder in installaties en rollend materieel, goed voor 0,4 miljoen aan afschrijvingen. Deze combinatie van factoren bracht het adjusted operationeel resultaat op 0,7 miljoen, tegenover 1,6 miljoen vorig jaar.
Zoals eerder aangehaald, kiest ABO-Group er bewust voor om haar focus op milieuboringen te verminderen, gelet op de structureel moeilijke marktomstandigheden voor deze activiteit. We blijven overtuigd van de waarde van deze activiteit, maar dan enkel in een lean & mean lokale context, voor eigen, gecombineerde opdrachten. Daarom werd resoluut besloten de activiteit in Nederland te beëindigen en in België te rationaliseren. Deze ingreep, die tot doel heeft de globale rentabiliteit van de groep structureel te verhogen, ging gepaard met éénmalige, waardeverminderingen op vaste activa, voorraden, contract activa en handelsvorderingen ten bedrage van 3,6 miljoen, verspreid over de betrokken vennootschappen in België en Nederland.
De stijging van de leaseschuld is de voornaamste contributor voor het gestegen financieel verlies (+0,2 miljoen).
Na belastingen, en als rechtstreeks gevolg van bovenvermelde eenmalige strategische ingreep, kwam het nettoresultaat uit op -3,5 miljoen per 1H26, tegenover 0,2 miljoen per 1H25.
Kernpunten met betrekking tot de balans en kasstroom
ABO-Group realiseerde in 1H26 een solide kasstroom uit operationele activiteiten van 3,3 miljoen, een afname van 1,9 miljoen euro ten opzichte van 1H25 voornamelijk door 1,5 miljoen negatieve invloed op werkkapitaal.
De netto financiële schuld steeg van 22,2 miljoen euro per eind 2025 naar 27,9 miljoen per 1H26. De voornaamste reden ligt in de activering van nieuwe huurcontracten als leases waartegenover een lease schuld wordt uitgedrukt. Los daarvan bouwde de groep haar niet-lease schulden verder gestaag af, wat de onderliggende financiële discipline van de groep bevestigt. De geannualiseerde schuldgraad bedraagt 2,4 en blijft gezond.
Het balanstotaal bedraagt 96,3 miljoen euro per 1H26, een lichte daling met 3,7 miljoen euro tegenover eind 2025. Deze evolutie is het resultaat van drie duidelijk te duiden elementen uit de eerste jaarhelft, die elk een bewuste keuze of een sluitstuk van een dossier weerspiegelen.
Ten eerste vernieuwde de groep een belangrijk aantal huurcontracten voor kantoorruimte, wat de recht-op-gebruik activa met 3,3 miljoen euro deed toenemen en gepaard ging met een stijging van de financiële schulden (de leaseschuld op lange termijn nam toe met 3,6 miljoen euro, op korte termijn met 1 miljoen euro) - een investering in de langetermijnwerking van de groep.
Ten tweede werd, in lijn met de eerder aangekondigde strategische heroriëntering, beslist om de manuele ondiepe booractiviteit te reorganiseren: één vestiging in Nederland wordt na balansdatum gesloten en de activiteit in België werd verder gerationaliseerd. Deze doortastende stap resulteerde in 3,6 miljoen euro aan eenmalige waardeverminderingen - hoofdzakelijk op immateriële en materiële vaste activa (-2,6 miljoen euro) en op voorraden en contract activa (-0,7 miljoen euro) - die via het resultaat van de periode het eigen vermogen beïnvloeden. Niettegenstaande deze eenmalige impact blijft de solvabiliteit van de groep solide, met een sterke solvabiliteitsratio van 26,3%.
Ten derde werd het ABN Amro-dossier afgewikkeld (zie ook hoofdstuk 2, onderdeel 'Overige risico's' van de IFRS Financials van de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële staten). Hierdoor werden zowel de kortlopende schuld, opgenomen onder 'overige kortlopende schulden' en de kortlopende vordering, opgenomen onder 'overige kortlopende activa', ten belope van 2,7 miljoen euro teruggedraaid. Zo wordt dit dossier zonder enige impact op het resultaat afgesloten.
De volledige geconsolideerde resultatenrekening en balans, het mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht zijn hieronder opgenomen.
Financiële kalender
- Publicatie financiële resultaten 2H26 en FY 2026: 25 maart 2027
- Publicatie Jaarverslag 2026: 23 april 2027
- Algemene Aandeelhoudersvergadering: 26 mei 2027
Verklaring met betrekking tot het getrouw beeld van de tussentijdse verkorte geconsolideerde informatie en het getrouw overzicht van het tussentijds verslag
Frank De Palmenaer, gedelegeerd bestuurder, verklaart dat, voor zover gekend, de tussentijdse verkorte geconsolideerde informatie over de periode van 6 maanden, eindigend op 30 juni 2026, die werd opgemaakt in overeenstemming met IAS 34 "Tussentijdse verslaggeving" zoals goedgekeurd door de Europese Unie, een getrouw beeld geeft van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de vennootschap en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, en het tussentijds verslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijkste gebeurtenissen en de belangrijkste transacties met verbonden partijen die zich in de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de tussentijdse verkorte financiële informatie, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar.
Over ABO-Group Environment
ABO-Group, opgericht in 1995 als adviesbureau voor bodemonderzoek, is uitgegroeid tot een internationaal ingenieursbureau gespecialiseerd in alle aspecten van milieu en bodem: kwaliteit, hergebruik en sanering, geotechniek en monitoring, ecologie en cultuurhistorie.
Dit doet ABO-Group met haar verschillende semionafhankelijke dochterondernemingen in België, Frankrijk en Nederland. Met meer dan 800 experts beschikt de groep over technologie, expertise en schaalgrootte om een volledige oplossing te bieden bij de meest uitdagende projecten. Voor klanten
in bouw, infrastructuur, mijnbouw en grondstoffen, energie en water; van indicatief en ontwerp tot uitvoering en onderhoud van diverse assets.
ABO-Group Environment is genoteerd op EURONEXT Brussel en EURONEXT Parijs.
Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de activiteiten van ABO-Group Environment, zie www.abo-group.eu.
Voor meer informatie:
Els De Keukelaere
CFO ABO-Group Environment nv
els.dekeukelaere@abo-group.eu
T: +32 (0)475 327 766
Dit persbericht is beschikbaar op onze website: https://www.abo-group.eu/investeerders/persberichten/.
DISCLAIMER
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen weerspiegelen de huidige inzichten van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten, prestaties of realisaties die expliciet of impliciet in die verklaringen zijn opgenomen. ABO-Group verstrekt de informatie in dit persbericht zoals ze is op datum van vandaag en neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. ABO-Group wijst iedere aansprakelijkheid af voor uitspraken die door derden zijn gedaan of gepubliceerd en neemt geen enkele verplichting op zich om door derden gepubliceerde onjuiste gegevens, informatie, conclusies of meningen met betrekking tot dit of enig ander door ABO-Group uitgegeven persbericht te corrigeren.
Geconsolideerde tussentijdse resultatenrekening (niet-geauditeerd)
|Voor de 6 maanden eindigend op 30 juni
|in 000€
|Toelichting
|2026
|2025*
|Omzet
|54 575
|53 602
|Overige bedrijfsopbrengsten
|3 406
|3 116
|Totaal bedrijfsopbrengsten
|57 981
|56 718
|Aankopen van goederen en diensten voor verkoop
|-8 005
|-8 679
|Diensten en diverse goederen
|-12 982
|-13 577
|Personeelsbeloningen
|-27 966
|-25 705
|Afschrijvingen klantenrelaties*
|5
|-603
|-561
|Overige afschrijvingen*
|5-6
|-4 070
|-3 445
|Waardeverminderingen en voorzieningen*
|13
|-3 924
|-117
|Overige bedrijfskosten
|-3 421
|-3 066
|Operationele winst/(verlies)
|-2 990
|1 568
|Financiële kosten
|-991
|-997
|Financiële opbrengsten
|66
|238
|Winst/(verlies) voor belastingen
|-3 915
|809
|Belastingen
|3
|367
|-583
|Netto winst/(verlies)
|-3 548
|226
|Netto winst/ (verlies) toerekenbaar aan de
|aandeelhouders van de moeder
|-3 343
|149
|minderheidsbelangen
|-205
|77
|Winst/(verlies) per aandeel voor de aandeelhouders
|Gewoon en verwaterd
|-0,34
|0,02
|Gewogen gemiddelde aandelen (gewone winst/(verlies) per aandeel)
|10 569
|10 569
|Gewogen gemiddelde aandelen met impact van dilutie
|10 569
|10 569
*Herwerkte vergelijkende cijfers - zie IFRS Financials, toelichting 2.
Geconsolideerd tussentijds totaal resultaat (niet-geauditeerd)
|Voor de 6 maanden eindigend op 30 juni
|in 000€
|2026
|2025
|Netto winst/ (verlies)
|-3 548
|226
|Totaal resultaat na belastingen
|-3 548
|226
|Totaal resultaat toewijsbaar aan de
|Aandeelhouders van de moeder
|-3 343
|149
|Minderheidsbelangen
|-205
|77
Geconsolideerde tussentijdse balans (niet-geauditeerd)
|30 juni
|31 december
|in 000€
|Toelichting
|2026
|2025
|Vaste activa
|Goodwill
|2 037
|2 437
|Immateriële vaste activa
|5
|7 031
|7 994
|Materiële vaste activa
|6
|33 214
|31 480
|Investeringen in geassocieerde ondernemingen
|74
|74
|Uitgestelde belastingvorderingen
|3
|1 881
|1 181
|Overige financiële activa
|789
|803
|Totaal vaste activa
|45 026
|43 969
|Kortlopende activa
|Voorraad
|1 264
|1 555
|Contract activa
|7
|16 059
|13 889
|Handelsvorderingen
|18 140
|21 084
|Overige kortlopende activa
|5 173
|5 994
|Liquide middelen en kasequivalenten
|8
|10 605
|13 457
|Totaal kortlopende activa
|51 241
|55 979
|Totaal activa
|96 267
|99 948
|30 juni
|31 december
|in 000€
|Toelichting
|2026
|2025
|Totaal eigen vermogen
|Kapitaal
|2 870
|2 870
|Geconsolideerde reserves
|16 493
|19 794
|Niet-gerealiseerde resultaten
|3 951
|4 026
|Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de groep
|23 314
|26 690
|Minderheidsbelang
|2 024
|2 217
|Totaal eigen vermogen
|9
|25 338
|28 907
|Langlopende schulden
|Financiële schulden
|10
|19 828
|16 656
|Uitgestelde belastingschulden
|2 695
|3 002
|Voorzieningen
|1 505
|1 400
|Overige langlopende schulden
|167
|519
|Totaal langlopende schulden
|24 195
|21 577
|Kortlopende schulden
|Financiële schulden
|10
|18 683
|19 019
|Handelsschulden
|8 671
|9 018
|Contract schulden*
|626
|771
|Belastingschulden
|1 571
|1 942
|Schulden m.b.t. personeel
|9 389
|9 035
|Btw schulden
|5 982
|4 920
|Overige kortlopende schulden*
|1 812
|4 759
|Totaal kortlopende schulden
|46 734
|49 464
|Totaal schulden
|70 929
|71 041
|Totaal eigen vermogen en schulden
|96 267
|99 948
Geconsolideerd overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen (niet-geauditeerd)
|Toewijsbaar aan de aandeelhouders van de groep
|in 000€
|Kapitaal
|Geconsolideer-de reserves
|Niet-gerealiseerde resultaten
|Totaal
|Minderheids-belang
|Totaal eigen vermogen
|Op 1 januari 2025
|2 870
|18 871
|4 099
|25 840
|1 876
|27 716
|Netto winst
|-
|149
|-
|149
|77
|226
|Niet-gerealiseerde resultaten
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Totaal Resultaat
|,
|149
|,
|149
|77
|226
|Transfer afschrijvingen materiële vaste activa
|-
|75
|-75
|-
|-
|-
|Niet uitoefenen put optie Geosonda BV
|-
|133
|-
|133
|228
|361
|Minderheidsbelang Délo Boringen BV
|-
|-
|-
|-
|269
|269
|Put optie minderheidsbelang Délo Boringen BV
|-
|-24
|-
|-24
|-269
|-293
|Op 30 juni 2025**
|2 870
|19 204
|4 024
|26 098
|2 181
|28 279
|Op 1 januari 2026
|2 870
|19 794
|4 026
|26 690
|2 217
|28 907
|Netto resultaat
|-
|-3 343
|-
|-3 343
|-205
|-3 548
|Totaal Resultaat
|-3 343
|,
|-3 343
|-205
|-3 548
|Transfer afschrijvingen materiële vaste activa
|-
|75
|-75
|-
|-
|-
|Dividend
|-
|-33
|-
|-33
|-
|-33
|Verlies minderheidsbelang door liquidatie Van Der Poel BV
|-
|-
|-
|-
|12
|12
|Op 30 juni 2026
|2 870
|16 493
|3 951
|23 314
|2 024
|25 338
Geconsolideerde kasstroomtabel (niet-geauditeerd)
|Voor de 6 maanden eindigend op 30 juni
|in 000€
|Toelichting
|2026
|2025**
|Operationele activiteiten
|Netto winst/ (verlies)
|-3 548
|226
|Niet kaskosten en operationele aanpassingen
|Afschrijvingen van materiële vaste activa
|6
|4 008
|3 377
|Afschrijvingen van immateriële vaste activa
|5
|665
|629
|Niet-recurrente waardeverminderingen
|13
|3 650
|-
|Meerwaarde op verkoop van materiële vaste activa
|6
|-21
|-17
|Reële waardeaanpassingen
|-7
|21
|Beweging in de voorzieningen
|105
|59
|Beweging in de waardeverminderingen op klanten
|13
|159
|169
|Financiële opbrengsten
|-66
|-43
|Financiële kosten
|991
|949
|Uitgestelde belastingopbrengst
|-1 003
|-116
|Belastingkost
|636
|699
|Overige
|2
|30
|Aanpassingen van het werkkapitaal
|Afname / (toename) in de overige financiële vaste activa, handelsvorderingen en overige kortlopende activa
|3 622
|-2 804
|Afname/ (toename) van de voorraad en contract activa
|-2 577
|649
|Toename/(afname) van de handelsschulden en overige schulden
|-2 027
|2 653
|Kasstroom uit operationele activiteiten voor interesten en belastingen
|4 589
|6 481
|Ontvangen interesten
|20
|23
|Betaalde belastingen
|-1 346
|-1 354
|Netto kasstroom uit operationele activiteiten
|3 263
|5 150
|Voor de 6 maanden eindigend op 30 juni
|in 000€
|Toelichting
|2026
|2025**
|Investeringsactiviteiten
|Investeringen in materiële vaste activa
|6
|-1 220
|-1 957
|Investeringen in immateriële vaste activa
|5
|-56
|-115
|Verkoop van materiële vaste activa
|19
|31
|Acquisitie van dochteronderneming, netto van verwerving geldmiddelen
|4
|-
|-688
|Aankoop van minderheidsbelang
|4
|-100
|-
|Betaling uitgestelde vergoeding
|11
|-250
|-188
|Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten
|-1 607
|-2 917
|Financieringsactiviteiten
|Ontvangsten uit leningen
|10
|2 020
|3 595
|Terugbetalingen van leningen
|10
|-3 785
|-3 481
|Terugbetalingen van leasingschulden
|10
|-1 815
|-1 527
|Betaalde interesten
|-784
|-683
|Kapitaalvermindering
|9
|-
|-994
|Overige financiële kosten
|-144
|-124
|Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten
|-4 508
|-3 214
|Netto beweging van de geldmiddelen en kasequivalenten
|-2 852
|-981
|Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van het jaar
|13 457
|13 434
|Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode
|10 605
|12 453
NON-GAAP Maatstaven
EBITDA en adjusted operationeel resultaat worden gebruikt als een van de grondslagen voor de prestatiemeting van de segmenten om een beter inzicht te krijgen in de recurrente prestaties.
We berekenen het adjusted operationeel resultaat als het operationeel resultaat min niet-recurrente waardeverminderingen. Niet-recurrente waarderverminderingen zijn posten die het bedrijf niet als onderdeel van de normale bedrijfsvoering beschouwt.
|EBITDA
|in 000€
|H1 2026
|H1 2025
|2025
|Operationeel resultaat (a)
|-2 990
|1 568
|3 338
|Afschrijvingen klantenrelaties (b)
|-603
|-561
|-1 247
|Overige afschrijvingen (c)
|-4 070
|-3 445
|-7 213
|Waardeverminderingen en voorzieningen (d)
|-3 924
|-117
|35
|EBITDA (e) = a-b-c-d
|5 607
|5 690
|11 763
|Adjusted operationeel resultaat
|in 000€
|H1 2026
|H1 2025
|Operationeel resultaat (f)
|-2 990
|1 568
|Niet-recurrente waardeverminderingen (g)
|-3 650
|0
|Adjusted Operationeel resultaat = f-g
|660
|1 568
|Solvabiliteit
|in 000€
|H1 2026
|2025
|Eigen vermogen (h)
|25 338
|28 907
|Totaal activa (i)
|96 267
|99 948
|Solvabiliteit (h/i)
|26.32%
|28.92%
|Netto financiële schuld (NFS)
|in 000€
|H1 2026
|2025
|Financiële schulden op minder dan één jaar (j)
|18 683
|19 019
|Financiële schulden op meer dan één jaar (k)
|19 828
|16 656
|Liquide middelen en kasequivalenten (l)
|10 605
|13 457
|Netto financiële schuld (NFS) (m) = j+k-l
|27 906
|22 218
|Annualized EBITDA
|in 000€
|H1 2026
|EBITDA (e)
|5 607
|+ EBITDA 2025 (e)
|11 763
|- EBITDA H1 2025 (e)
|-5 690
|Annualized EBITDA (n)
|11 680
|Schuldgraad (financiële hefboom)
|in 000€
|H1 2026
|2025
|Netto financiële schuld (m)
|27 906
|22 218
|Annualized EBITDA (n) (e voor 2025)
|11 680
|11 763
|Schuldgraad = m/n
|2,4
|1,9
|*Annualized is enkel van toepassing op H1 2026
ABO-Group Environment NV
Niet-geauditeerde tussentijdse geconsolideerde financiële staten voor de periode van 6 maanden eindigend op 30 juni 2026
Geconsolideerde tussentijdse resultatenrekening (niet-geauditeerd)
|Voor de 6 maanden eindigend op 30 juni
|in 000€
|Toelichting
|2026
|2025*
|Omzet
|54 575
|53 602
|Overige bedrijfsopbrengsten
|3 406
|3 116
|Totaal bedrijfsopbrengsten
|57 981
|56 718
|Aankopen van goederen en diensten voor verkoop
|-8 005
|-8 679
|Diensten en diverse goederen
|-12 982
|-13 577
|Personeelsbeloningen
|-27 966
|-25 705
|Afschrijvingen klantenrelaties*
|5
|-603
|-561
|Overige afschrijvingen*
|5-6
|-4 070
|-3 445
|Waardeverminderingen en voorzieningen*
|13
|-3 924
|-117
|Overige bedrijfskosten
|-3 421
|-3 066
|Operationele winst/(verlies)
|-2 990
|1 568
|Financiële kosten
|-991
|-997
|Financiële opbrengsten
|66
|238
|Winst/(verlies) voor belastingen
|-3 915
|809
|Belastingen
|3
|367
|-583
|Netto winst/(verlies)
|-3 548
|226
|Netto winst/ (verlies) toerekenbaar aan de
|aandeelhouders van de moeder
|-3 343
|149
|minderheidsbelangen
|-205
|77
|Winst/(verlies) per aandeel voor de aandeelhouders
|Gewoon en verwaterd
|-0,34
|0,02
|Gewogen gemiddelde aandelen (gewone winst/(verlies) per aandeel)
|10 569
|10 569
|Gewogen gemiddelde aandelen met impact van dilutie
|10 569
|10 569
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van de tussentijdse geconsolideerde financiële staten.
*Herwerkte vergelijkende cijfers - zie toelichting 2.
Geconsolideerd tussentijds totaal resultaat (niet-geauditeerd)
|Voor de 6 maanden eindigend op 30 juni
|in 000€
|2026
|2025
|Netto winst/ (verlies)
|-3 548
|226
|Totaal resultaat na belastingen
|-3 548
|226
|Totaal resultaat toewijsbaar aan de
|Aandeelhouders van de moeder
|-3 343
|149
|Minderheidsbelangen
|-205
|77
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van de tussentijdse geconsolideerde financiële staten.
Geconsolideerde tussentijdse balans (niet-geauditeerd)
|30 juni
|31 december
|in 000€
|Toelichting
|2026
|2025
|Vaste activa
|Goodwill
|2 037
|2 437
|Immateriële vaste activa
|5
|7 031
|7 994
|Materiële vaste activa
|6
|33 214
|31 480
|Investeringen in geassocieerde ondernemingen
|74
|74
|Uitgestelde belastingvorderingen
|3
|1 881
|1 181
|Overige financiële activa
|789
|803
|Totaal vaste activa
|45 026
|43 969
|Kortlopende activa
|Voorraad
|1 264
|1 555
|Contract activa
|7
|16 059
|13 889
|Handelsvorderingen
|18 140
|21 084
|Overige kortlopende activa
|5 173
|5 994
|Liquide middelen en kasequivalenten
|8
|10 605
|13 457
|Totaal kortlopende activa
|51 241
|55 979
|Totaal activa
|96 267
|99 948
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van de tussentijdse geconsolideerde financiële staten.
|30 juni
|31 december
|in 000€
|Toelichting
|2026
|2025
|Totaal eigen vermogen
|Kapitaal
|2 870
|2 870
|Geconsolideerde reserves
|16 493
|19 794
|Niet-gerealiseerde resultaten
|3 951
|4 026
|Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de groep
|23 314
|26 690
|Minderheidsbelang
|2 024
|2 217
|Totaal eigen vermogen
|9
|25 338
|28 907
|Langlopende schulden
|Financiële schulden
|10
|19 828
|16 656
|Uitgestelde belastingschulden
|2 695
|3 002
|Voorzieningen
|1 505
|1 400
|Overige langlopende schulden
|167
|519
|Totaal langlopende schulden
|24 195
|21 577
|Kortlopende schulden
|Financiële schulden
|10
|18 683
|19 019
|Handelsschulden
|8 671
|9 018
|Contract schulden*
|626
|771
|Belastingschulden
|1 571
|1 942
|Schulden m.b.t. personeel
|9 389
|9 035
|Btw schulden
|5 982
|4 920
|Overige kortlopende schulden*
|1 812
|4 759
|Totaal kortlopende schulden
|46 734
|49 464
|Totaal schulden
|70 929
|71 041
|Totaal eigen vermogen en schulden
|96 267
|99 948
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van de tussentijdse geconsolideerde financiële staten.
*Herwerkte vergelijkende cijfers - zie toelichting 2.
Geconsolideerd overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen (niet-geauditeerd)
|Toewijsbaar aan de aandeelhouders van de groep
|in 000€
|Kapitaal
|Geconsolideer-de reserves
|Niet-gerealiseerde resultaten
|Totaal
|Minderheids-belang
|Totaal eigen vermogen
|Op 1 januari 2025
|2 870
|18 871
|4 099
|25 840
|1 876
|27 716
|Netto winst
|-
|149
|-
|149
|77
|226
|Niet-gerealiseerde resultaten
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Totaal Resultaat
|,
|149
|,
|149
|77
|226
|Transfer afschrijvingen materiële vaste activa
|-
|75
|-75
|-
|-
|-
|Niet uitoefenen put optie Geosonda BV
|-
|133
|-
|133
|228
|361
|Minderheidsbelang Délo Boringen BV**
|-
|-
|-
|-
|269
|269
|Put optie minderheidsbelang Délo Boringen BV**
|-
|-24
|-
|-24
|-269
|-293
|Op 30 juni 2025**
|2 870
|19 204
|4 024
|26 098
|2 181
|28 279
|Op 1 januari 2026
|2 870
|19 794
|4 026
|26 690
|2 217
|28 907
|Netto winst
|-
|-3 343
|-
|-3 343
|-205
|-3 548
|Totaal Resultaat
|-3 343
|,
|-3 343
|-205
|-3 548
|Transfer afschrijvingen materiële vaste activa
|-
|75
|-75
|-
|-
|-
|Dividend
|-
|-33
|-
|-33
|-
|-33
|Verlies minderheidsbelang door liquidatie Van Der Poel BV
|-
|-
|-
|-
|12
|12
|Op 30 juni 2026
|2 870
|16 493
|3 951
|23 314
|2 024
|25 338
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van de tussentijdse geconsolideerde financiële staten.
** Herwerkte vergelijkende cijfers - zie toelichting 4.
Geconsolideerde kasstroomtabel (niet-geauditeerd)
|Voor de 6 maanden eindigend op 30 juni
|in 000€
|Toelichting
|2026
|2025**
|Operationele activiteiten
|Netto winst/ (verlies)
|-3 548
|226
|Niet kaskosten en operationele aanpassingen
|Afschrijvingen van materiële vaste activa
|6
|4 008
|3 377
|Afschrijvingen van immateriële vaste activa
|5
|665
|629
|Niet-recurrente waardeverminderingen
|13
|3 650
|-
|Meerwaarde op verkoop van materiële vaste activa
|6
|-21
|-17
|Reële waardeaanpassingen
|-7
|21
|Beweging in de voorzieningen
|105
|59
|Beweging in de waardeverminderingen op klanten
|13
|159
|169
|Financiële opbrengsten
|-66
|-43
|Financiële kosten
|991
|949
|Uitgestelde belastingopbrengst
|-1 003
|-116
|Belastingkost
|636
|699
|Overige
|2
|30
|Aanpassingen van het werkkapitaal
|Afname / (toename) in de overige financiële vaste activa, handelsvorderingen en overige kortlopende activa
|3 622
|-2 804
|Afname/ (toename) van de voorraad en contract activa
|-2 577
|649
|Toename/(afname) van de handelsschulden en overige schulden
|-2 027
|2 653
|Kasstroom uit operationele activiteiten voor interesten en belastingen
|4 589
|6 481
|Ontvangen interesten
|20
|23
|Betaalde belastingen
|-1 346
|-1 354
|Netto kasstroom uit operationele activiteiten
|3 263
|5 150
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van de tussentijdse geconsolideerde financiële staten.
** Herwerkte vergelijkende cijfers - zie toelichting 4.
|Voor de 6 maanden eindigend op 30 juni
|in 000€
|Toelichting
|2026
|2025**
|Investeringsactiviteiten
|Investeringen in materiële vaste activa
|6
|-1 220
|-1 957
|Investeringen in immateriële vaste activa
|5
|-56
|-115
|Verkoop van materiële vaste activa
|19
|31
|Acquisitie van dochteronderneming, netto van verwerving geldmiddelen**
|4
|-
|-688
|Aankoop van minderheidsbelang
|4
|-100
|-
|Betaling uitgestelde vergoeding
|11
|-250
|-188
|Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten
|-1 607
|-2 917
|Financieringsactiviteiten
|Ontvangsten uit leningen
|10
|2 020
|3 595
|Terugbetalingen van leningen
|10
|-3 785
|-3 481
|Terugbetalingen van leasingschulden
|10
|-1 815
|-1 527
|Betaalde interesten
|-784
|-683
|Kapitaalvermindering
|9
|-
|-994
|Overige financiële kosten
|-144
|-124
|Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten
|-4 508
|-3 214
|Netto afname van de geldmiddelen en kasequivalenten
|-2 852
|-981
|Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van het jaar
|13 457
|13 434
|Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode
|10 605
|12 453
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van de tussentijdse geconsolideerde financiële staten.
** Herwerkte vergelijkende cijfers - zie toelichting 4.
Toelichting bij de niet-geauditeerde tussentijdse geconsolideerde financiële staten
- Bedrijfsinformatie
ABO-Group Environment NV (de Vennootschap) is een gespecialiseerd ingenieursbureau gericht op geotechniek, milieu en bodemsanering. ABO-Group biedt "consultancy" en "testing & monitoring"- diensten aan voor bouw (bodem en geotechniek), duurzaam advies voor milieu-, afval- en energievraagstukken alsook studies en advies inzake waterbeheer, stedelijke rivier- en regenwaterhydraulica en hydrologeologie. De activiteiten situeren zich voornamelijk in België, Frankrijk en Nederland. De Vennootschap is een naamloze vennootschap (NV) naar Belgisch recht met als maatschappelijke zetel: Derbystraat 255, 9051 Gent.
De geconsolideerde tussentijdse financiële staten van de Vennootschap voor de periode van 6 maanden dat werd afgesloten op 30 juni 2026 omvat ABO-Group Environment NV en de bijhorende dochterondernemingen (waarnaar samen wordt verwezen met 'ABO' of de 'Groep').
Op de Raad van Bestuur van 15 september 2026 werden de tussentijdse geconsolideerde financiële staten goedgekeurd voor vrijgave.
- Presentatiebasis
De tussentijdse geconsolideerde financiële staten van de Groep voor de periode van 6 maanden eindigend op 30 juni 2026 en 2025 werden opgesteld in overeenstemming met IAS 34 "Tussentijdse financiële rapportering". De tussentijdse financiële staten werden opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS), zoals gepubliceerd door de "International Accounting Standards Board (IASB).
Deze tussentijdse geconsolideerde financiële staten bevatten niet alle informatie en toelichtingen welke vereist zijn bij de jaarlijkse jaarrekening, en moeten samen gelezen worden met de geconsolideerde jaarrekening van de Groep voor het jaar eindigend op 31 december 2025.
De tussentijdse geconsolideerde financiële staten worden weergegeven in euro en alle waarden zijn afgerond tot het dichtst bij zijnde duizendtal (€ 000), tenzij anders vermeld.
De tussentijdse geconsolideerde financiële staten werden niet onderworpen aan een review door de commissaris van de Groep.
Nieuwe van toepassing zijnde standaarden
De volgende wijzigingen zijn voor het eerst van toepassing in 2026, maar hebben geen impact op de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten van de Groep:
- Aanpassingen aan IFRS 9 en IFRS 7 Classificatie en waardering van financiële instrumenten
- Aanpassingen aan IFRS 9 en IFRS 7 Contracten die verwijzen naar van de natuur afhankelijk elektriciteit
- Jaarlijkse Verbeteringen - Volume 11
Nieuwe standaarden welke nog niet van toepassing zijn.
De Groep heeft ervoor gekozen om de volgende nieuwe standaarden en wijzigingen van bestaande standaarden die zijn gepubliceerd, maar nog niet van toepassing voor het boekjaar beginnend op 1 januari 2026, niet vroegtijdig toe te passen:
- IFRS 18 Presentatie en toelichting in de jaarrekening (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2027)
IFRS 18 is van toepassing op periodes die beginnen op of na 1 januari 2027 en is van toepassing op vergelijkende informatie. De impact van IFRS 18 op het financieel verslag moet nog onderzocht worden.
Boekhoudkundige beoordelingen, ramingen en veronderstellingen
Het opstellen van de tussentijdse geconsolideerde financiële staten in overeenstemming met IAS 34 vereist het gebruikt van bepaalde significante ramingen en veronderstellingen. Het vereist eveneens dat het management van de Groep bepaalde beoordelingen maakt bij het toepassen van de waarderingsregels van de Groep. Er zijn geen materiële wijzigingen in de aard en de veranderingen van de schattingen van de bedragen welke gerapporteerd werden in de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2025.
Overige risico's
Zoals vermeld in de halfjaarcijfers van 2025 (sectie 2 van de toelichtingen bij de halfjaarcijfers: Overige risico's) en in het jaarverslag van 2025 (sectie 2.26 van de toelichtingen bij de jaarrekening: Risico's), werd de vennootschap op 10 juni 2025 veroordeeld als medeschuldenaar voor een bedrag van EUR 2.583.515,91 in het kader van een derdenbeslag op een vordering van ABN Amro Bank N.V. Het totale bedrag, inclusief rechtsplegingsvergoeding, ten belope van EUR 2.685.862,04 werd op balansdatum 31 december 2025 opgenomen onder de rubriek 'Overige kortlopende schulden' (via de 'Overige bedrijfskosten'). De vennootschap betwistte deze vordering integraal en had hoger beroep aangetekend tegen haar veroordeling. Tevens werd een vordering van de vennootschap opgenomen onder de rubriek 'Overige kortlopende activa' (via de 'Overige bedrijfsopbrengsten').
Zoals reeds toegelicht in het jaarverslag van 2025 onder dezelfde rubriek alsook onder rubriek 2.29 'Gebeurtenissen na balansdatum', heeft de hoofdschuldenaar op 22 april 2026 een betaling aan ABN Amro Bank N.V. uitgevoerd tot voldoening van de schuld. Als gevolg hiervan zijn de partijen overeengekomen om de lopende procedure stop te zetten.
Gelet op deze ontwikkeling werden zowel de schuld onder 'Overige kortlopende schulden' als de daartegenover staande vordering onder 'Overige kortlopende activa' - die de vennootschap had opgenomen op basis van haar regresrecht op de hoofdschuldenaar - in de cijfers per 30 juni 2026 teruggedraaid (via 'Overige bedrijfsopbrengsten' en 'Overige bedrijfskosten'). De procedure is hiermee definitief afgesloten, zonder financiële gevolgen (op de rechtsplegingvergoeding na) of risico's voor ABO-Group-
Herwerkingen op de (half)jaarcijfers van 2025
De Groep heeft de cijfers van het (half)jaarverslag over 2025 aangepast in verband met de volgende gebeurtenissen:
(A) In het kader van de voorbereiding van de financiële rapportering werd vastgesteld dat bepaalde kosten in de resultatenrekening van de voorgaande periode niet in overeenstemming zijn met de binnen de Groep gehanteerde grondslagen voor classificatie en presentatie van kosten. Overeenkomstig IAS 8 werden de vergelijkende cijfers retrospectief aangepast om deze fout uit de voorgaande periode te corrigeren. De correctie betreft uitsluitend een herclassificatie tussen verschillende rubrieken van de resultatenrekening. Het resultaat van de periode, het eigen vermogen en de kasstromen worden hierdoor niet beïnvloed. De impact van de correctie op de presentatie van de bedrijfskosten bedraagt slechts k€ 147. De herwerking van de cijfers heeft tot doel de vergelijkende informatie correct te presenteren en de consistentie en vergelijkbaarheid van de financiële verslaggeving binnen de Groep te waarborgen.
(B) Om de presentatie in overeenstemming te brengen met die van het lopende jaar, is er een correctie aangebracht in bepaalde vergelijkende cijfers in de geconsolideerde tussentijdse resultatenrekening. De rubriek 'Afschrijvingen en waardeverminderingen' (k€ 4.220) werd gesplitst in een rubriek 'Afschrijvingen klantenrelaties' (k€ 561), een rubriek 'Overige afschrijvingen' (k€ 3 445) en een rubriek 'Waardeverminderingen en voorzieningen' (k€ 117). Voor de wijziging in de som van deze opsplitsing wordt verwezen naar punt (A).
(C) Om de presentatie in overeenstemming te brengen met die van het lopende jaar, is er een correctie aangebracht in bepaalde vergelijkende cijfers in de geconsolideerde tussentijdse balans. De rubriek 'Overige kortlopende schulden' (k€ 5 530) werd gesplitst in een rubriek 'Contract schulden' (k€ 771) en een rubriek 'Overige kortlopende schulden' (k€ 4 759).
De impact van de herwerkingen op de geconsolideerde tussentijdse resultatenrekening per 30 juni 2025 is als volgt:
|Per 30 juni 2025
|in 000€
|Toelichting
|Zoals gepubliceerd
|Herwerkt
|Delta
|Omzet
|53 669
|53 602
|-67
|Overige bedrijfsopbrengsten
|3 040
|3 116
|76
|Totaal bedrijfsopbrengsten
|56 709
|56 718
|9
|Aankopen van goederen en diensten voor verkoop
|A
|-8 452
|-8 679
|-227
|Diensten en diverse goederen
|A
|-14 497
|-13 577
|920
|Personeelsbeloningen
|A
|-24 561
|-25 705
|-1 144
|Afschrijvingen en waardeverminderingen
|A - B
|-4 220
|-
|4 220
|Afschrijvingen klantenrelaties
|A - B
|-
|-561
|-561
|Overige afschrijvingen
|A - B
|-
|-3 445
|-3 445
|Waardeverminderingen en voorzieningen
|A - B
|-
|-117
|-117
|Overige bedrijfskosten
|A
|-3 264
|-3 066
|198
|Operationele winst
|1 715
|1 568
|-147
|Financiële kosten
|A
|-949
|-997
|-48
|Financiële opbrengsten
|A
|43
|238
|195
|Winst voor belastingen
|809
|809
|-
|Belastingen
|-583
|-583
|-
|Netto winst
|226
|226
|-
|Netto winst
|226
|226
|-
De impact van de herwerkingen op de geconsolideerde tussentijdse balans per 31 december 2025 is als volgt:
|Per 31 december 2025
|in 000€
|Toelichting
|Zoals gepubliceerd
|Herwerkt
|Delta
|Contract schulden
|C
|-
|771
|771
|Overige kortlopende schulden
|C
|5 530
|4 759
|-771
- Belastingen
De voorzieningen voor belastingen voor de periode van 6 maanden worden geboekt op basis van de gemiddelde jaarlijkse effectieve belastingsvoet voor elke entiteit variërend van 0% tot 35% voor de 6 maanden eindigend op 30 juni 2026 (30 juni 2025: 0% tot 38%).
De Groep heeft een uitgestelde belastingvordering geboekt voor fiscaal overdraagbare verliezen en andere aftrekken per 30 juni 2026 van k€ 1 881 (31 december 2025: k€ 1 181) waarvan k€ 184 (31 december 2025: k€ 184) gerelateerd is aan de fiscaal overdraagbare verliezen van ABO-Group Environment NV.
- Bedrijfscombinaties
ABO-Group heeft geen bedrijfscombinaties uitgevoerd in de periode eindigend op 30 juni 2026.
Op 28 mei 2025 nam ABO-Group een participatie van 70% in de Belgische entiteit Délo Boringen BV. Dit bedrijf biedt een uitgebreid dienstenpallet, waaronder handmatige en machinale boringen, ongeroerde monstername en waterstaalname voor milieukundig onderzoek alsook boringen voor sloopopvolging (Tracimat).
De identificatie en waardering van de reële waarde van de activa en schulden van Délo Boringen BV was nog niet gefinaliseerd in de geconsolideerde tussentijdse financiële staten van 30 juni 2025 en de betaalde meerwaarde was volledig erkend als goodwill per 30 juni 2025. Voor de finale verwerking van de bedrijfscombinatie verwijzen we naar de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2025. De belangrijkste aanpassingen hadden betrekking op de reële waarde van immateriële vaste activa, meer specifiek op de erkenning van klantenrelaties ter waarde van k€ 740. Bijgevolg daalde de goodwill bij de overname tot k€ 394. Overeenkomstig IFRS 3 werden deze aanpassingen tijdens de waarderingsperiode retrospectief verwerkt alsof de bedrijfscombinatie op de overnamedatum reeds was gefinaliseerd. We verwijzen naar toelichting 5 waar de vergelijkende cijfers voor de periode eindigend op 30 juni 2025 werden aangepast.
De herwerking van de bedrijfscombinatie tijdens de waarderingsperiode heeft eveneens een impact gehad op de kasstromen van de Groep, we verwijzen naar de herwerking van de vergelijkende cijfers in de geconsolideerde kasstroomtabel per 30 juni 2026. De netto kasuitstroom voor de bedrijfscombinatie tijdens de finale verwerking was k€ 688 ten opzichte van het gerapporteerde bedrag van k€ 749 in de geconsolideerde tussentijdse financiële staten van 30 juni 2025 als gevolg van een wijziging in de overgenomen kaspositie van Délo Boringen BV. Er waren k€ 24 transactiekosten verbonden aan de overname, die opgenomen werden in "Diensten en diverse goederen" in de geconsolideerde resultatenrekening.
De Groep heeft tijdens de reële waardebepaling van Délo Boringen BV rekening gehouden met een bedrag van k€ 132 die over een periode van 4 jaar aan de verkoper verschuldigd is. De uitgestelde betalingen zullen bepaald worden op basis van een overeengekomen formule en zijn afhankelijk van toekomstige resultaten (EBIT) van het overgenomen bedrijf. In de periode eindigend op 30 juni 2026 heeft de Groep een bedrag van k€ 61 betaald aan de verkoper. De resterende schuld voor uitgestelde betalingen is uitgeboekt per 30 juni 2026 rekening houdend met de waarschijnlijkheid van het behalen van de overeengekomen toekomstige resultaten.
Het minderheidsbelang van 30% is gewaardeerd aan reële waarde. De Groep is eveneens overeengekomen om het resterende minderheidsbelang in Délo Boringen over te nemen door het toekennen van een putoptie aan de minderheidsaandeelhouder en een calloptie aan de Groep. Deze opties zijn voor het eerst uitoefenbaar in 2026 en vervallen in 2029. De uitoefenprijs zal bepaald worden op basis van een overeengekomen formule. De waarde van het geschatte aflossingsbedrag van de putoptie bedroeg op overnamedatum k€ 293. Deze reële waarde van de putoptie is geboekt tegenover minderheidsbelangen voor k€ 269 en geconsolideerde reserves voor k€ 24. In de periode eindigend op 30 juni 2026 heeft de Groep een bedrag van k€ 100 betaald aan de verkoper voor de overname van een minderheidsbelang van 7,5%. Per 30 juni 2026 bedraagt de reële waarde van de putoptie k€ 237, waarvan k€ 147 opgenomen in de lijn "Overige langlopende schulden" en k€ 90 opgenomen in de lijn "Overige kortlopende schulden". De reële waarde van de calloptie op de verslagdatum is nul, aangezien de uitoefenprijs gelijk is aan een benadering van de reële waarde van het minderheidsbelang.
Naar aanleiding van indicatoren van bijzondere waardevermindering heeft de Groep per 30 juni 2026 een oefening voor bijzondere waardevermindering van de kasstroom genererende entiteit Délo Boringen uitgevoerd. De oefening is gebaseerd op een verdisconteerd kasstroommodel met de meest recente financiële prognoses door het management. De belangrijkste assumpties zijn de verdisconteringsvoet (WACC) van 16,71%, een gemiddelde omzetgroei van 2,8% voor het eerste tot en met het vijfde jaar en een perpetuele groeivoet van 2%. De realiseerbare waarde werd geschat op k€ 330 welke ongeveer k€ 797 lager is dan de boekwaarde van de kasstroom genererende eenheid. Bijgevolg werd per 30 juni 2026 een bijzondere waardevermindering van k€ 744 opgenomen in de lijn "Waardeverminderingen en voorzieningen" in de geconsolideerde tussentijdse resultatenrekening. De waardevermindering werd eerst toegewezen aan de goodwill voor een bedrag van k€ 394 en nadien aan de resterende boekwaarde van de klantenrelaties voor een bedrag van k€ 350. We verwijzen naar toelichtingen 5 en 13.
- Immateriële vaste activa
De veranderingen in de boekwaarde van de immateriële vaste activa kunnen als volgt voorgesteld worden:
|in 000€
|Klantenportefeuille
|Software
|Totaal
|Aanschaffingswaarde
|Op 1 januari 2025
|11 721
|1 292
|13 013
|Investeringen
|-
|115
|115
|Bedrijfscombinatie**
|740
|-
|740
|Verkopen en buitengebruikstellingen
|- 52
|-
|- 52
|Transfer
|-
|4
|4
|Andere
|- 145
|145
|-
|Op 30 juni 2025
|12 264
|1 556
|13 820
|Op 1 januari 2026
|12 461
|1 215
|13 676
|Investeringen
|-
|56
|56
|Transfer
|- 26
|26
|-
|Op 30 juni 2026
|12 435
|1 297
|13 732
|Afschrijvingen
|Op 1 januari 2025
|-3 261
|-1 052
|-4 313
|Afschrijvingen
|- 561
|- 68
|- 629
|Verkopen en buitengebruikstellingen
|52
|-
|52
|Op 30 juni 2025
|-3 770
|-1 120
|-4 890
|Op 1 januari 2026
|-4 819
|- 863
|-5 682
|Afschrijvingen
|- 603
|- 62
|- 665
|Waardevermindering
|- 350
|- 32
|- 382
|Verkopen en buitengebruikstellingen
|-
|28
|28
|Transfer
|52
|- 52
|-
|Op 30 juni 2026
|-5 720
|- 981
|-6 701
|Netto boekwaarde
|Op 1 januari 2025
|8 460
|240
|8 700
|Op 30 juni 2025
|8 494
|436
|8 930
|Op 1 januari 2026
|7 642
|352
|7 994
|Op 30 juni 2026
|6 715
|316
|7 031
** Herwerkte vergelijkende cijfers - zie toelichting 4.
Gedurende de periode van 6 maanden eindigend op 30 juni 2026 bedragen de investeringen in immateriële vaste activa k€ 56 (30 juni 2025: k€ 115) welke betrekking hebben op software.
De afschrijvingen zijn gepresenteerd in de geconsolideerde resultatenrekening onder de lijn 'overige afschrijvingen'.
De totale afschrijvingen op immaterieel vaste activa voor de periode van 6 maanden eindigend op 30 juni 2026 bedragen k€ 665 (30 juni 2025: k€ 629). Hiervan heeft k€ 603 (30 juni 2025: k€ 561) te maken met afschrijvingen op erkende klantenlijsten naar aanleiding van de M&A activiteiten van de voorbije jaren.
Er werden bijzondere waardeverminderingen geboekt op de immateriële vaste activa ten belope van k€ 382 gedurende de periode van 6 maanden eindigend op 30 juni 2026. Verdere details zijn opgenomen in toelichtingen 2 en 13.
- Materiële vaste activa
De veranderingen in de boekwaarde van de materiële vaste activa kunnen als volgt gepresenteerd worden:
|in 000€
|Terreinen
|Gebouwen
|Installaties / machines
|Meubilair
|Rollend materieel
|Recht-op-gebruik activa
|Activa in
ontwikkeling
|Totaal
|Aanschaffingswaarde
|Op 1 januari 2025
|1 691
|8 367
|24 773
|4 066
|8 773
|23 073
|53
|70 796
|Investeringen
|-
|14
|1 028
|214
|638
|996
|93
|2 983
|Bedrijfscombinatie
|-
|-
|525
|2
|141
|-
|-
|668
|Verkopen en buitengebruikstellingen
|-
|- 18
|- 27
|- 3
|- 291
|- 202
|-
|- 541
|Addities en wijzigingen in recht-op-gebruik activa
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Transfer
|-
|-
|-
|8
|- 82
|12
|- 8
|- 70
|Op 30 juni 2025
|1 691
|8 363
|26 299
|4 287
|9 179
|23 879
|138
|73 836
|Op 1 januari 2026
|1 691
|8 334
|25 300
|4 278
|9 672
|21 715
|123
|71 113
|Investeringen
|-
|6
|433
|211
|393
|6 440
|177
|7 660
|Verkopen en buitengebruikstellingen
|-
|-
|-
|- 1
|- 223
|- 212
|- 10
|- 446
|Transfer
|-
|-
|-3 029
|- 40
|3 545
|- 475
|-
|1
|Op 30 juni 2026
|1 691
|8 340
|22 704
|4 448
|13 387
|27 468
|290
|78 328
|Afschrijvingen
|Op 1 januari 2025
|- 14
|- 615
|-16 685
|-3 396
|-6 042
|-11 673
|-
|-38 425
|Afschrijvingen
|-
|- 205
|-1 163
|- 140
|- 562
|-1 307
|-
|-3 377
|Bedrijfscombinatie
|-
|-
|- 443
|-
|- 121
|-
|-
|- 564
|Verkopen en buitengebruikstellingen
|-
|14
|27
|2
|280
|186
|-
|509
|Transfer
|- 1
|- 1
|6
|-
|78
|- 12
|-
|70
|Op 30 juni 2025
|- 15
|- 807
|-18 258
|-3 534
|-6 367
|-12 806
|-
|-41 787
|Op 1 januari 2026
|- 15
|- 978
|-17 716
|-3 508
|-6 463
|-10 953
|-
|-39 633
|Afschrijvingen
|-
|- 199
|-1 309
|- 162
|- 788
|-1 550
|-
|-4 008
|Verkopen en buitengebruikstellingen
|-
|-
|-
|-
|209
|188
|-
|397
|Waardeverminderingen
|- 1
|- 3
|- 586
|- 2
|- 99
|-1 178
|-
|-1 869
|Transfer
|-
|-
|2 906
|50
|-2 823
|- 134
|-
|- 1
|Op 30 juni 2026
|- 16
|-1 180
|-16 705
|-3 622
|-9 964
|-13 627
|-
|-45 114
|Netto boekwaarde
|Op 1 januari 2025
|1 677
|7 752
|8 088
|670
|2 731
|11 400
|53
|32 371
|Op 30 juni 2025
|1 676
|7 556
|8 041
|753
|2 812
|11 073
|138
|32 049
|Op 1 januari 2026
|1 676
|7 356
|7 584
|770
|3 209
|10 762
|123
|31 480
|Op 30 juni 2026
|1 675
|7 160
|5 999
|826
|3 423
|13 841
|290
|33 214
De afschrijvingen zijn gepresenteerd in de geconsolideerde resultatenrekening onder de lijn 'overige afschrijvingen'.
Gedurende de periode van 6 maanden eindigend op 30 juni 2026 bedragen de investeringen in materiële vaste activa k€ 7 660 (30 juni 2025: k€ 2 983) welke voornamelijk betrekking hebben op installaties, machines en uitrusting en nieuwe recht-op-gebruik activa.
De groep heeft nieuwe recht-op-gebruik activa erkend ten belope van k€ 6 440 (30 juni 2025: k€ 996) in hoofdzaak door de hernieuwing van een belangrijk aantal huurcontracten.
De totale afschrijvingen voor de periode van 6 maanden eindigend op 30 juni 2026 bedragen k€ 4 008 (30 juni 2025: k€ 3 377).
De verkopen en buitengebruikstellingen van de materiële vaste activa van de Groep tijdens de eerste 6 maanden eindigend op 30 juni 2026 resulteerden in k€ 21 winst (30 juni 2025: k€ 17 winst).
Er werden bijzondere waardeverminderingen geboekt op de materiële vaste activa ten belope van k€ 1 869 gedurende de periode van 6 maanden eindigend op 30 juni 2026. Zie toelichting 13 voor verdere informatie.
- Contract activa
Contract activa bestaan uit het onderhanden werk dat op basis van lopende contracten op bestelling werd uitgevoerd maar waarvoor nog geen oplevering en dus geen facturatie heeft plaatsgevonden. Deze activa maken deel uit van het werkkapitaal van de Groep, en de bewegingen in deze balanspost worden opgenomen in de kasstroom uit operationele activiteiten.
Per 30 juni 2026 bedroegen de contract activa k€ 16 059, ten opzichte van k€ 13 889 op 31 december 2025.
- Geldmiddelen en kasequivalenten
De geldmiddelen en kasequivalenten bestaan uit:
|30 juni
|31 december
|in 000€
|2026
|2025
|Geldmiddelen
|9 546
|12 951
|Kasequivalenten
|1 059
|506
|Totaal
|10 605
|13 457
Er waren geen beperkingen op de geldmiddelen en kasequivalenten per 30 juni 2026 en 31 december 2025.
- Eigen vermogen
Het maatschappelijk kapitaal van de moeder ABO-Group Environment NV bestaat uit 10 568 735 gewone aandelen voor een totaal bedrag van k€ 2 870 op 30 juni 2026 (31 december 2025: k€ 2 870).
Op 21 december 2024 keurde de Buitengewone Algemene Vergadering van de moeder ABO-Group Environment NV een vermindering van het kapitaal met k€ 994 goed, met als doel een uitkering aan de aandeelhouders te verwezenlijken, door terugbetaling op ieder aandeel van 1/10 568 735ste van het bedrag van de kapitaalvermindering. Dit komt neer op de betaling van een aandeelhoudersvergoeding van € 0,094 per aandeel, conform het positief advies van de Rulingcommissie verkregen door de Vennootschap. De betaling van de aandeelhoudersvergoeding gebeurde op 25 maart 2025 en is opgenomen in de geconsolideerde kasstroomtabel op de lijn kapitaalvermindering.
Voor de periode eindigend op 30 juni 2026 heeft de Groep een dividend van k€ 33 betaald aan een entiteit buiten de Groep.
De vennootschap Van Der Poel BV werd geliquideerd in de eerste helft van 2026. Het verlies van het minderheidsbelang van k€ 12 is opgenomen in het geconsolideerd overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen per 30 juni 2026.
- Financiële schulden
De financiële schulden kunnen als volgt gedetailleerd worden:
|in 000€
|Interestvoet
|Vervaldag
|30 juni 2026
|31 december 2025
|1. Leningen
|Straight loan
|Euribor + 1,15%-5,00%
|2027
|9 250
|10 080
|Investeringkrediet
|0,30% - 5,20%
|2027-2036
|4 761
|5 419
|M&A financiering
|1,50% - 4,56%
|2030
|6 416
|6 774
|Leningen eindejaarspremie
|2,74% - 3,39%
|2027
|502
|847
|Leningen vakantiegeld
|2,80% - 3,60%
|2027
|640
|249
|Leningen vennootschapsbelasting
|2,11% - 4,40%
|2027
|447
|84
|Euroflex lening
|3%
|2027
|364
|390
|Vendor loan
|3% - 6%
|2027
|610
|610
|Factoring
|Euribor + 0,95%-2%
|2027
|1 954
|2 256
|Totaal
|24 944
|26 709
|waarvan kortlopend
|15 559
|16 875
|waarvan langlopend
|9 385
|9 834
|2. Lease verplichtingen
|Lease verplichtingen
|0,00% - 10,80%
|2027-2031
|13 567
|8 966
|Totaal
|13 567
|8 966
|waarvan kortlopend
|3 124
|2 144
|waarvan langlopend
|10 443
|6 822
|Totaal Financiële schulden
|38 511
|35 675
|waarvan kortlopend
|18 683
|19 019
|waarvan langlopend
|19 828
|16 656
De Groep heeft voor k€ 2 020 nieuwe leningen aangegaan en heeft k€ 3 785 leningen terugbetaald gedurende de eerste 6 maanden eindigend op 30 juni 2026 (30 juni 2025: k€ 3 595 nieuwe leningen en k€ 3 481 terugbetalingen).
Daarnaast heeft de Groep nieuwe leasingschulden erkend ten belope van k€ 6 440 (30 juni 2025: k€ 996). De toename in leasingschulden is het gevolg van de hernieuwing van een belangrijk aantal huurcontracten van kantoorgebouwen in 2026. Er zijn voor k€ 1 815 lease betalingen gebeurd gedurende de eerste 6 maanden eindigend op 30 juni 2026 (30 juni 2025: k€ 1 527).
- Reële waarde
Financiële vaste activa
|Boekwaarde
|Reële waarde
|in 000€
|30 juni 2026
|31 december 2025
|30 juni 2026
|31 december 2025
|Financiële vaste activa
|Financiële vaste activa gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs
|29 777
|38 459
|29 777
|38 459
|Overige financiële activa (langlopend)
|789
|803
|789
|803
|Handelsvorderingen
|18 140
|21 084
|18 140
|21 084
|Overige kortlopende activa
|243
|3 115
|243
|3 115
|Geldmiddelen en kasequivalenten
|10 605
|13 457
|10 605
|13 457
|Totaal financiële vaste activa
|29 777
|38 459
|29 777
|38 459
De reële waarde van de financiële activa werd bepaald op basis van de volgende methodes en assumpties:
- De boekwaarde van de geldmiddelen en kasequivalenten en de handelsvorderingen benadert de reële waarde door hun korte termijn karakter.
- De reële waarde van de overige financiële activa is niet significant verschillend met de boekwaarde op 30 juni 2026 en 31 december 2025.
Financiële verplichtingen
|Boekwaarde
|Reële waarde
|in 000€
|30 juni 2026
|31 december 2025
|30 juni 2026
|31 december 2025
|Financiële verplichtingen
|Financiële verplichtingen gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs
|34 230
|39 288
|34 097
|39 139
|Leningen
|25 036
|26 709
|24 903
|26 560
|Handelsschulden
|8 671
|9 018
|8 671
|9 018
|Overige schulden
|523
|3 561
|523
|3 561
|Financiële verplichtingen gewaardeerd aan reële waarde via winst of verlies
|592
|912
|592
|912
|Schuld geschreven putopties op minderheidsbelangen
|237
|318
|237
|318
|Uitgestelde vergoeding
|342
|576
|342
|576
|Renteswap
|13
|18
|13
|18
|Totaal financiële verplichtingen
|34 822
|40 200
|34 689
|40 051
|Waarvan langlopend
|19 828
|18 398
|9 320
|18 157
|Waarvan kortlopend
|14 994
|41 554
|25 369
|41 607
De reële waarde van de financiële schulden wordt bepaald op basis van de volgende methodes en assumpties:
- De boekwaarde van de kortlopende schulden benaderen hun reële waarde door het korte termijn karakter van deze instrumenten.
- De financiële schulden werden geëvalueerd op basis van de interestvoet en de vervaldag. Sommige financiële schulden hebben vaste interestvoeten en de reële waarde is onderhevig aan veranderingen in de interestvoeten en de individuele kredietwaardigheid. Andere financiële schulden hebben variabele interestvoeten en de boekwaarde benadert de reële waarde van deze instrumenten. Deze reële waarde berekeningen worden geclassificeerd als niveau 2.
- De reële waarde van de renteswap is gebaseerd op een 'mark-to-market' waardering uitgevoerd door de bank en wordt beschouwd als een niveau 2 beoordeling.
De schuld geschreven putopties op minderheidsbelangen ter waarde van k€ 237 per 30 juni 2026 (31 december 2025: k€ 318) betreft de impact van de financiële verplichting gerelateerd aan de putopties toegekend aan de minderheidsaandeelhouder van Délo Boringen BV betreffende het minderheidsbelang van 30%. We verwijzen hiervoor naar Toelichting 4. De uitoefenprijs zal bepaald worden op basis van een overeengekomen formule. Deze putopties zijn niveau 3 instrumenten.
De uitgestelde vergoedingen van k€ 342 (31 december 2025: k€ 576) hebben betrekking op de overname van de activiteiten van het Nederlandse studiebureau Colsen, Adviesburo voor Milieutechniek in 2022, de overnames van de vennootschappen MEET HET, Rimeco en SWBO in 2023, de overname van Demey Infra in 2024 en de overname van Délo Boringen in 2025. De jaarlijkse betalingen zullen bepaald worden op basis van een overeengekomen formule en zijn afhankelijk van toekomstige resultaten van de betreffende entiteiten. We verwijzen naar Toelichting 4. De Groep heeft in de periode van 6 maanden eindigend op 30 juni 2026 een bedrag van k€ 175 (2025: k€ 175) betaald aan de verkoper van Rimeco en k€ 14 (2025: k€ 13) aan de verkoper van het Nederlandse studiebureau Colsen, Adviesburo voor Milieutechniek, en k€ 61 aan de verkoper van Délo Boringen. Deze uitgestelde vergoedingen zijn een niveau 3 instrument.
Reële waarde hiërarchie
De Groep gebruikt de volgende hiërarchie voor het bepalen en toelichten van de reële waarde van de financiële instrumenten:
- Niveau 1: genoteerde (niet aangepaste) prijzen in actieve markten voor identieke activa en verplichtingen.
- Niveau 2: Waarderingstechnieken waarbij de significante parameters observeerbaar zijn, en dit ofwel direct of indirect.
- Niveau 3: Waarderingstechnieken waarbij parameters gebruikt worden welke niet gebaseerd zijn op observeerbare marktdata.
|Voor de 6 maanden eindigend op 30 juni 2026
|in 000€
|Totaal
|niveau 1
|niveau 2
|niveau 3
|Financiële schulden: leningen
|24 903
|-
|24 903
|-
|Schuld geschreven put optie op minderheidsbelangen
|237
|-
|-
|237
|Uitgestelde vergoeding
|342
|-
|-
|342
|Renteswap
|13
|-
|13
|-
|Voor het jaar eindigend op 31 december 2025
|in 000€
|Totaal
|niveau 1
|niveau 2
|niveau 3
|Financiële schulden: leningen
|26 560
|-
|26 560
|-
|Schuld geschreven put optie op minderheidsbelangen
|318
|-
|-
|318
|Uitgestelde vergoeding
|576
|-
|-
|576
|Renteswap
|18
|-
|18
|-
- Segmentinformatie
De Groep is georganiseerd volgens geografische regio's voor management doeleinden en heeft de volgende drie segmenten:
- België
- Frankrijk
- Nederland
Alle activiteiten werden toegewezen aan één van de drie segmenten. De CEO van de Groep is de "chief operating decision maker". De CEO evalueert de prestaties van een segment op basis van omzet en netto resultaat voor voortgezette activiteiten. Transacties tussen de segmenten zijn op een 'at arm's length basis', op eenzelfde manier als transacties met derde partijen.
De volgende tabel geeft de segment rapportering weer voor elk operationeel segment voor de 6 maanden eindigend op 30 juni 2026 en 30 juni 2025:
|in 000€
|België
|Frankrijk
|Nederland
|Totaal segmenten
|Aanpassingen en eliminaties
|Totaal geconsoli-deerd
|Voor de 6 maanden eindigend op 30 juni 2026
|Omzet (derden)
|18 315
|25 478
|10 782
|54 575
|-
|54 575
|Omzet (intra-groep)
|615
|12
|87
|714
|-714
|-
|Adjusted operationeel resultaat
|- 443
|806
|290
|653
|7
|660
|Niet-recurrente waardeverminderingen
|- 999
|-
|-2 651
|-3 650
|-
|-3 650
|Operationeel resultaat
|-1 442
|806
|-2 361
|-2 997
|7
|-2 990
|Interestopbrengsten
|143
|13
|-
|156
|-136
|20
|Interestlasten
|- 521
|- 174
|- 226
|-921
|137
|-784
|Netto resultaat (segment winst en verlies)
|-1 895
|487
|-2 147
|-3 555
|7
|-3 548
|Belangrijke niet-kas kosten:
|- afschrijvingen & waardeverminderingen
|-3 009
|-1 913
|-3 581
|-8 503
|-
|-8 503
|Vaste activa op 30 juni 2026
|47 835
|20 576
|7 583
|75 994
|-30 968
|45 026
|Totaal activa op 30 juni 2026
|73 738
|46 907
|14 173
|134 818
|-38 551
|96 267
|Totaal schulden op 30 juni 2026
|-36 281
|-27 341
|-14 705
|-78 327
|7 398
|-70 929
|in 000€
|België
|Frankrijk
|Nederland
|Totaal segmenten
|Aanpassingen en eliminaties*
|Totaal geconsoli-deerd
|Voor de 6 maanden eindigend op 30 juni 2025
|Omzet (derden)
|18 881
|24 888
|9 900
|53 669
|-67
|53 602
|Omzet (intra-groep)
|573
|7
|494
|1 074
|-1 074
|-
|Operationeel resultaat
|675
|747
|293
|1 715
|-147
|1 568
|Interestopbrengsten
|7
|17
|-1
|23
|215
|238
|Interestlasten
|-498
|-103
|-88
|-689
|-308
|-997
|Netto resultaat (segment winst en verlies)
|-291
|365
|152
|226
|,
|226
|Belangrijke niet-kas kosten:
|- afschrijvingen & waardeverminderingen
|-1 737
|-1 640
|-797
|-4 174
|-
|-4 174
|Vaste activa op 31 december 2025
|48 143
|17 956
|8 870
|74 969
|-31 000
|43 969
|Totaal activa op 31 december 2025
|79 179
|43 428
|15 897
|138 504
|-38 556
|99 948
|Totaal schulden op 31 december 2025
|-40 098
|-24 149
|-14 261
|-78 508
|7 467
|-71 041
* Herwerkte vergelijkende cijfers - zie toelichting 2.
Het segment netto resultaat kan gereconcilieerd worden zonder verder aanpassingen met de geconsolideerde resultatenrekening rekening houdend dat alle activiteiten van de Groep toegewezen werden aan de segmenten. De aanpassingen en reconciliaties betreffen voornamelijk eliminatieboekingen van handelsvorderingen, handelsschulden en overige schulden en consolidatieboekingen (uitboeking van de deelnemingen).
Overige toelichtingen
De omzet gerealiseerd per land is afleidbaar uit bovenstaande tabellen. De omzet is toegewezen aan de landen op basis van de locatie van de verkopende entiteit. De Groep heeft geen individuele klanten voor dewelke de Groep een omzet realiseert van meer dan 10% van de geconsolideerde omzet.
- Waardeverminderingen en voorzieningen
De waardeverminderingen en voorzieningen per 30 juni 2026 en 2025 kunnen als volgt voorgesteld worden:
|30 juni
|30 juni
|in 000€
|2026
|2025
|Niet-recurrente waardeverminderingen
|3 650
|-
|Waardeverminderingen handelsvorderingen
|180
|168
|Toevoeging/gebruik van voorzieningen
|94
|-51
|Totaal
|3 924
|117
De niet-recurrente waardeverminderingen per 30 juni 2026 kunnen als volgt gedetailleerd worden:
|in 000€
|België
|Nederland
|Total
|Op 30 juni 2026
|Goodwill
|-394
|-
|-394
|Immateriële vaste activa
|-350
|-32
|-382
|Materiële vaste activa
|-
|-1 869
|-1 869
|Voorraad & contract activa
|-228
|-470
|-698
|Handelsvorderingen
|-27
|-250
|-277
|Overige
|0
|-30
|-30
|Totaal niet-recurrente waardeverminderingen
|-999
|-2 651
|-3 650
In het kader van de toepassing van het geïntegreerde programma voor de uitvoering van veldwerk voor eigen opdrachten, werd in Nederland overgegaan tot de stopzetting van één entiteit, actief in milieuboringen. Ook in België werd op vlak van milieukundige boringen gerationaliseerd. Deze operaties gingen gepaard met een waardevermindering en afschrijving van in totaal 3,6 miljoen euro. Zie detail in de tabel hierboven hieromtrent.
- Relaties met verbonden partijen
De vergoedingen voor de CEO, bestuursleden en uitvoerend management zijn als volgt:
|Voor de 6 maanden eindigend op 30 juni
|in 000€
|2026
|2025
|Korte-termijn beloningen
|580
|255
|Totaal
|580
|255
De vergoeding betaald aan de bestuurders bedraagt k€ 57,5 voor de eerste 6 maanden eindigend op 30 juni 2026 (30 juni 2025: k€ 57,5). Zoals vermeld in het jaarverslag 2025 onder hoofdstuk 4.5.1 sectie 4 is het management comité met ingang van 1 januari 2026 uitgebreid met drie leden (komende van drie), zijnde met de CHRO, De COO België en COO Nederland, wat de stijging in de vergoedingen ten opzichte van 30 juni 2025 verklaart.
Voor de periode eindigend op 30 juni 2026:
Met uitzondering van het afsluiten van nieuwe huurovereenkomsten en terbeschikkingstellingsovereenkomsten tussen enerzijds de Vennootschap en haar dochtervennootschappen ABO NV en Geosonda Environment NV als huurders en anderzijds Studie-en Expertisebureau De Palmenaer NV en Ideplus NV als verhuurders en dienstverleners met toepassing van artikel 7:97 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), zijn er geen nieuwe belangrijke transacties met verbonden ondernemingen. Voor meer informatie rond deze contracten verwijzen wij naar het persbericht van 5 maart 2026 beschikbaar op onze website 'Persberichten - ABO Group '.
Voor de periode eindigend op 30 juni 2025:
Er zijn geen nieuwe belangrijke transacties met verbonden ondernemingen met uitzondering van de vordering op de hoofdaandeelhouder geboekt onder de "overige kortlopende activa" (zie sectie 2 onder 'overige risico's).
- Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen materiële feiten na balansdatum te melden.