Outdoor-Smartphones sehen so ganz anders aus als herkömmliche Modelle. Sie sind extrem robust und bieten Features, die man auf anderen Geräten nicht findet. Doch welche ergeben wirklich Sinn? Unser Autor hat zwei Modelle von Fossibot und Rugone verglichen. Normale Smartphones wie das iPhone oder Samsung-Galaxy-Modelle sind mittlerweile in der Regel wasserdicht, aber eben doch nicht gegen jede Widrigkeit gewappnet. Einmal aus der Hand gerutscht, schon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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