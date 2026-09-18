Die Präsentation von Nordex auf unserer Future of Energy Conference bestätigte, dass das Unternehmen erfolgreich den Übergang von einer Turnaround-Phase zu profitablen Wachstumsbedingungen vollzogen hat. Eine starke Umsetzung, verbesserte Margen und eine positive Cash-Generierung unterstützen weiterhin das Investment-Argument, während die Rückkehr in die USA eine wichtige neue Wachstumsachse hinzufügt und die geografische Diversifikation verbessert. Das wachsende Servicegeschäft und weitere Effizienzgewinne sollten die Rentabilität in Zukunft unterstützen, ergänzt durch die neue Kapitalallokationspolitik. Seit unserer Initiierung im Jahr 2023 hat sich das Investment-Argument sehr gut entwickelt. Allerdings spiegelt sich ein Großteil des Fortschritts bereits im Aktienkurs wider. Dennoch halten wir unsere BUY-Empfehlung und ein Kursziel von 44,00 EUR aufrecht, jedoch sehen wir bei nur etwa 10% Aufwärtspotenzial weiteres Potenzial nur, wenn das US-Geschäft tatsächlich signifikante zusätzliche Fortschritte erzielt. Alle Aufzeichnungen der Konferenz finden Sie hier: https://research-hub.de/videos Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nordex-se
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