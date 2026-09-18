KI-gestützte Suite für Flottenmanagement, TMS, WMS und Compliance Management, zugeschnitten auf die komplexen Anforderungen von Flottenbetreibern und Logistikdienstleistern.

ALPHARETTA, GA, Sept. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptean, ein globaler Anbieter KI-gestützter, geschäftskritischer Unternehmenssoftware, gibt heute die Übernahme von FleetGO bekannt. Das Unternehmen bietet cloudbasierte Logistiklösungen für mittelständische und große Flottenbetreiber sowie Logistikdienstleister in den Benelux-Ländern, der DACH-Region, Frankreich und Großbritannien.

Aptean übernimmt FleetGO von Main Capital Partners, einer Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf wachsende Softwareunternehmen in Nordwesteuropa und Nordamerika. Mit FleetGO baut Aptean sein Angebot für Transport- und Flottenmanagement insbesondere in Kontinentaleuropa deutlich aus. Die Übernahme stärkt Apteans Position im Bereich Transport und Logistik und ermöglicht es dem Unternehmen, die Anforderungen seiner globalen ERP- und Supply-Chain-Kunden noch umfassender zu erfüllen.

FleetGO wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz im niederländischen Hattem. Das Unternehmen bietet eine KI-gestützte, modulare Supply-Chain-Plattform, die Warehouse Management (WMS), Order-to-Delivery-Prozesse und die operative Logistiksteuerung vereint. Dazu gehören Lösungen für Transportmanagement (TMS), Flottenbetrieb, Telematik und Compliance. Die integrierte Suite unterstützt Flottenbetreiber und Logistikdienstleister dabei, ihre Kosten deutlich zu senken und die Transparenz entlang der Lieferkette zu erhöhen. Die cloudbasierte Plattform von FleetGO lässt sich entsprechend den individuellen Anforderungen der Kunden konfigurieren und mit den eigenen Telematiklösungen kombinieren. FleetGO beschäftigt derzeit mehr als 250 Mitarbeitende an neun Standorten in Europa.

"FleetGO ergänzt das Supply-Chain-Management-Portfolio von Aptean optimal. Das Unternehmen verfügt über eine starke Position im europäischen Markt für Logistiksoftware und bietet eine umfassende Suite für Transport, Flottenmanagement, Lagerverwaltung und Telematik", sagt TVN Reddy, CEO von Aptean. "Der konsequente Fokus auf die Kunden, die cloudbasierte Plattform und die umfassende Branchenexpertise von FleetGO passen hervorragend zu Apteans Strategie, geschäftskritische, branchenspezifische Software bereitzustellen. Gemeinsam mit dem FleetGO-Team wollen wir unser Angebot im Transportmanagement weiter stärken und das internationale Wachstum des Unternehmens vorantreiben."

"In den vergangenen Jahren hat sich FleetGO von einem spezialisierten Telematikanbieter zu einer umfassenden, integrierten Logistiksoftware-Plattform für Transport, Flottenmanagement und Lagerverwaltung in ganz Europa entwickelt. Gemeinsam mit Main Capital Partners haben wir unser Lösungsportfolio, unsere geografische Präsenz und unsere Organisation deutlich ausgebaut und dabei die Anforderungen unserer Kunden stets im Blick behalten. Der Zusammenschluss mit Aptean ist für FleetGO der nächste wichtige Schritt. Er gibt uns die Ressourcen und die internationale Reichweite, um Innovationen weiter voranzutreiben und Logistikunternehmen noch besser dabei zu unterstützen, ihre Abläufe zu digitalisieren und zu optimieren", sagt Ronald van Tiel, CEO von FleetGO.

Über FleetGO

FleetGO ist ein europäischer Anbieter intelligenter Logistik- und Telematiklösungen, mit denen Unternehmen ihre Transport-, Flotten- und Lagerprozesse optimieren können. Das 2010 gegründete Unternehmen bietet eine modulare, cloudbasierte Software-Suite für Transportmanagement, Flottenmanagement und Lagerverwaltung. Ergänzt wird das Angebot durch moderne Telematik- und Compliance-Lösungen, darunter die Tachographenanalyse und der Remote-Download von Tachographendaten. Mit einer starken Präsenz in der DACH- und Benelux-Region betreut FleetGO europaweit mehr als 8.100 mittelständische Flottenbetreiber und Logistikdienstleister sowie namhafte Großkunden wie DHL, Remondis und Coop. Die Lösungen unterstützen Unternehmen dabei, Prozesse zu digitalisieren, ihre Effizienz zu steigern und regulatorische Anforderungen zuverlässig zu erfüllen. FleetGO hat seinen Hauptsitz im niederländischen Hattem und setzt sein Wachstum durch Innovationen und strategische Partnerschaften fort. Weitere Informationen finden Sie unter www.FleetGO.com .

Über Aptean

Aptean ist ein KI-Unternehmen, das auf die Anforderungen produzierender und handelnder Unternehmen spezialisiert ist. Das Lösungsportfolio richtet sich an mittelständische und große Hersteller, Distributoren und Großhändler, die mit steigenden Kosten, sinkenden Margen und komplexer werdenden Abläufen konfrontiert sind. Um hier wirksam gegenzusteuern, integriert Aptean leistungsstarke KI direkt in die zentralen Geschäftsprozesse.

Das Ergebnis sind schnellere Entscheidungen, niedrigere Kosten und messbare Margenverbesserungen. Dabei setzt Aptean auf eine langfristige Partnerschaft und begleitet seine Kunden kontinuierlich über die Einführung der Lösungen hinaus. Aptean hat seinen Hauptsitz in Alpharetta, Georgia, USA, und ist mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter aptean.com.

Über Main Capital Partners

Main Capital Partners ist ein auf Softwareunternehmen spezialisierter Investor und verwaltet Private-Equity-Fonds mit Aktivitäten in den Benelux-Ländern, der DACH-Region, Frankreich, den nordischen Ländern, Großbritannien und Nordamerika. Das verwaltete Vermögen beläuft sich auf mehr als 12 Milliarden Euro.

Main verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Weiterentwicklung von Softwareunternehmen und arbeitet als strategischer Partner eng mit den Managementteams seiner Portfoliounternehmen zusammen. Ziel ist es, profitables Wachstum zu fördern und größere, international tätige Softwaregruppen aufzubauen.



Main beschäftigt rund 100 Mitarbeitende an Standorten in Den Haag, Düsseldorf, Stockholm, Antwerpen, Paris und London sowie in einem verbundenen Büro in Boston. Das aktive Portfolio umfasst 55 Softwareunternehmen mit insgesamt rund 15.000 Mitarbeitenden.



Über das Main Social Institute unterstützt Main Studierende mit Fördermitteln und Stipendien für ein Studium der Informatik und verwandter IT-Fachrichtungen an technischen Universitäten und Hochschulen. Weitere Informationen finden Sie unter www.main.nl .