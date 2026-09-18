Hannover (ots) -Wer seinen Ohren und seiner geistigen Fitness etwas Gutes tun möchte, findet in der bundesweiten Aktionswoche zur Hörgesundheit die passende Gelegenheit dazu. Vom 21. bis 26. September 2026 bieten die Hörakustiker der Fördergemeinschaft Gutes Hören (FGH) kostenlose Hörtests für alle Interessierten an. Fachleute empfehlen die professionelle Überprüfung des Hörvermögens spätestens ab dem 50. Lebensjahr, denn die Komplexität des Hörsinns macht eine zuverlässige Selbsteinschätzung nahezu unmöglich. Gutes Hören beginnt deshalb mit einem Test und einer persönlichen Beratung beim Hörakustiker.Unerkannte Hörminderungen sind weit verbreitet und beeinträchtigen den Alltag gleich mehrfach: Das Sprachverstehen fällt schwerer, Missverständnisse häufen sich, und die zusätzliche Höranstrengung erzeugt Stress, der auf Dauer Wohlbefinden und Gesundheit belastet. Wer den Status seines Gehörs dagegen regelmäßig beim Hörakustiker prüfen lässt, kann frühzeitig gegensteuern.Für alle Fragen rund um Hörgesundheit, Prävention, Gehörschutz und individuelle Versorgung sind Hörakustiker die ausgebildeten Ansprechpartner. Mit Hörtests, gezielten Untersuchungen und persönlichen Beratungen ermitteln sie passgenaue Lösungen für Menschen mit Hörminderung, häufig verbunden mit sensibler und vertrauensvoller Aufklärungsarbeit. Manche Betroffene sind überrascht, wenn ein Hörverlust festgestellt wird, und tun sich schwer, ihn anzuerkennen. Andere zögern das Thema schon länger hinaus. Hörakustiker öffnen in solchen Momenten Türen: Sie nehmen Ängste und Bedenken ernst und ebnen den Weg zu gutem Hören.Die stetig wachsende Zahl zufriedener Hörgeräteträger zeigt, wie viel Kompetenz, Qualität und Vertrauen in der Hörakustik steckt. Eine professionelle Versorgung mit Hörgeräten bedeutet unbeschwerte Gespräche in kleiner wie großer Runde, sichere Orientierung unterwegs und uneingeschränkter Genuss von Musik und Naturklängen. Die Leistungen der Hörakustiker reichen von Vorsorge durch Lärm- und Gehörschutz über gezielte Hörtrainings bis zur individuellen Anpassung von Hörsystemen. Ihr Nutzen geht weit über das reine Hören hinaus: Sie beugen Stress vor und steigern die Lebensqualität spürbar. Wer wieder gut hört, kehrt zurück ins Geschehen und kann liebgewonnenen Gewohnheiten unbeschwert nachgehen.Gutes Hören trainiert zudem das Gehirn. Die Lancet-Kommission zur Demenzprävention zählt unbehandelten Hörverlust zu den bedeutendsten beeinflussbaren Risikofaktoren für Demenz im Alter. Menschen mit Hörverlust, die Hörsysteme tragen, bauen kognitiv nachweislich langsamer ab als unversorgte Vergleichsgruppen. Bei besonders gefährdeten Personen sinkt das Demenzrisiko über mehrere Jahre spürbar. Die Botschaft der Forschung ist eindeutig: Wer eine Hörminderung frühzeitig behandeln lässt, investiert aktiv in seine geistige Fitness im Alter.Die Woche des Hörens bietet die perfekte Gelegenheit, etwas für die eigene Hörgesundheit zu tun. Die FGH-Partnerakustiker halten während der Aktionswoche und darüber hinaus kostenlose Hörtests und Beratungstermine bereit, teilweise nach vorheriger Termin-absprache. Und wer den Hörtest in dieser Woche bei einem FGH-Hörakustiker macht, erhält von der Fördergemeinschaft Gutes Hören ein attraktives Überraschungsgeschenk. Zu Erkennen sind die Fachbetriebe am Ohrbogen mit dem roten Punkt, zu finden unter www.fgh-info.de.Die Woche des Hörens vom 21. bis 26. Sept. 2026 bei allen Partner-Hörakustikern der Fördergemeinschaft Gutes Hören in ganz Deutschland.Verwendung und Nachdruck des Textes honorarfrei mit Quellennachweis: "FGH"Pressekontakt:Fördergemeinschaft Gutes Hören GmbHPressekontakt: Karsten Mohr0511/76 333 6680 oder 0511/76 333 666presse@fgh-info.deOriginal-Content von: Fördergemeinschaft Gutes Hören (FGH), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25206/6354418