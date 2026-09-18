Datum der Anmeldung:
15.09.2026
Aktenzeichen:
B9-97/26
Unternehmen:
Geis Eurocargo GmbH (D) und Geis Beteiligungs-GmbH (D); Erwerb der Krage & Gerloff Logistik GmbH (D) und Gerloff & Krage Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG (D)
Produktmärkte:
Logistik, Speditionsdienstleistungen
15.09.2026
Aktenzeichen:
B9-97/26
Unternehmen:
Geis Eurocargo GmbH (D) und Geis Beteiligungs-GmbH (D); Erwerb der Krage & Gerloff Logistik GmbH (D) und Gerloff & Krage Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG (D)
Produktmärkte:
Logistik, Speditionsdienstleistungen
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