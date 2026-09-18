Datum der Anmeldung:
11.09.2026
Aktenzeichen:
B5-99/26
Unternehmen:
H.I.G. Capital / Metalock Engineering (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Laserauftragsschweißen, Reparatur und Wartung vor Ort für Maschinen und Anlagen der Schwerindustrie
11.09.2026
Aktenzeichen:
B5-99/26
Unternehmen:
H.I.G. Capital / Metalock Engineering (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Laserauftragsschweißen, Reparatur und Wartung vor Ort für Maschinen und Anlagen der Schwerindustrie
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