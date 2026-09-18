Datum der Anmeldung:
10.09.2026
Aktenzeichen:
B1-133/26
Unternehmen:
KIWA Holding Canada Inc., Whitby, Ontario (Kanada); Erwerb von 100 % des ausgegebenen Aktienkapitals der CSA Group Testing & Certification Inc., Toronto, Ontario (Kanada)
Produktmärkte:
TIC-Dienstleistungen
10.09.2026
Aktenzeichen:
B1-133/26
Unternehmen:
KIWA Holding Canada Inc., Whitby, Ontario (Kanada); Erwerb von 100 % des ausgegebenen Aktienkapitals der CSA Group Testing & Certification Inc., Toronto, Ontario (Kanada)
Produktmärkte:
TIC-Dienstleistungen
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