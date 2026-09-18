Hamburg (ots) -KRONGAARD baut seine Vertriebsorganisation weiter aus und besetzt zwei zentrale Führungspositionen neu. Mit Max Mayr als Regionalleiter Süd-West und Alexander Wenta als Regionalleiter Süd-Ost stärkt das Unternehmen seine regionale Präsenz und setzt die im Rahmen des Unternehmensprogramms "Focus-4-Growth" begonnene Professionalisierung der Vertriebsorganisation konsequent fort.Mit "Focus-4-Growth" verfolgt KRONGAARD das Ziel, die Organisation in seinen sechs Regionen konsequent auf Märkte, Kunden und nachhaltiges Wachstum auszurichten. Dazu gehören Investitionen in Führungskompetenz, Vertriebsexzellenz und klare Verantwortlichkeiten in den Regionen. "Die Neubesetzungen sind ein weiterer wichtiger Baustein der strategischen Weiterentwicklung. Mit Alexander Wenta und Max Mayr gewinnen wir zwei ausgewiesene Vertriebsexperten, die langjährige Branchenkenntnis, ausgeprägte Führungserfahrung und unternehmerisches Denken mitbringen. Beide werden maßgeblich dazu beitragen, unsere Marktposition in ihren Regionen weiter auszubauen und unsere Wachstumsziele erfolgreich umzusetzen", sagt Ronny Weigler, CEO von KRONGAARD.Max Mayr startete zum 1. September als Regionalleiter Süd-West. Er übernimmt am Standort Stuttgart die Verantwortung für die Weiterentwicklung der Region sowie den Ausbau des Geschäfts und der Vertriebsteams. Mayr bringt mehr als 11 Jahre Erfahrung in der Personaldienstleistungsbranche mit und verfügt über umfassende Expertise in der Führung großer Vertriebseinheiten, der Entwicklung leistungsfähiger Teams und dem Ausbau des Contracting-Geschäfts. Bei der internationalen Personalberatung Austin Fraser GmbH verantwortete er als Mitglied des Senior Leadership Teams die wirtschaftliche Entwicklung der Region Süddeutschland.Alexander Wenta übernimmt ab dem 1. Oktober die Leitung der Region Süd-Ost am Standort München und verantwortet künftig den weiteren Ausbau der Marktpräsenz sowie die Führung und Entwicklung der regionalen Vertriebseinheit. Wenta verfügt über mehr als 16 Jahre Erfahrung in der Personaldienstleistungs- und Projektvermittlungsbranche. Zuletzt war er als Executive Director Contract bei der Berliner Halian GmbH tätig und verantwortete aus dem Münchner Standort heraus internationale Teams, Budget- und Finanzplanung sowie den Ausbau nationaler und internationaler Kundenbeziehungen. Zuvor war er nahezu zehn Jahre für die Austin Fraser GmbH tätig, zuletzt als Senior Regional Director Süddeutschland mit der Verantwortung für die Regionen Bayern und Baden-Württemberg. Als Teil des Senior Leadership-Team war er für die strategische Ausrichtung von Austin Fraser mitverantwortlich.Mit den beiden Personalien stärkt KRONGAARD seine regionale Führungsstruktur gezielt, um Wachstumspotenziale konsequent zu erschließen, die Marktpräsenz weiter auszubauen und die Leistungsfähigkeit der Vertriebsorganisation nachhaltig zu erhöhen. Die Neubesetzungen unterstreichen den Anspruch des Unternehmens, den eingeschlagenen Wachstumskurs im Rahmen von "Focus-4-Growth" konsequent fortzusetzenÜber KRONGAARD GmbHDie Hamburger KRONGAARD GmbH ist seit 2008 ein führender Personaldienstleister mit Spezialisierung auf die Vermittlung hochqualifizierter, selbstständiger Experten. Von sechs Regionen aus betreut KRONGAARD bundesweit namhafte Unternehmen - vom Mittelstand bis hin zu DAX-Konzernen. Mit einem klaren Fokus auf Qualität, Compliance und passgenaue Lösungen schafft das Unternehmen die Verbindung zwischen unternehmerischem Bedarf und hochqualifizieren Experten, die Projekte erfolgreich vorantreiben.Pressekontakt:kontakt@krongaard.deKRONGAARD GmbHFuhlentwiete 1020355 HamburgOriginal-Content von: Krongaard GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181085/6354430