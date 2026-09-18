Berlin (ots) -Drei Tage vor der Wahl eine weitere Insa-Umfrage. Wer wird gewinnen? Tatsache ist: Es bleibt spannend! Bei der klassischen "Sonntagsfrage" ist es beim Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Linkspartei (21%) und CDU (20%). Also noch liegt die Linkspartei knapp vorne. Dahinter: AFD (18%), Grüne (15%), SPD (12%) - das BSW liegt bei knapp 5%.Das hieße: Rot-Grün-Rot kommt zusammen auf 48 Prozent, Schwarz-Grün-Rot (Kenia) kommt auf 47 Prozent. Beide Bündnisse haben also die Chance auf eine parlamentarische Mehrheit.Oder gibt es doch noch eine Berlin-Überraschung?Denn eine Frage ist offen: Für wen entscheiden sich die hunderttausenden, die sich bisher noch nicht festgelegt haben? Auch dort gibt es eine neue, spannende Zahl. Denn: 8 Prozent der Berliner können sich vorstellen, Volt zu wählen!Anna Auerbach, Spitzenkandidatin: "Die 8 Prozent sind schon mal eine Ansage. Aber wir spüren überall, dass wir im Aufwind sind: Tausende Besucher sind jeden Tag auf unserer Programm-Website 'unfuck.berlin'. Es gab mehr als eine Million Insta-Besucher in den letzten Wochen - und den besten Wert der kleineren Parteien bei der Google-Suche. Jeder hat uns wahrgenommen. Jetzt können die Wähler für eine Berlin-Sensation sorgen. Und neue Möglichkeiten im Rathaus."Insa/1000 Befragte/Potentialsanalyse Volt/Befragungszeitraum 10.9.-16.9.Pressekontakt:Cornelius RahnPressesprecher Volt BerlinTel. 0151 17286979Volt Berlin, Choriner Str. 34, 10435 Berlinpresse@voltberlin.orgOriginal-Content von: Volt Berlin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183433/6354429