Bad Wimpfen (ots) -Lidl in Deutschland erweitert sein Engagement im Sport und unterstützt ab sofort die Glücksliga als Premium-Partner. Bei der inklusiven Initiative spielen Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung in eigenen Handballteams - fest integriert in bestehende Sportvereine. Erstmals sichtbar wird die Kooperation am Samstag, 19. September, beim Glücksliga Cup in der Phoenix Contact Arena in Lemgo. Dort kommen rund 52 Mannschaften aus 35 Vereinen mit etwa 450 Spielern sowie fast 200 Trainern zusammen. Der Cup, bei dem bis zu 600 Zuschauer erwartet werden, bietet den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, sich einen Tag lang wie Handballprofis zu fühlen.Die Glücksliga orientiert sich an der dänischen LykkeLiga, die 2017 von der ehemaligen Handballerin Rikke Nielsen gegründet wurde. Bei den fast 50 Glücksteams in Deutschland, die sich der Initiative angeschlossen haben, stehen Spaß und Bewegung ohne Leistungsdruck im Mittelpunkt. Das Ziel der Glücksliga besteht darin, den Kindern und Jugendlichen Erfolgsmomente zu schenken und gelebte Teilhabe zu ermöglichen.Gemeinsamer Einsatz für Teilhabe und GesundheitFür Lidl fügt sich die Partnerschaft ideal in das bestehende Engagement im Handball ein, das von den Profis bis zum Breitensport reicht. Mit seinem vielfältigen Sportsponsoring rückt der Lebensmitteleinzelhändler das Zusammenspiel von Bewegung und einer ausgewogenen Ernährung für das persönliche Wohlbefinden in den Mittelpunkt. Der Frische-Discounter sieht es als Teil seiner Verantwortung, einen aktiven Lebensstil zu fördern - und dazu gehört, Sport für alle Menschen zugänglich zu machen.Schon beim Lidl Final4 unterstützte Lidl die Glücksliga mit einer Spende aus den Ticketeinnahmen der Lidl Fan-Party. Nun wird die Förderung inklusiver Sportprojekte zu einem festen Baustein der eigenen Aktivitäten: "Durch unsere Partnerschaft mit der Glücksliga geben wir einer Initiative, die echte Teilhabe im Vereinsleben schafft, eine verdiente Bühne. So tragen wir dazu bei, Barrieren im Breitensport weiter abzubauen und mehr Kindern den Zugang zu ermöglichen", sagt Manuel Grund, Leitung Brand Embassy bei der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG."Lidl steht seit Jahren für die Entwicklung und Sichtbarkeit des Handballsports in Deutschland und Europa. Somit sind wir außerordentlich stolz, dass wir nun gemeinsam die Entwicklung vorantreiben können und dabei auch die Kinder und Jugendlichen nicht vergessen, die eingeschränkte Möglichkeiten haben, an sportlichen Aktivitäten teilzuhaben", ergänzt Andreas Stolle, Gründer und Vorstand der Glücksliga.Beim Turnier in Lemgo versorgt Lidl die Fans mit frischem Obst und Frozen Yoghurt. Eine Tattoo-Station, Lidl-Merchandise und die Maskottchen "Freshies" garantieren ein buntes Rahmenprogramm abseits des Spielfelds.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · Corporate Media Relations07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6354428