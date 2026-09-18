DJ Blackrock-Fonds GIP investiert bei Totalenergies 1,8 Mrd Dollar in Afrika

Von Adam Whittaker

DOW JONES--Blackrock wird über einen Fonds 1,8 Milliarden US-Dollar bei Totalenergies in ein Portfolio der afrikanischen Öl- und Gasinfrastruktur investieren.

Die am Freitag von dem französischen Energiekonzern angekündigte Vereinbarung wurde mit Global Infrastructure Partners (GIP) geschlossen und sieht vor, dass Totalenergies über einen Zeitraum von bis zu 15 Jahren eine durchsatzbasierte Gebühr zahlt.

Infrastrukturvermögenswerte sind oft Teil der Midstream-Sparte eines Ölkonzerns und umfassen Pipelines und Lageranlagen.

TotalEnergies erklärte, das Geschäft mit GIP unterstreiche den Wert einiger seiner Midstream-Infrastrukturvermögenswerte in Afrika.

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September 18, 2026 03:17 ET (07:17 GMT)

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