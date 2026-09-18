Mainz (ots) -Mit der fünfteiligen Reihe "Ozeane - Eine Menschheitsgeschichte" erzählt "Terra X" die Geschichte der Welt aus einer ungewohnten Perspektive: vom Meer aus. Die Dokumentationen zeigen, wie eng menschlicher Erfindungsgeist, Wohlstand und Überleben seit jeher mit den Ozeanen verbunden sind. Alle fünf Folgen sind ab Montag, 21. September 2026, im ZDF-Streaming-Portal abrufbar sowie ab Sonntag, 27. September 2026, um 19.30 Uhr im ZDF zu sehen. Ebenfalls am 27. September 2026 startet mit der ersten Folge "Atlantik - Ozean der Stürme" der neue YouTube-Kanal "Terra X Nature".In eindrucksvollen Bildern führt die Reihe zu unterschiedlichen Protagonistinnen und Protagonisten am Atlantik, Mittelmeer, Pazifik, Indischen Ozean und in Ozeanien, die den offenen Ozean überqueren, im Rhythmus der Monsune leben oder an den entlegensten Küsten um ihre Zukunft kämpfen: vom Bildhauer über Muscheltaucherinnen bis zu Navigatoren, Flussbewohnern und Inselgemeinschaften.Renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ordnen die historischen, kulturellen und naturwissenschaftlichen Zusammenhänge ein. Spektakuläre Unter- und Überwasseraufnahmen, aufwendige CGI- und Graphic-Novel-Elemente machen die Weltmeere als lebendige Räume erfahrbar. So entsteht eine Reise durch Zeit und Raum, die einen neuen Blick auf die Geschichte der Menschheit eröffnet - erzählt aus der Perspektive der Ozeane.Begleitend zur "Terra X"-Reihe "Ozeane - Eine Menschheitsgeschichte" startet auf YouTube der Kanal "Terra X Nature" (ehemals "Terra X plus"). Er ergänzt das Portfolio von "Terra X" auf YouTube um die wichtige Natur- und Expeditionsfarbe. YouTube "Terra X Nature" soll neben jüngeren Zielgruppen auch das Bedürfnis von Familien nach gemeinsamen Seherlebnissen auf der Video-Plattform erfüllen.KontaktBei Presseanfragen erreichen Sie Jessica Zobel telefonisch unter 06131 - 70-16293 oder per E-Mail unter zobel.j@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/terrax)(nach Log-in),telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.Weitere Informationen- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten stehen die Folgen 1 bis 4 (nach Log-in) als Presse-Preview (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/terra-x-ozeane-eine-menschheitsgeschichte) zur Verfügung.- In der Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/terra-x-ozeane-eine-menschheitsgeschichte)sind weitere Informationen zur Reihe zu finden, darunter die genauen Sendedaten sowie Zitate von Expertinnen und Experten aus den Filmen.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6354452