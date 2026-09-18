Potsdam (ots) -Anlässlich von 250 Jahren US-amerikanischer Unabhängigkeit hält Prof. Dr. Hiram Kümper am 23. Septemer 2026 den dritten Quartalsvortrag des Jahres im Potsdamer ZMSBw.Von damals bis heuteInmitten des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges proklamierten 13 Kolonien in British America am 4. Juli 1776 ihre Unabhängigkeit. Es war die Grundlage des entstehenden neuen Staatenbundes "Vereinigte Staaten von Amerika".In seinem Gastvortrag ergründet Prof. Kümper die Umstände, die zur Gründung der USA führten. Dabei geht er nicht nur auf die kriegerische Loslösung der 13 amerikanischen Kolonien von ihrem britischen Mutterland ein; er beleuchtet ebenso die zeitgenössischen Umstände und Ideen, welche die bis heute gültige Verfassung der ersten modernen Demokratie formten. Außerdem geht Kümper auf die Ursprünge der wirtschaftlichen Ausrichtung und der gewaltsamen Expansion des neu entstehenden Staatenbundes ein. Dabei behandelt er zugleich die Rolle der vor allem in älteren Darstellungen immer wieder ausgeklammerten gesellschaftlichen Gruppen des Unabhängigkeitsprozesses. Verknüpft wird die historische Analyse Kümpers mit der heutigen Lage der USA unter Präsident Donald J.Trump.Prof. Dr. Hiram KümperProf. Dr. Hiram Kümper hat die Carl-Theodor-Stiftungsprofessur an der Universität Mannheim inne. Er befasst sich mit einer großen Bandbreite an Themen. Sie reichen von der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Regionalgeschichte über die Hanse bis zur Geschichte der USA. Dabei beschäftigt er sich sowohl mit der Rechts- als auch der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte sowie Fragen der Geschichtsvermittlung.Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf unserer Webseite (https://zms.bundeswehr.de/de/aktuelles/veranstaltungen/quartalsvortrag-mythos-erwachen-amerikanische-nation-6144578).Pressekontakt:Oberstleutnant Michael GutzeitLeiter der InformationsarbeitTelefon: 0331 9714 400ZMSBwPressestelle@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171701/6354451