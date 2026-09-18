BÖRSE AKTUELL: Die BoJ hebt die Zinsen an, doch der Yen gibt paradoxerweise nach (18.09.2026)

Die globalen Finanzmärkte zeigen sich zu Handelsbeginn nach wichtigen Zinsentscheidungen und geopolitischen Signalen uneinheitlich. Während die Rohstoffpreise zulegen, führt eine unerwartete Nuance im Zinsentscheid der Bank of Japan zu spürbaren Kursbewegungen an den Devisenmärkten.

??? Makroökonomie: Überraschende Töne aus Japan - globale Wachstumsaussichten

Japan hebt Leitzins auf 31-Jahres-Hoch: Die Bank of Japan (BoJ) hat ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,25 - angehoben. Trotz der Anhebung fiel die Markt-Reaktion paradox aus: Das Abstimmungsergebnis von 7:2 beinhaltete zwei Gegenstimmen (Toichiro Asada und Ayano Sato), die Zweifel an der Festigkeit der Erholung und der Inflation (unter dem 2 %-Ziel) äußerten. Dieser taubenhafte Ton überraschte Marktteilnehmer nachhaltig.

Die Bank of Japan (BoJ) hat ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,25 - angehoben. Trotz der Anhebung fiel die Markt-Reaktion paradox aus: Das Abstimmungsergebnis von 7:2 beinhaltete zwei Gegenstimmen (Toichiro Asada und Ayano Sato), die Zweifel an der Festigkeit der Erholung und der Inflation (unter dem 2 %-Ziel) äußerten. Dieser taubenhafte Ton überraschte Marktteilnehmer nachhaltig. Moody's hebt Indien-Prognose an: Die Ratingagentur schätzt das BIP-Wachstum Indiens für das Geschäftsjahr 2027 nun auf 7,0 - und verweist auf die starke Resilienz gegenüber Spannungen im Nahen Osten.

Die Ratingagentur schätzt das BIP-Wachstum Indiens für das Geschäftsjahr 2027 nun auf 7,0 - und verweist auf die starke Resilienz gegenüber Spannungen im Nahen Osten. Bank of England im Blick: Barclays-Analysten erwarten weitere Zinsschritte um jeweils 25 Basispunkte im November sowie im Februar 2027.

Relevanz für deutsche Anleger heute

Für DAX-Investoren und Anleger im deutschsprachigen Raum ergeben sich heute drei zentrale Schwerpunkte:

Carry-Trade-Dynamik - DAX-Auswirkungen: Obwohl die Zinserhöhung in Japan primär das Potenzial für eine Eindeckung von Yen-Carry-Trades (Auflösung von günstigen Yen-Krediten zur Finanzierung von Aktienkäufen) birgt, sorgt der schwächelnde Yen vorerst für Beruhigung an den europäischen Börsen. Ein schlagartiger Liquiditätsabfluss bleibt damit vorerst aus.

Obwohl die Zinserhöhung in Japan primär das Potenzial für eine Eindeckung von Yen-Carry-Trades (Auflösung von günstigen Yen-Krediten zur Finanzierung von Aktienkäufen) birgt, sorgt der schwächelnde Yen vorerst für Beruhigung an den europäischen Börsen. Ein schlagartiger Liquiditätsabfluss bleibt damit vorerst aus. Exporttitel im Wechselkurs-Fokus: Die Euro-Stärke in Richtung 1,1500 USD setzt die Margenerwartungen schwerer DAX-Exportwerte (Automobil-, Chemie- und Maschinenbausektor) unter leichten Druck, da Produkte im US-Dollar-Raum teurer werden.

Die Euro-Stärke in Richtung setzt die Margenerwartungen schwerer DAX-Exportwerte (Automobil-, Chemie- und Maschinenbausektor) unter leichten Druck, da Produkte im US-Dollar-Raum teurer werden. Rohstoffkosten belasten Einkaufspreise: Der Wiederanstieg von Kupfer (+1,89 - und Edelmetallen verteuert die Vorprodukte für den deutschen Mittelstand und die Industrie, signalisiert jedoch zeitgleich eine stabile Nachfrage aus China....

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