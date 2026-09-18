EQS-News: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Expansion
HORNBACH eröffnet neue Märkte in Deutschland und dem europäischen Verbreitungsgebiet
Vereinbarungen zur Übernahme der Standorte getroffen werden. Eine Prüfung des Vorgangs durch das Bundeskartellamt und eine gerichtliche Bestätigung des Insolvenzplans stehen derzeit noch aus. Die genannten Märkte sollen Anfang Dezember 2026 übernommen und zu HORNBACH Bau- und Gartenmärkten mit voller Projektausrichtung neu gestaltet werden. Die Neueröffnungen erfolgen im Frühjahr 2027.
Erich Harsch, Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Baumarkt AG, dazu: "Wir sind fortlaufend auf der Suche nach neuen Standorten. Angesichts der Entwicklungen in der DIY-Branche in Deutschland haben sich kurzfristig Chancen ergeben, dass wir auch hierzulande unser Marktnetz verdichten und weiter Marktanteile gewinnen können. Gleichzeitig halten wir an unseren Plänen zur Expansion in Europa weiter fest. In Graz-Liebenau haben wir am 11. September unseren 16. Bau- und Gartenmarkt in Österreich eröffnet. Ein neuer Fachmarkt für Bodenbeläge eröffnet noch in diesem Jahr in den Niederlanden. Und in Serbien laufen die Arbeiten für den Bau und die Eröffnung mehrerer neuer HORNBACH Märkte."
HORNBACH gehört europaweit zu den größten Betreibern von Bau- und Gartenmärkten. Stetig wachsende Marktanteile, branchenführende Flächenproduktivität und ein Umsatzwachstum deutlich über dem Schnitt in der Branche belegen die Kundenorientierung und Leistungsfähigkeit des traditionsreichen Handelsunternehmens.
Die HORNBACH Gruppe (HORNBACH Holding AG & Co. KGaA; ISIN: DE0006083405) ist ein unabhängiges, familiengeführtes Einzelhandelsunternehmen unter dem Dach der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und im SDAX vertreten ist. Die größte Tochtergesellschaft HORNBACH Baumarkt AG betreibt 178 großflächige Bau- und Gartenmärkte (inklusive Fachmärkte) sowie Online-Shops in neun europäischen Ländern. Mit der Expansion nach Serbien wird derzeit das zehnte Land erschlossen. Zur Gruppe gehören darüber hinaus die HORNBACH Baustoff Union GmbH, ein regionales Baustoffhandelsunternehmen mit 39 Standorten im Südwesten Deutschlands und Frankreich, sowie die HORNBACH Immobilien AG, die für die Gruppe Einzelhandelsimmobilien entwickelt. Im Geschäftsjahr 2025/26 (Bilanzstichtag: 28. Februar 2026) erzielte die HORNBACH Gruppe einen Nettoumsatz von 6,4 Mrd. EUR und gehört damit zu den fünf größten Handelsunternehmen für Bau- und Gartenbedarf in Europa. HORNBACH beschäftigt rund 26.000 Mitarbeitende.
HORNBACH Holding auf LinkedIn
18.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
|Hornbachstraße 11
|76879 Bornheim (Pfalz)
|Deutschland
|ISIN:
|DE0006083405
|WKN:
|608340
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900EGQZ79V21LBL44
|EQS News ID:
|2401346
|Ende der Mitteilung
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2401346 18.09.2026 CET/CEST