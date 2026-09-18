DAX gibt nach, Erzeugerpreise fallen höher als erwartet aus

Der DAX beginnt den Freitag etwas tiefer. Der Euro Stoxx 50 notiert dagegen unbewegt. Aus den USA kommen positive Indikationen, die auf einen freundlichen Handelsstart hindeuten. In Asien konnte der Nikkei 225 den Handel vor dem Wochenende mit einem Plus beenden.

Makroökonomischer Überblick

Für Gesprächsstoff sorgt am Freitag vor allem die Entwicklung der deutschen Erzeugerpreise. Diese stiegen im August deutlich stärker als erwartet um 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr und beschleunigten sich damit erneut. Haupttreiber waren höhere Energiekosten, insbesondere bei Mineralölerzeugnissen, deren Preise infolge der Spannungen im Nahen Osten kräftig anzogen. Auch Vorleistungsgüter verteuerten sich spürbar. Die Daten gelten als wichtiger Frühindikator für die weitere Inflationstendenz im Euroraum und dürften von den Finanzmärkten aufmerksam auf mögliche Auswirkungen für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank geprüft werden.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Im Fokus steht heute Bechtle. Die Aktie zeigt sich nach den jüngsten Verlusten stabilisiert. Marktteilnehmer beschäftigen sich weiterhin mit dem Kapitalmarkttag des IT-Dienstleisters sowie der strategischen Ausrichtung bis 2030. Zusätzlich sorgt die kürzlich bekanntgegebene Übernahme des 3D-Druck-Geschäfts von Kaut-Bullinger für Aufmerksamkeit, mit der Bechtle seine Position in einem wachstumsstarken Technologiebereich ausbauen will.

Ebenfalls gefragt bleibt Nemetschek. Die Aktie profitiert von der insgesamt verbesserten Stimmung im Softwaresektor. Anleger setzen darauf, dass die Nachfrage nach digitalen Planungslösungen und KI-gestützten Anwendungen robust bleibt. Zusätzliche Impulse kommen aus dem operativen Geschäft der Gruppe, nachdem zuletzt neue Produktentwicklungen und KI-nahe Anwendungen innerhalb des Konzerns vorgestellt wurden.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit ICE Brent Crude Oil Future Dec Bull UR2SJJ 1,05 97,771424 USD 59,20 Open End DAX Bull UR2NCH 6,13 25096,093269 Punkte 41,92 Open End Gold Bull UN8GUT 6,69 4320,908975 USD 58,22 Open End Infineon Technologies AG Bull UN787N 3,78 52,470799 EUR 15,09 Open End Silber Bull UR18GU 9,82 55,519832 USD 5,89 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.09.2026; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Intel Corp. Call UN6X4B 20,27 110,00 USD 2,91 17.03.2027 DAX Put UR2AYY 3,26 25200,00 Punkte 26,77 23.10.2026 Dell Technologies Inc. Call UR1TGC 13,05 600,00 USD 2,46 16.06.2027 DAX Put UR2B1D 10,82 26500,00 Punkte 15,35 20.11.2026 Broadcom Inc. Call UR20ST 5,05 350,00 USD 3,6 16.06.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.09.2026; 09:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Nasdaq-100 Short UN7CL9 3,42 34355,450035 Punkte 6 Open End S&P 500 Short UG89H0 2,07 8910,841232 Punkte 6 Open End MTU Aero Engines AG Long UG4AE1 5,31 230,518803 EUR 3 Open End Berkshire Hathaway Inc. Class B Long HD2T8C 9,01 339,556695 USD 3 Open End DAX Long UG4YEQ 2,24 24005,860564 Punkte 15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.09.2026; 09:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.