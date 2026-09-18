DAX Prognose für Freitag, 18.09.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.661 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels formatierte der Index zunächst das Tagestief. Die Bullen konnten den Index rasch stabilisieren und nachfolgend, zunächst moderat, am Nachmittag dynamisch in Richtung Norden schieben. Der DAX ist über die 25.800 Punkte-Marke gelaufen, konnte sich hier aber nicht etablieren. Kurz vor Xetra Schluss stellten sich Gewinnmitnahmen ein, die den Index zunächst in Richtung der 25.700 Punkte geschoben haben. Gestern wurde im Handel ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich gaben die Notierungen weiter nach, der DAX setzte unter die 25.700 Punkte-Marke zurück und formatierte bei 25.670 Punkten den Tagesschluss.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Prognose - Tendenz: Für heute zeichnet sich ein leicht bullisches Szenario (55 - Wahrscheinlichkeit) ab. Der DAX startete mit 25.685 Punkten in den vorbörslichen Handel, wobei die erwartete Tagesrange zwischen 25.470 und 25.858 Punkten liegt.

Für heute zeichnet sich ein leicht bullisches Szenario (55 - Wahrscheinlichkeit) ab. Der DAX startete mit 25.685 Punkten in den vorbörslichen Handel, wobei die erwartete Tagesrange zwischen 25.470 und 25.858 Punkten liegt. Kritische Chartmarken: Der Bereich um 25.680 Punkte (SMA20) dient als Hauptdreh- und Angelpunkt. Ein nachhaltiges Halten über dieser Marke eröffnet Potenzial Richtung 25.905 bis 26.066 Punkte, während ein Bruch die Unterstützungen bei 25.524 und 25.430 Punkten aktiviert.

Der Bereich um dient als Hauptdreh- und Angelpunkt. Ein nachhaltiges Halten über dieser Marke eröffnet Potenzial Richtung 25.905 bis 26.066 Punkte, während ein Bruch die Unterstützungen bei 25.524 und 25.430 Punkten aktiviert. Marktsituation (Fear - Greed): Mit einem Fear - Greed Index von 29 Punkten herrscht am Markt aktuell "Fear" (Angst). Dieser überverkaufte Bereich deutet auf ein erhöhtes Potenzial für eine kurzfristige bullische Umkehr hin.

Der DAX startete am Donnerstagmorgen bei 25.661 Punkten in den vorbörslichen Handel. Mit Eröffnung der Xetra-Sitzung markierte der Index zunächst sein Tagestief bei 25.619 Punkten. Die Bullen übernahmen jedoch rasch die Initiative und schoben den Markt am Nachmittag dynamisch über die 25.800er-Marke (Tageshoch bei 25.831 Punkten).

Eine nachhaltige Etablierung oberhalb dieser Zone blieb aus. Vor Xetra-Schluss setzten Gewinnmitnahmen ein, die den DAX aktuell wieder unter die 25.700-Punkte-Marke drückten. Der Xetra-Schlusskurs lag bei 25.717 Punkten (+0,45 - zum Vortag), während der nachbörsliche Tagesschluss bei 25.670 Punkten notierte.

Top - Flop Aktionswerte im DAX (Xetra-Schluss 17.09.2026):

Gewinner: Siemens Energy (+4,42 - Qiagen (+3,44 - Volkswagen VZ (+3,25 %)

Siemens Energy (+4,42 - Qiagen (+3,44 - Volkswagen VZ (+3,25 %) Verlierer: Fresenius Medical Care (-2,46 - Heidelberg Materials (-1,48 - Deutsche Telekom (-1,39 %)

Übersicht der Handelskennzahlen (17.09. vs. 16.09.)

Kennzahl 17.09. (Ist) 16.09. Prognose-Range (17.09.) Tageshoch (TH) 25.831 25.629 25.819 Tagestief (TT) 25.619 25.387 25.617 Xetra-Schluss 25.717 25.402 - Tagesschluss 25.670 25.536 - Handelsspanne 212 Pkt. 242 Pkt. -

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