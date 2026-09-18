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Dow Jones News
18.09.2026 10:09 Uhr
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PTA-AFR: 3-Banken Wohnbaubank AG: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG

DJ PTA-AFR: 3-Banken Wohnbaubank AG: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG

Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG

3-Banken Wohnbaubank AG: Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG

Linz (pta000/18.09.2026/09:34 UTC+2) - 3-Banken Wohnbaubank AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.3banken-wohnbaubank.at/documents/99216/0/Jahresfinanzbericht_2025.xhtml Veröffentlichungsdatum: 18.09.2026

Kurzbeschreibung: Es wurde am 17.03.2026 irrtümlich eine unvollständige XHTML-Datei hochgeladen. Diese Version des Jahresfinanzberichts 2025 ersetzt daher das am 17.03.2026 veröffentlichte Dokument.

(Ende)

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Aussender:      3-Banken Wohnbaubank AG 
           Untere Donaulände 28 
           4020 Linz 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Dir. Erich Stadlberger, MBA 
Tel.:         +43 732 7802-37550 
E-Mail:        office@3banken-wohnbaubank.at 
Website:       www.3banken-wohnbaubank.at 
ISIN(s):       - (Anleihe) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1789716840737 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2026 03:34 ET (07:34 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

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