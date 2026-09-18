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Dow Jones News
18.09.2026 10:09 Uhr
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PTA-AFR: 3-Banken Wohnbaubank AG: Korrektur zum Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG vom 17.03.2026

DJ PTA-AFR: 3-Banken Wohnbaubank AG: Korrektur zum Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG vom 17.03.2026

Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG

3-Banken Wohnbaubank AG: Korrektur zum Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG vom 17.03.2026

Linz (pta000/18.09.2026/09:34 UTC+2) - 3-Banken Wohnbaubank AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.3banken-wohnbaubank.at/documents/99216/0/Jahresfinanzbericht_2025.xhtml Veröffentlichungsdatum: 18.09.2026

Kurzbeschreibung: Es wurde am 17.03.2026 irrtümlich eine unvollständige XHTML-Datei hochgeladen. Diese Version des Jahresfinanzberichts 2025 ersetzt daher das am 17.03.2026 veröffentlichte Dokument.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      3-Banken Wohnbaubank AG 
           Untere Donaulände 28 
           4020 Linz 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Dir. Erich Stadlberger, MBA 
Tel.:         +43 732 7802-37550 
E-Mail:        office@3banken-wohnbaubank.at 
Website:       www.3banken-wohnbaubank.at 
ISIN(s):       - (Anleihe) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1789716840737 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2026 03:34 ET (07:34 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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