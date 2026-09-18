Die Deutsche Telekom-Aktie setzt am Freitagmorgen ihre Talfahrt fort. Nachdem der Kurs bereits am gestrigen Donnerstag um knapp -2% nachgegeben hat, geht es im frühen Handel um über -3% bergab. Der Aktienkurs der Telekom fällt damit auf den tiefsten Stand seit Anfang August. Was zieht die Deutsche Telekom-Aktie zum Wochenschluss nach unten und ist es eine gute Kaufgelegenheit? Die USA belasten Auslöser der aktuellen Kursschwäche der Deutsche Telekom-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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