Die jüngste Korrektur der Blackstone-Aktie könnte für langfristig orientierte Anleger neue Chancen eröffnen. Trotz kurzfristiger Belastungen sprechen das starke Wachstum des verwalteten Vermögens, hohe Kapitalzuflüsse und die zunehmende Bedeutung von KI-Infrastruktur für weiterhin attraktive Perspektiven. Die New Yorker Blackstone Group ist einer der weltweit größten alternativen Vermögensverwalter und investiert unter anderem in Private Equity, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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