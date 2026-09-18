Die Schaltfläche "Herunterfahren" auf deinem Windows-PC sorgt gar nicht dafür, dass der komplette Rechner ausgeschaltet wird. Was stattdessen passiert und wann du lieber den "Neustart"-Knopf nutzen solltest. Für die meisten Windows-User:innen dürfte dieser Vorgang ganz selbstverständlich sein: Wenn der PC angeschaltet werden soll, drückst du auf den Power-Button auf dem Gehäuse des Laptops oder Desktop-Rechners. Und wenn du fertig bist und das Gerät ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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