Mitteilung der Haller Group: QUANTRON und HyperView gründen QUANTRON China - mit Foxconn als industriellem Fertigungspartner für die nächste Generation emissionsfreier und intelligenter Nutzfahrzeuge Deutsche Ingenieurskunst und industrielle Qualität treffen auf Technologie für autonomes Fahren, chinesische Skalierung und wirtschaftliche Vorteile gegenüber Dieselantrieben - erste 100 Fahrzeuge für Europa bis Ende 2026, Weltpremiere der Gen2 für das erste Halbjahr 2027 geplant. QUANTRON und HyperView haben die Gründung von QUANTRON China vereinbart, einer neuen chinesisch-europäischen Technologie- und Industrieplattform mit Fokus auf der weltweiten Einführung von Nutzfahrzeugen der nächsten Generation mit Null-Emissionen. Das Joint Venture verbindet die deutsche Ingenieurskompetenz von QUANTRON, industrielle Qualitätsstandards, die Integration emissionsfreier Fahrzeuge und den internationalen Marktzugang des Unternehmens mit den Technologie- und Engineering-Kompetenzen von HyperView in den Bereichen autonomes Fahren, intelligente Fahrzeugsysteme und dessen industrielles Ökosystem in China. Foxconn wird als industrieller Fertigungspartner für die Lkw- und Busplattformen fungieren und die für die internationale Markteinführung erforderlichen Fertigungskapazitäten bereitstellen. QUANTRON China soll zu einer strategischen Brücke zwischen der industriellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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