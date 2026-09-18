Der deutsche Leitindex steht vor einem richtungsweisenden Wochenfinale. Gelingt es dem DAX, die "Fed-Woche" erfolgreich abzuschließen?Die erste Hälfte der zu Ende gehenden Handelswoche war von einer großen Verunsicherung geprägt. Der Fed-Termin vom Mittwoch hing wie ein drohender Schatten über den Märkten. Hinzu kam, dass die Ölpreise zu Wochenbeginn noch einmal kräftig anzogen und so die Zins- und Inflationsängste befeuerten. Als der DAX am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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