Wiesbaden (ots) -
Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag, 21.09.2026
- (Nr. 332) Außenhandel (Detailergebnisse), Juli 2026
- (Nr. 333) Personenverkehr mit Bussen und Bahnen, 1. Halbjahr 2026
- (Nr. 334) Endgültige Kirschenernte und Schätzung der Birnenernte, Jahr 2026
Dienstag, 22.09.2026
- (Nr. 335) Finanzvermögen des Öffentlichen Gesamthaushalts, Jahr 2025
- (Nr. 39) Zahl der Woche: Neuzulassungen von E-Autos im EU-Vergleich, Jahr 2025
Donnerstag, 24.09.2026
- (Nr. 336) Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex), 2. Quartal 2026
- (Nr. 337) Verkehrsunfälle, 1. Halbjahr 2026
Freitag, 25.09.2026
- (Nr. 338) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Juli 2026
- (Nr. 339) Arbeitskosten im Bundesländervergleich, Jahr 2024
- (Nr. 340) Wohngeldhaushalte, Stichtag: 31.12.2025
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
Herausgeber:
DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6354510
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- (Nr. 333) Personenverkehr mit Bussen und Bahnen, 1. Halbjahr 2026
- (Nr. 334) Endgültige Kirschenernte und Schätzung der Birnenernte, Jahr 2026
Dienstag, 22.09.2026
- (Nr. 335) Finanzvermögen des Öffentlichen Gesamthaushalts, Jahr 2025
- (Nr. 39) Zahl der Woche: Neuzulassungen von E-Autos im EU-Vergleich, Jahr 2025
Donnerstag, 24.09.2026
- (Nr. 336) Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex), 2. Quartal 2026
- (Nr. 337) Verkehrsunfälle, 1. Halbjahr 2026
Freitag, 25.09.2026
- (Nr. 338) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Juli 2026
- (Nr. 339) Arbeitskosten im Bundesländervergleich, Jahr 2024
- (Nr. 340) Wohngeldhaushalte, Stichtag: 31.12.2025
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
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