Unterföhring (ots) -Überragendes Wissen? Oder planloses Quizzen? In sechs neuen Folgen von "Wer stiehlt mir die Show?" versuchen Joko Winterscheidts Gegnerinnen und Gegner ab 1. November 2026, immer sonntags, um 20:15 Uhr auf ProSieben seinen Moderationsjob und damit die gesamte Show an sich zu reißen. Hinter den Ratepulten quizzen dieses Mal: Comedy-Queen und Schauspielerin Carolin Kebekus, NBA-Spieler Moritz Wagner sowie Entertainer und Streamer-Legende Jens "Knossi" Knossalla.Original-Moderator Joko Winterscheidt: "Ich freue mich wahnsinnig auf die neue Staffel. Was für ein Panel. Was für Namen. Was für eine gute Kombination. So gut die Gäste aber auch sind, so schlecht sind ihre Chancen gegen mich."Zuschauerinnen und Zuschauer haben als Wildcard zusätzlich die Möglichkeit, um den Show-Gewinn zu quizzen und damit den ungewöhnlichsten Preis in der Geschichte der TV-Quizshows zu gewinnen: die Moderation einer eigene Prime-Time-Show auf ProSieben. Katrin Bauerfeind moderiert die Finalrunde.Produziert wird "Wer stiehlt mir die Show?" von der Florida Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben."Wer stiehlt mir die Show?" - sechs Folgen, ab 1. November 2026, sonntags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf JoynPressekontakt:Kevin Körberphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6354509