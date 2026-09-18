Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Das Königreich Spanien emittierte Mitte September 2026 eine Staatsanleihe (ISIN ES0000012XXX/ WKN A4E0SZ) mit einem Volumen von 4 Milliarden Euro und einem jährlichen Kupon von 4,25 Prozent, so die Börse Stuttgart.Die Zinszahlung erfolge am 30. Juli eines jeden Jahres, das Laufzeitende sei der 30. Juli 2047. Die Anleihe sei als Green Bond strukturiert und erfülle internationale Nachhaltigkeitsstandards. Mindestbetrag und kleinste Einheit lägen jeweils bei 1.000 Euro. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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