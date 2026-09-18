Zug (www.anleihencheck.de) - Gleich zwei Ereignisse sorgen in dieser Woche für Aufsehen sowohl innerhalb der Krypto-Community als auch der breiten Finanzbranche, so Stephen Coltman, VP und Head of Macro beim Krypto-ETP-Emittenten 21shares.Als größeres Ereignis sei dabei sicherlich die jüngste Entscheidung der US-Notenbank FED zu nennen - eine Entscheidung, die keineswegs isoliert zu betrachten sei, sondern in eine Zeit falle, in der Zentralbanken auf der ganzen Welt versuchten, den Spagat zwischen hartnäckiger Inflation und konjunkturellen Belastungsproben zu meistern. Für institutionelle Investoren und Marktbeobachter lohne sich daher ein genauer Blick hinter die Schlagzeilen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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