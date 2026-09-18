Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in der Eurozone ist im August auf 3,2% gestiegen, nach 2,9% im Juli, so die Analysten der Nord LB.Auch in der EU sei die Teuerungsrate auf 3,2% angezogen, nach 3,0% im Vormonat. Die niedrigsten Inflationsraten hätten Schweden (0,3%), Estland (1,3%) und Tschechien (1,5%) verzeichnet, die höchsten Rumänien (6,3%), Litauen (5,6%) und Zypern (5,2%). Gegenüber Juli sei die Inflation in sechs EU-Staaten gesunken, in 20 Ländern sei sie gestiegen. Haupttreiber der Preisentwicklung in der Eurozone seien Dienstleistungen und Energie gewesen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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