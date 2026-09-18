INSEAD, The Business School for the World, gab heute zwei Meilensteine im Bereich des KI-gestützten Lernens bekannt: die kommerzielle Einführung seiner Immersiven KI-Fälle via INSEAD Publishing und die Erweiterung seines Portfolios im Bereich "Immersive Learning" auf über 40 KI-gestützte Lernerfahrungen im INSEAD-Unterricht.

Zusammen stellen diese Entwicklungen einen wichtigen Meilenstein in der Vision von INSEAD dar, KI-gestütztes Lernen in skalierbare Bildungsangebote für Lehrende und Lernende weltweit umzusetzen. Sie verdeutlichen zudem die zunehmende Verbreitung von immersivem Lernen an der gesamten Hochschule und stellen einen entscheidenden Schritt zur Verwirklichung der Ziele von IN:AI dar der INSEAD-Initiative, die KI nutzt, um die betriebswirtschaftliche Ausbildung zu transformieren und Führungskräfte auf eine KI-gestützte Welt vorzubereiten.

Francisco Veloso, Rektor von INSEAD, sagte: "Die Zukunft der Managementausbildung besteht nicht darin, zwischen menschlichem Fachwissen und KI zu wählen, sondern beides so miteinander zu verbinden, dass das Lernen vertieft und das Urteilsvermögen gestärkt wird. Wir setzen dieses Prinzip in die Praxis um, indem wir KI und immersive Technologien nutzen, um die Inhalte und Methoden unseres Unterrichts zu verändern. Dennoch stellen wir menschliche Einsichten und verantwortungsvolle Führung weiterhin in den Mittelpunkt des Lernens."

KI hält Einzug in den Case Classroom

Immersive KI-Fallstudien entwickeln die traditionelle Fallstudienmethode weiter, indem sie die Lernenden in dynamische, interaktive Umgebungen versetzen, in denen sie aktive Rollen übernehmen, verschiedene Perspektiven erkunden und Entscheidungen erproben. Sie können dabei mit KI-Bots interagieren, die die Protagonisten der Fallstudien verkörpern, sowie mit Bots, die den Lernenden individuelles Feedback geben. Dadurch entsteht eine erfahrungsorientiertere und individuelle Lernumgebung, wobei die Beurteilung durch die Lehrenden, die Diskussion im Unterricht und die Reflexion weiterhin im Mittelpunkt stehen.

Video: "Die Fallstudienmethode neu erfinden mit immersiver KI"

Die ersten "Immersive AI Cases" sind nun über INSEAD Publishing im Handel erhältlich. Damit werden diese Innovationen über die INSEAD-Hörsäle hinaus zugänglich gemacht und ihre Nutzung durch Lehrende und Lernende weltweit gefördert. Die ersten drei verfügbaren KI-Fallstudien sind:

Ökosysteme erschließen: Strategischer Kurs von NordSea auf dem globalen Markt für erneuerbare Energien von Aldona Kapacinskaite

von Aldona Kapacinskaite " Foodora and Flash (A B): Copycats Made in Germany von Michaël Bikard

von Michaël Bikard Der Trend Farfetch: Eine hochriskante Plattformstrategie für High Fashion von David Dubois

Vom Pionier des Immersive Learning zum Anbieter von KI-unterstütztem Lernen

Nachdem INSEAD 2023 die weltweit größte Bibliothek mit XR Immersive Learning für Lehre und Forschung im Bereich Managerausbildung eingeführt hatte, ist das Portfolio mittlerweile auf mehr als 40 KI-basierte Lernerfahrungen angewachsen. Das Portfolio vereint verschiedene Formen des immersiven Lernens, darunter sowohl auf KI basierende Erlebnisse als auch bestehende Lernerfahrungen, die durch KI-Komponenten ergänzt wurden.

Neben immersiven KI-Fällen beinhaltet das Immersive Learning Portfolio:

KI-Rollenspiele: Sie bieten Nutzern die Möglichkeit, an KI-gestützten Rollenspielen teilzunehmen, Entscheidungsfindung in realistischen Szenarien zu üben und individuelles Feedback zu ihrer Leistung zu erhalten.

Sie bieten Nutzern die Möglichkeit, an KI-gestützten Rollenspielen teilzunehmen, Entscheidungsfindung in realistischen Szenarien zu üben und individuelles Feedback zu ihrer Leistung zu erhalten. VR-Erfahrungen: Die weltweit größte Bibliothek für Managementausbildung mit über 30 VR-Erlebnissen in Form von Simulationen oder Exkursionen, die in virtueller Realität angeboten und durch KI ergänzt werden.

Die weltweit größte Bibliothek für Managementausbildung mit über 30 VR-Erlebnissen in Form von Simulationen oder Exkursionen, die in virtueller Realität angeboten und durch KI ergänzt werden. Simulationen Fesselnde, multimediale digitale Erlebnisse mit adaptiver, szenariobasierter Entscheidungsfindung, die in Echtzeit auf die Aktionen der Teilnehmer reagiert.

Fesselnde, multimediale digitale Erlebnisse mit adaptiver, szenariobasierter Entscheidungsfindung, die in Echtzeit auf die Aktionen der Teilnehmer reagiert. Immersive Online-Module: Asynchrone, interaktive, KI-gestützte Lernprozesse mit KI-Rollenspielen, VR-Erlebnissen, Simulationen und vielem mehr.

Asynchrone, interaktive, KI-gestützte Lernprozesse mit KI-Rollenspielen, VR-Erlebnissen, Simulationen und vielem mehr. Immersive Lern-Workshops: Entwicklung von Kompetenzen im Bereich des immersiven Unterrichts für Lehrkräfte, damit diese das immersive Lernen besser in ihren Unterricht integrieren können.

Heute unterrichten mehr als 40 INSEAD-Dozenten im Rahmen immersiver Lernerfahrungen oder entwickeln solche, und über 40.000 Lernende aus 15 Ländern weltweit haben bereits das "INSEAD Immersive Learning" erlebt.

Professor Lily Fang, Dean of Innovation and Research bei INSEAD, sagte: "Wir gehen über das Experimentieren mit immersiven Technologien hinaus und bauen ein Ökosystem auf, das die Gestaltung und Durchführung der Managementausbildung nachhaltig verändert. Die Entwicklung von über 40 KI-gestützten Lernerfahrungen spiegelt unser Engagement wider, diese Innovationen in sinnvolle und skalierbare Lernerfahrungen umzusetzen. Unser Ziel ist es, dass diese Erfahrungen sowohl innerhalb von INSEAD als auch in der gesamten Bildungsgemeinschaft Wirkung zeigen."

Erleben Sie kostenfrei einen KI-basierten Case: INSEAD Publishing

Mehr Informationen über unser gesamtes Portfolio finden Sie unter: INSEAD Immersive Learning

Über INSEAD, die Business School für die Welt

Als eine der weltweit führenden und größten Business Schools für Postgraduierte bringt das INSEAD Menschen, Kulturen und Ideen zusammen, um verantwortungsbewusste Führungskräfte auszubilden, die die Wirtschaft und die Gesellschaft verändern. Unsere Forschung, Lehre und unsere Partnerschaften spiegeln diese globale Perspektive und kulturelle Vielfalt wider. Unsere globale Perspektive und unsere beispiellose kulturelle Vielfalt kommen in unserer Forschung, Lehre und unseren Partnerschaften zum Ausdruck; ebenso wie in unserem Alumni-Netzwerk mit über 73.000 Mitgliedern, die 176 Nationalitäten aus 183 Ländern repräsentieren.

Mit Standorten in Europa (Frankreich), Asien (Singapur), dem Nahen Osten (Abu Dhabi) und Nordamerika (San Francisco) umspannt INSEAD mit seiner Ausbildung und Forschung vier Regionen. Unsere 162 renommierten Fakultätsmitglieder aus 40 Ländern inspirieren jährlich mehr als 1.700 Teilnehmer in unseren Programmen Master in Management, MBA, Global Executive MBA, Specialised Master Executive Master in Finance und Executive Master in Change und PhD. Darüber hinaus nehmen jährlich mehr als 21.000 Manager an INSEAD-Programmen für Executive Education teil.

INSEAD führt kontinuierlich Spitzenforschung durch und sorgt für Innovationen in allen seinen Programmen. Wir vermitteln Führungskräften das Wissen und das Bewusstsein, um überall tätig zu sein. Unsere Kernwerte treiben akademische Exzellenz voran und dienen der globalen Gemeinschaft als The Business School for the World.

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