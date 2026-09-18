Lebach (ots) -Viele mittelständische Unternehmen haben in den vergangenen Jahren kräftig in Digitalisierung investiert und stehen dennoch weiter auf der Stelle. Statt Entlastung wächst oft nur die Komplexität. Marco Schröder zeigt die häufigsten Warnsignale und erklärt, wie Unternehmen rechtzeitig gegensteuern können.Neue Website, neue Software, neue Recruiting-Kampagne - und trotzdem wird der Arbeitsalltag nicht einfacher? Dieses Bild zeigt sich derzeit in vielen mittelständischen Unternehmen. Zwar investieren Betriebe kontinuierlich in ihre Digitalisierung, doch der erhoffte Nutzen bleibt häufig aus. Laut KfW-Digitalisierungsbericht Mittelstand 2025 haben zuletzt nur noch rund 30 Prozent der mittelständischen Unternehmen Digitalisierungsprojekte durchgeführt. Genau hier beginnt für Marco Schröder die eigentliche Herausforderung. "Viele Geschäftsführer investieren seit Jahren in Digitalisierung und haben trotzdem das Gefühl, dass Prozesse eher komplizierter als einfacher werden", sagt Marco Schröder, Geschäftsführer der 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG. "Das liegt selten daran, dass einzelne Maßnahmen schlecht sind. Häufig fehlt schlicht der Zusammenhang zwischen ihnen."Mit seinem Unternehmen begleitet Marco Schröder seit Jahren mittelständische Betriebe bei ihrer digitalen Weiterentwicklung. Als IT-Systemhaus und Marketingagentur unter einem Dach verbindet 3 Plus Solutions Bereiche, die häufig getrennt gedacht werden: IT-Infrastruktur, Webseiten, Recruiting, Sichtbarkeit, Prozessautomatisierung und Unternehmenskommunikation. Ergänzt wird dieser Ansatz durch neurowissenschaftliche Erkenntnisse zur Nutzerführung und Entscheidungspsychologie. Ziel ist es, digitale Lösungen zu entwickeln, die nicht nur technisch funktionieren, sondern im Alltag tatsächlich Wirkung entfalten.Fünf Warnsignale, dass Digitalisierungsprojekte aus dem Ruder laufenViele Unternehmen bemerken erst spät, dass ihre Digitalisierung an Wirkung verliert. Dabei gibt es typische Anzeichen, die früh darauf hindeuten, dass einzelne Maßnahmen zwar umgesetzt werden, aber nicht mehr ineinandergreifen.1. Immer mehr Software - aber keine ZeitersparnisNeue Programme sollen Prozesse vereinfachen. In der Praxis wechseln Mitarbeitende jedoch zwischen verschiedenen Anwendungen, pflegen Daten mehrfach oder arbeiten weiterhin mit manuellen Zwischenschritten. Wenn neue Systeme zusätzliche Arbeit erzeugen statt bestehende Aufgaben zu vereinfachen, stimmt meist nicht die Software, sondern ihre Einbindung in den Gesamtprozess.2. Jeder Dienstleister optimiert seinen BereichWebsite, SEO, Social Media, Recruiting und IT werden häufig von unterschiedlichen Partnern betreut. Jeder erzielt in seinem Bereich Fortschritte - dennoch bleiben die Gesamtergebnisse hinter den Erwartungen zurück. Der Grund: Niemand betrachtet die Wechselwirkungen zwischen Technik, Kommunikation und Prozessen.3. Die Website sieht modern aus - bringt aber kaum ErgebnisseEine professionelle Website allein reicht heute nicht mehr aus. Sie muss gefunden werden, Vertrauen schaffen, Besucher gezielt führen und Anfragen oder Bewerbungen erzeugen. Fehlt einer dieser Bausteine, bleibt selbst ein hochwertiger Internetauftritt oft hinter seinen Möglichkeiten zurück.4. Gute Recruiting-Kampagnen liefern keine passenden BewerbungenViele Unternehmen investieren erfolgreich in Reichweite. Scheitert der Bewerbungsprozess anschließend an komplizierten Formularen, fehlender Nutzerführung oder unklaren Arbeitgebervorteilen, gehen potenzielle Kandidaten trotzdem verloren.5. Niemand trägt die GesamtverantwortungEines der größten Probleme zeigt sich oft erst im Alltag: Für jedes digitale Thema gibt es einen Ansprechpartner - aber niemand behält den Gesamtüberblick. Dadurch entstehen lange Abstimmungen, unklare Zuständigkeiten und Projekte, die zwar abgeschlossen werden, aber keine nachhaltige Wirkung entfalten.Digitalisierung braucht Zusammenhänge statt EinzelmaßnahmenFür Marco Schröder bestätigen genau diese Warnsignale eine Beobachtung, die er in seiner täglichen Arbeit immer wieder macht: Nicht einzelne Technologien entscheiden über den Erfolg digitaler Projekte, sondern ihr Zusammenspiel."Digitalisierung ist kein Nebeneinander verschiedener Werkzeuge", erklärt der Geschäftsführer. "Erst wenn technische Infrastruktur, Sichtbarkeit, Recruiting, interne Prozesse und Kommunikation auf gemeinsame Ziele einzahlen, entsteht echte Entlastung."Was 3 Plus Solutions anders machtGenau an diesem Punkt setzt die Arbeit der 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG an. Statt einzelne Projekte isoliert zu betrachten, entwickelt das Unternehmen digitale Gesamtlösungen, bei denen technische Systeme, Marketing und Unternehmenskommunikation von Anfang an zusammen gedacht werden.Ein wesentlicher Unterschied liegt dabei in der Verbindung zweier Kompetenzen: Als IT-Systemhaus und Marketingagentur unter einem Dach begleitet 3 Plus Solutions sowohl die technische Umsetzung als auch die strategische Weiterentwicklung digitaler Prozesse. Ergänzt wird dieser Ansatz durch neurowissenschaftlich fundierte Erkenntnisse darüber, wie Menschen Informationen wahrnehmen, Entscheidungen treffen und digitale Angebote nutzen. So entstehen Lösungen, die nicht nur technisch stabil sind, sondern auch von Kunden, Bewerbern und Mitarbeitenden intuitiv angenommen werden.Die Innovationskraft dieses Ansatzes wurde bereits mehrfach extern bestätigt. So zählt 3 Plus Solutions erneut zu den TOP 100-Innovatoren des deutschen Mittelstands und wurde zudem als Finalist beim Großen Preis des Mittelstandes ausgezeichnet.Digitalisierung muss im Alltag funktionierenFür Marco Schröder ist deshalb klar: Erfolgreiche Digitalisierung zeigt sich nicht daran, wie viele Systeme ein Unternehmen eingeführt hat, sondern daran, ob Prozesse einfacher werden, Mitarbeitende entlastet werden und messbare Ergebnisse entstehen.Wer früh erkennt, dass Digitalisierungsprojekte trotz hoher Investitionen nicht den gewünschten Nutzen bringen, kann rechtzeitig gegensteuern - bevor zusätzliche Komplexität zum Wettbewerbsnachteil wird.Sie möchten digitale Abläufe schaffen, die Ihr Unternehmen spürbar entlasten, Prozesse effizienter machen und langfristig bessere Ergebnisse liefern? Dann melden Sie sich jetzt bei Marco Schröder von der 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG (https://3plus.solutions/) und vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch!Pressekontakt:3 Plus Solutions GmbH & Co. KG - IT-Systemhaus und Marketingagentur unter einem DachVertreten durch: Marco Schröder und Steffen MaiPressekontakt: Runa Schröder - presse@3plus.solutionsWebsite: https://3plus.solutions/Original-Content von: 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167034/6354550